Гайморит – це серйозне захворювання, яке вражає пазухи носа та викликає неприємні симптоми.

Лікарка-отоларинголог Віталіна Безпрозвана розповіла Фактам ICTV все про гайморит: причини, симптоми та лікування хвороби.

Що таке гайморит

Гострий риносинусит, або гайморит – захворювання вірусної етіології, яке включає ураження слизової оболонки порожнини носа та навколоносових пазух.

Зараз дивляться

Експертка розповіла, як виглядає гайморит, різні його види. Риносинусит має три форми: гострий вірусний (менше 10 днів, без ознак погіршення після п’ятого дня), гострий післявірусний (більше 10 днів або погіршення після п’ятого дня), гострий бактеріальний (ускладнення як наслідок самолікування чи неправильного лікування).

– Залежно від того, які носові пазухи втягнуто у запальний процес, виділяють: гострий верхньощелепний гайморит, гострий фронтальний, гострий етмоїдит (ураження комірок решітчастого лабіринту), гострий сфеноїдит (ураження основної пазухи), – каже лікарка.

Отоларинголог розповіла, як проявляється гайморит – симптоми:

закладеність носа/ускладнене носове дихання;

виділення з носа;

біль/тиск в ділянці обличчя;

зниження, втрата нюху;

кашель, зазвичай проявляється у дітей;

висока температура, більше 38 градусів;

гострий біль;

підвищення показників у крові ШОЕ / СРБ;

Також експертка розповіла, чим може бути небезпечний гайморит:

набряк навколо очей;

зміщення очного яблука;

двоїння в очах;

опущення повік;

зниження гостроти зору;

сильний одно/двобічний головний біль;

набряк в лобній ділянці;

ознаки менінгіту;

неврологічні симптоми.

Гайморит: причини

Головним чинником, який спричиняє розвиток гаймориту, є запалення слизової оболонки гайморових пазух. Запалення може бути наслідком інфекції, зазвичай викликаної вірусами чи бактеріями.

Риновіруси, аденовіруси та бактерії, такі як стрептококи чи стафілококи, часто стають провокаторами цієї хвороби.

Також гайморит може виникнути через алергічні реакції або діабет.

Зміна атмосферного тиску, різкі перепади температур і зниження імунітету також збільшують ризик виникнення цієї хвороби.

Чим і як лікувати гайморит

Ефективне лікування гаймориту вимагає комплексного підходу та дотримання лікарських рекомендацій.

Насамперед важливо визначити природу гаймориту – викликав його вірус чи бактерія. На підставі цього лікар призначить антибіотики або антивірусні препарати.

Для зняття симптомів радять застосовувати протизапальні та знеболювальні засоби.

– При вірусному і поствірусному гаймориті рекомендують судиннозвужувальні та протинабрякові препарати в ніс, – розповідає отоларинголог.

Також часто для лікування призначають препарати морської води та фітопрепарати.

– Якщо через 10 днів стан не покращується, починаються загрозливі симптоми риносинуситу, розглядається не просто призначення ліків, а й госпіталізація до стаціонару, – говорить фахівчиня.

У важких випадках, коли гайморит стає хронічним, може знадобитися хірургічне втручання для дренування гайморових пазух.

Важливо зазначити, що самолікування призведе тільки до ускладнень.

Якщо з’являються перші симптоми гаймориту, лікування повинне бути швидким та під супроводом лікаря.

Гайморит – це серйозна хвороба, яку важливо лікувати правильно. Розуміння симптомів, причин та методів лікування гаймориту – це крок до відновлення здоров’я.