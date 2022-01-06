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Антибиотик при гайморите — какие таблетки принимать

6 января 2022, 12:23
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
грип, застуда, грві,

Гайморит (острый риносинусит) — кратковременное воспаление слизистой оболочки носа и окружающих пазух, которое затрудняет отток слизи. Острый синусит чаще всего возникает из-за простуды, вызванной вирусной инфекцией. Однако это может быть связано и с неинфекционными причинами.

Об особенностях заболевания и лечении гайморита Фактам ICTV рассказал врач-лор Илья Рябинкин.

Что такое гайморит

— Вирус, проникая в слизистую, повреждает ее, тем самым создавая благоприятные условия для размножения бактерий. Возникает отек слизистой, из-за чего отток слизи становится невозможным. Она накапливается в пазухах и может вызывать осложнения, — говорит Илья Рябинкин.

По его словам, это возникает из-за того, что закрываются отверстия, которые связывают гайморовы пазухи с полостью носа, таким образом в них накапливается слизь.

— В этой ситуации уместно говорить об остром риносинусите. Это более общее название этого воспалительного процесса. Гайморит, фронтит, этмоидит — узкие названия, которые указывают на локализацию проблемы, — добавляет врач.

Несмотря на то, что гайморит — это осложнение после вирусного заболевания, он может быть связан с другими факторами риска.

Заболевания и состояния, которые могут вызвать или привести к острому синуситу:

  • вирусы;
  • бактерии;
  • грибы;
  • интраназальная аллергия, например, сенная лихорадка;
  • полипы носа или другие опухоли;
  • искривленная носовая перегородка;
  • инфицированные аденоиды;
  • муковисцидоз — наследственное генетическое заболевание, при котором в теле накапливается густая липкая слизь.

Инфицированный зуб также может вызвать острый синусит. В редких случаях бактерии могут распространяться от инфицированного зуба к носовым пазухам.

Они могут приводить к хроническому течению заболевания.

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Как отличить гайморит от насморка

По словам Ильи Рябинкина, существуют три ситуации, которые позволяют человеку понять, что у него гайморит.

  • Острое развитие болезни

— Первая ситуация — у больного резко поднимается температура тела до 39 градусов, он ощущает боли в гайморовых пазухах и фиксирует появление зеленых выделений из носа, — объясняет врач-лор.

Однако, по его словам, подобное развитие заболевания фиксируется очень редко.

  • Двухфазное течение болезни

Подобная ситуация встречается чаще.

— Человек заболел ОРВИ или другим вирусным заболеванием. У него поднялась температура и появились прозрачные выделения из носа. На пятый-седьмой день состояние нормализовалось. А потом снова поднялась температура. Это сигнализирует о присоединении бактериальной инфекции, — комментирует Илья Рябинкин.

  • Осложнение после болезни

Третья ситуация встречается в большинстве случаев, говорит специалист.

— Произошло заболевание ОРВИ. Слизь в носу поменяла цвет, и выделения продолжаются больше 14 дней. Зачастую вирусное заболевание за 14 дней должно заканчиваться. Если оно не прошло, это сигнализирует о гайморите, — продолжает он.

Однако здесь нужно помнить, что некоторые вирусы также могут провоцировать симптоматику более двух недель. Поэтому в любой ситуации важно обратиться к врачу, чтобы он установил, у больного гайморит или другие проблемы со здоровьем.

 

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Публикация от ЛОР ВРАЧ | КРИВОЙ РОГ (@dr.ilyaryabinkin)

Лечение гайморита

На стадии острого вирусного процесса больному рекомендуются нестероидные противовоспалительные средства, промывания носа солевыми растворами и сосудосуживающие капли, больше ничего не нужно.

Во время поствирусного заболевания, когда могут появиться зеленые или желтые выделения, человеку могут рекомендовать интраназальные глюкокортикостероиды.

— Это гормоны местного действия, чтобы пазухи были открыты и слизь нормально выходила, — объясняет специалист.

Антибиотики при гайморите

Гайморит как бактериальное заболевание лечится с помощью антибиотиков.

— Зачастую используют антибиотики пенициллинового и цефалоспоринового ряда, редко макролиды. Они хорошо действуют практически на всю флору. Это таблетки или сиропы, — объясняет врач.

Инъекционные формы нужны крайне редко.

Профилактика гайморита

  • Соблюдайте здоровую диету, чтобы поддерживать свою иммунную систему.
  • Избегайте сигаретного дыма и других загрязнителей воздуха.
  • Сведите к минимуму контакты с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями или инфекциями носовых пазух.
  • Мойте руки перед едой.
  • В сухую погоду используйте увлажнитель, чтобы воздух и носовые пазухи оставались влажными.
  • Делайте ежегодную вакцинацию от гриппа.
  • Своевременно лечите аллергию.

Также не стоит заниматься самолечением. Перед началом лечения лучше проконсультироваться со специалистом.

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Также развитие такого осложнения может предотвратить вакцинация. Сейчас есть вакцины Превенар 13 или Синфлорикс. Они предназначены для борьбы с самым частым возбудителем бактериального риносинусита — пневмококком, говорит Илья Рябинкин. По его словам, 70% заболеваний вызывает именно пневмококк, 30% — золотистый стафилококк, моракселла катаралис и гемофильная палочка.

Вакцинация проходит раз в 10 лет.

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