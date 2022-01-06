Гайморит (гострий риносинусит) – короткочасне запалення слизової оболонки носа та навколишніх пазух, яке ускладнює відтік слизу. Гострий синусит найчастіше виникає через застуду, спричинену вірусною інфекцією. Однак це може бути пов’язано з неінфекційними причинами.

Про особливості захворювання та лікування гаймориту Фактам ICTV розповів лікар-лор Ілля Рябінкін.

Що таке гайморит

– Вірус, проникаючи до слизової оболонки, ушкоджує її, тим самим створюючи сприятливі умови для розмноження бактерій. Виникає набряк слизової оболонки, через що відтік слизу стає неможливим. Він накопичується у пазухах і може викликати ускладнення, – каже Ілля Рябінкін.

За його словами, це виникає через те, що закриваються отвори, які зв’язують гайморові пазухи із порожниною носа, так в них накопичується слиз.

– У цій ситуації доречно говорити про гострий риносинусит. Це найбільш загальна назва цього запального процесу. Гайморит, фронтит, етмоїдит – вузькі назви, які вказують на локалізацію проблеми, – додає лікар.

Попри те, що гайморит – це ускладнення після вірусного захворювання, він може бути пов’язаний з іншими факторами ризику.

Захворювання та стани, які можуть викликати або призвести до гострого синуситу:

віруси;

бактерії;

грибки;

інтраназальна алергія, наприклад, сінна лихоманка;

поліпи носа чи інші пухлини;

викривлена ​​носова перегородка;

інфіковані аденоїди;

муковісцидоз – спадкове генетичне захворювання, за якого у тілі накопичується густий липкий слиз.

Інфікований зуб також може спричинити гострий синусит. У поодиноких випадках бактерії можуть поширюватися від інфікованого зуба до носових пазух.

Вони можуть призводити до хронічного перебігу захворювання.

Як відрізнити гайморит від нежитю

За словами Іллі Рябінкіна, існують три ситуації, які дають змогу людині зрозуміти, що вона має гайморит.

Гострий розвиток хвороби

– Перша ситуація – у хворого різко підіймається температура тіла до 39 градусів, він відчуває біль у гайморових пазухах і фіксує появу зелених виділень з носа, – пояснює лікар-лор.

Проте, за його словами, такий розвиток захворювання фіксується дуже рідко.

Двофазний перебіг хвороби

Така ситуація трапляється найчастіше.

– Людина захворіла на ГРВІ або інше вірусне захворювання. У неї піднялася температура та з’явилися прозорі виділення з носа. На п’ятий-сьомий день стан нормалізувався. А потім знову піднялася температура. Це сигналізує про приєднання бактеріальної інфекції, – коментує Ілля Рябінкін.

Ускладнення після хвороби

Третя ситуація трапляється досить часто, каже фахівець.

– Сталося захворювання на ГРВІ. Слиз у носі змінив колір, і виділення продовжуються понад 14 днів. Найчастіше вірусне захворювання за 14 днів має закінчуватися. Якщо воно не пройшло, це сигналізує про гайморит, – продовжує він.

Однак тут варто пам’ятати, що деякі віруси також можуть провокувати симптоматику понад два тижні. Тому в будь-якій ситуації важливо звернутися до лікаря, щоб він встановив у хворого гайморит або інші проблеми зі здоров’ям.

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Лікування гаймориту

На стадії гострого вірусного процесу хворому рекомендуються нестероїдні протизапальні засоби, промивання носа сольовими розчинами та судинозвужувальні краплі, більше нічого не потрібно.

Під час поствірусного захворювання, коли можуть з’явитись зелені або жовті виділення, людині можуть рекомендувати інтраназальні глюкокортикостероїди.

– Це гормони місцевої дії, щоб пазухи були відкриті і слиз нормально виходив, – пояснює фахівець.

Антибіотики під час гаймориту

Гайморит як бактеріальне захворювання лікується за допомогою антибіотиків.

– Найчастіше використовують антибіотики пеніцилінового та цефалоспоринового ряду, рідко макроліди. Вони добре діють практично на всю флору. Це таблетки чи сиропи, – пояснює лікар.

Ін’єкційні форми потрібні дуже рідко.

Профілактика гаймориту

Дотримуйтесь здорової дієти, щоб підтримувати свою імунну систему.

Уникайте сигаретного диму та інших забруднювачів повітря.

Зведіть до мінімуму контакти з людьми, які страждають на гострі респіраторні інфекції або інфекції носових пазух.

Мийте руки перед їжею.

У суху погоду використовуйте зволожувач, щоб повітря та носові пазухи залишалися вологими.

Робіть щорічну вакцинацію від грипу.

Своєчасно лікуйте алергію.

Також не варто займатися самолікуванням. Перед початком лікування краще проконсультуватися з фахівцем.

Також розвитку такого ускладнення може запобігти вакцинація. Зараз є вакцини Превенар 13 або Синфлорикс. Вони призначені для боротьби з найчастішим збудником бактеріального риносинуситу – пневмококом, говорить Ілля Рябінкін. За його словами, 70% захворювань викликає саме пневмокок, 30% – золотистий стафілокок, моракселла катараліс і гемофільна паличка.

Вакцинація проводиться раз на 10 років.