Гайморит — это серьезное заболевание, которое поражает пазухи носа и вызывает неприятные симптомы.

Врач-отоларинголог Виталина Беспрозванная рассказала Фактам ICTV все о гайморите: причины, симптомы и лечение болезни.

Что такое гайморит

Острый риносинусит, или гайморит — заболевание вирусной этиологии, которое включает поражение слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.

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Эксперт рассказала, как выглядит гайморит, различные его виды. Риносинусит имеет три формы: острый вирусный (менее 10 дней, без признаков ухудшения после пятого дня), острый поствирусный (более 10 дней или ухудшение после пятого дня), острый бактериальный (осложнения как следствие самолечения или неправильного лечения).

— В зависимости от того, какие носовые пазухи вовлечены в воспалительный процесс, выделяют: острый верхнечелюстной гайморит, острый фронтальный, острый этмоидит (поражение ячеек решетчатого лабиринта), острый сфеноидит (поражение основной пазухи), — говорит врач.

Отоларинголог рассказал,а как проявляется гайморит — симптомы:

заложенность носа/затрудненное носовое дыхание;

выделения из носа;

боль/давление в области лица;

снижение/потеря обоняния;

кашель, обычно проявляется у детей;

высокая температура, более 38 градусов;

острая боль;

повышение показателей в крови СОЭ/СРБ;

Также эксперт рассказала, чем может быть опасен гайморит:

отек вокруг глаз;

смещение глазного яблока;

двоение в глазах;

опущение век;

снижение остроты зрения;

сильная одно/двусторонняя головная боль;

отек в лобной области;

признаки менингита;

неврологические симптомы.

Гайморит: причины

Главным фактором, который вызывает развитие гайморита, является воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух.

Воспаление может быть следствием инфекции, обычно вызванной вирусами или бактериями.

Риновирусы, аденовирусы и бактерии, такие как стрептококки или стафилококки, часто становятся провокаторами этой болезни.

Также гайморит может возникнуть из-за аллергических реакций или диабета.

Изменение атмосферного давления, резкие перепады температур и снижение иммунитета также увеличивают риск возникновения этой болезни.

Чем и как лечить гайморит

Эффективное лечение гайморита требует комплексного подхода и соблюдения врачебных рекомендаций.

Прежде всего важно определить природу гайморита — вызвал ли его вирус или бактерия. На основании этого врач назначит антибиотики или антивирусные препараты.

Для снятия симптомов советуют применять противовоспалительные и обезболивающие средства.

— При вирусном и поствирусном гайморите рекомендуют сосудосуживающие и противоотечные препараты в нос, — рассказывает отоларинголог.

Также часто для лечения назначают препараты морской воды и фитопрепараты.

— Если через 10 дней состояние не улучшается, начинаются угрожающие симптомы риносинусита, рассматривается вопрос не просто о назначении лекарств, но и госпитализации в стационар, — говорит специалист.

В тяжелых случаях, когда гайморит становится хроническим, может потребоваться хирургическое вмешательство для дренирования гайморовых пазух.

Важно отметить, что самолечение приведет только к осложнениям.

Если появляются первые симптомы гайморита, лечение должно быть быстрым и под сопровождением врача.

Гайморит — это серьезная болезнь, которую важно лечить правильно. Понимание симптомов, причин и методов лечения гайморита — это шаг к восстановлению здоровья.