Существует множество методов контрацепции, и каждый из них имеет собственный механизм действия и уровень эффективности защиты от нежелательной беременности. Однако единственный способ, который может одновременно предотвратить оплодотворение и инфекции, передающиеся половым путем, это презервативы.

Факты ICTV узнавали у нашего постоянного эксперта врача-гинеколога Ольги Роговец, можно ли забеременеть с презервативом и насколько надежен этот способ.

Можно ли забеременеть с презервативом

Презервативы остаются одним из лучших методов защиты от болезней, передающихся половым путем. Они удобны в использовании и безопасны, поскольку не содержат гормонов.

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— Обычно эффективность презервативов оценивается примерно в 98%. Это означает, что риск все же существует, — говорит врач.

По ее словам, эффективность презервативов полностью зависит от правильного их использования и хранения. Поэтому на вопрос, можно ли забеременеть с презервативом, ответ очень прост: можно.

Как избежать беременности с презервативом

Чтобы обеспечить правильное использование контрацептива, следует открыть руками защитное покрытие руками и надеть кольцо презерватива на головку полового члена, придерживая кончик пальцами, чтобы предотвратить накопление воздуха.

Нельзя пользоваться просроченным продуктом, который к тому же длительное время хранился при повышенной температуре, поскольку чрезмерное тепло может повредить материал.

Недостаточное количество смазки также влияет на качество материала, и он может порваться.

Вскрытие презерватива зубами или острыми предметами, снятие и повторное использование одного и того же презерватива, особенно после незащищенного проникновения.

Неправильный размер презерватива и удаление из влагалища пениса после того, как он уменьшился в размере, увеличивают шансы на нежелательную беременность.

Для более высокого уровня защиты можно комбинировать презервативы с другими методами контрацепции, но перед этим гинеколог советует проконсультироваться с врачом, который поможет учесть состояние здоровья пациента и его личные потребности.