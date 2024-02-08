Гайморит — это серьезное заболевание, которое поражает пазухи носа и вызывает неприятные симптомы.
Врач-отоларинголог Виталина Беспрозванная рассказала Фактам ICTV все о гайморите: причины, симптомы и лечение болезни.
Что такое гайморит
Острый риносинусит, или гайморит — заболевание вирусной этиологии, которое включает поражение слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух.
Эксперт рассказала, как выглядит гайморит, различные его виды. Риносинусит имеет три формы: острый вирусный (менее 10 дней, без признаков ухудшения после пятого дня), острый поствирусный (более 10 дней или ухудшение после пятого дня), острый бактериальный (осложнения как следствие самолечения или неправильного лечения).
— В зависимости от того, какие носовые пазухи вовлечены в воспалительный процесс, выделяют: острый верхнечелюстной гайморит, острый фронтальный, острый этмоидит (поражение ячеек решетчатого лабиринта), острый сфеноидит (поражение основной пазухи), — говорит врач.
Отоларинголог рассказал,а как проявляется гайморит — симптомы:
- заложенность носа/затрудненное носовое дыхание;
- выделения из носа;
- боль/давление в области лица;
- снижение/потеря обоняния;
- кашель, обычно проявляется у детей;
- высокая температура, более 38 градусов;
- острая боль;
- повышение показателей в крови СОЭ/СРБ;
Также эксперт рассказала, чем может быть опасен гайморит:
- отек вокруг глаз;
- смещение глазного яблока;
- двоение в глазах;
- опущение век;
- снижение остроты зрения;
- сильная одно/двусторонняя головная боль;
- отек в лобной области;
- признаки менингита;
- неврологические симптомы.
Гайморит: причины
Главным фактором, который вызывает развитие гайморита, является воспаление слизистой оболочки гайморовых пазух.
Воспаление может быть следствием инфекции, обычно вызванной вирусами или бактериями.
Риновирусы, аденовирусы и бактерии, такие как стрептококки или стафилококки, часто становятся провокаторами этой болезни.
Также гайморит может возникнуть из-за аллергических реакций или диабета.
Изменение атмосферного давления, резкие перепады температур и снижение иммунитета также увеличивают риск возникновения этой болезни.
Чем и как лечить гайморит
Эффективное лечение гайморита требует комплексного подхода и соблюдения врачебных рекомендаций.
Прежде всего важно определить природу гайморита — вызвал ли его вирус или бактерия. На основании этого врач назначит антибиотики или антивирусные препараты.
Для снятия симптомов советуют применять противовоспалительные и обезболивающие средства.
— При вирусном и поствирусном гайморите рекомендуют сосудосуживающие и противоотечные препараты в нос, — рассказывает отоларинголог.
Также часто для лечения назначают препараты морской воды и фитопрепараты.
— Если через 10 дней состояние не улучшается, начинаются угрожающие симптомы риносинусита, рассматривается вопрос не просто о назначении лекарств, но и госпитализации в стационар, — говорит специалист.
В тяжелых случаях, когда гайморит становится хроническим, может потребоваться хирургическое вмешательство для дренирования гайморовых пазух.
Важно отметить, что самолечение приведет только к осложнениям.
Если появляются первые симптомы гайморита, лечение должно быть быстрым и под сопровождением врача.
Гайморит — это серьезная болезнь, которую важно лечить правильно. Понимание симптомов, причин и методов лечения гайморита — это шаг к восстановлению здоровья.