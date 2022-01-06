Гайморит (острый риносинусит) — кратковременное воспаление слизистой оболочки носа и окружающих пазух, которое затрудняет отток слизи. Острый синусит чаще всего возникает из-за простуды, вызванной вирусной инфекцией. Однако это может быть связано и с неинфекционными причинами.

Об особенностях заболевания и лечении гайморита Фактам ICTV рассказал врач-лор Илья Рябинкин.

Что такое гайморит

— Вирус, проникая в слизистую, повреждает ее, тем самым создавая благоприятные условия для размножения бактерий. Возникает отек слизистой, из-за чего отток слизи становится невозможным. Она накапливается в пазухах и может вызывать осложнения, — говорит Илья Рябинкин.

По его словам, это возникает из-за того, что закрываются отверстия, которые связывают гайморовы пазухи с полостью носа, таким образом в них накапливается слизь.

— В этой ситуации уместно говорить об остром риносинусите. Это более общее название этого воспалительного процесса. Гайморит, фронтит, этмоидит — узкие названия, которые указывают на локализацию проблемы, — добавляет врач.

Несмотря на то, что гайморит — это осложнение после вирусного заболевания, он может быть связан с другими факторами риска.

Заболевания и состояния, которые могут вызвать или привести к острому синуситу:

вирусы;

бактерии;

грибы;

интраназальная аллергия, например, сенная лихорадка;

полипы носа или другие опухоли;

искривленная носовая перегородка;

инфицированные аденоиды;

муковисцидоз — наследственное генетическое заболевание, при котором в теле накапливается густая липкая слизь.

Инфицированный зуб также может вызвать острый синусит. В редких случаях бактерии могут распространяться от инфицированного зуба к носовым пазухам.

Они могут приводить к хроническому течению заболевания.

Как отличить гайморит от насморка

По словам Ильи Рябинкина, существуют три ситуации, которые позволяют человеку понять, что у него гайморит.

Острое развитие болезни

— Первая ситуация — у больного резко поднимается температура тела до 39 градусов, он ощущает боли в гайморовых пазухах и фиксирует появление зеленых выделений из носа, — объясняет врач-лор.

Однако, по его словам, подобное развитие заболевания фиксируется очень редко.

Двухфазное течение болезни

Подобная ситуация встречается чаще.

— Человек заболел ОРВИ или другим вирусным заболеванием. У него поднялась температура и появились прозрачные выделения из носа. На пятый-седьмой день состояние нормализовалось. А потом снова поднялась температура. Это сигнализирует о присоединении бактериальной инфекции, — комментирует Илья Рябинкин.

Осложнение после болезни

Третья ситуация встречается в большинстве случаев, говорит специалист.

— Произошло заболевание ОРВИ. Слизь в носу поменяла цвет, и выделения продолжаются больше 14 дней. Зачастую вирусное заболевание за 14 дней должно заканчиваться. Если оно не прошло, это сигнализирует о гайморите, — продолжает он.

Однако здесь нужно помнить, что некоторые вирусы также могут провоцировать симптоматику более двух недель. Поэтому в любой ситуации важно обратиться к врачу, чтобы он установил, у больного гайморит или другие проблемы со здоровьем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛОР ВРАЧ | КРИВОЙ РОГ (@dr.ilyaryabinkin)

Лечение гайморита

На стадии острого вирусного процесса больному рекомендуются нестероидные противовоспалительные средства, промывания носа солевыми растворами и сосудосуживающие капли, больше ничего не нужно.

Во время поствирусного заболевания, когда могут появиться зеленые или желтые выделения, человеку могут рекомендовать интраназальные глюкокортикостероиды.

— Это гормоны местного действия, чтобы пазухи были открыты и слизь нормально выходила, — объясняет специалист.

Антибиотики при гайморите

Гайморит как бактериальное заболевание лечится с помощью антибиотиков.

— Зачастую используют антибиотики пенициллинового и цефалоспоринового ряда, редко макролиды. Они хорошо действуют практически на всю флору. Это таблетки или сиропы, — объясняет врач.

Инъекционные формы нужны крайне редко.

Профилактика гайморита

Соблюдайте здоровую диету, чтобы поддерживать свою иммунную систему.

Избегайте сигаретного дыма и других загрязнителей воздуха.

Сведите к минимуму контакты с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями или инфекциями носовых пазух.

Мойте руки перед едой.

В сухую погоду используйте увлажнитель, чтобы воздух и носовые пазухи оставались влажными.

Делайте ежегодную вакцинацию от гриппа.

Своевременно лечите аллергию.

Также не стоит заниматься самолечением. Перед началом лечения лучше проконсультироваться со специалистом.

Также развитие такого осложнения может предотвратить вакцинация. Сейчас есть вакцины Превенар 13 или Синфлорикс. Они предназначены для борьбы с самым частым возбудителем бактериального риносинусита — пневмококком, говорит Илья Рябинкин. По его словам, 70% заболеваний вызывает именно пневмококк, 30% — золотистый стафилококк, моракселла катаралис и гемофильная палочка.

Вакцинация проходит раз в 10 лет.