Есть такое психическое расстройство, когда пациент изображает, что болен, или преднамеренно порождает в себе симптомы болезней.

Какая в этом выгода, спросите вы? Никакой материальной выгоды нет. Все просто — манипулятор хочет таким образом обратить на себя внимание, чтобы люди стали заботиться о нем, чтобы оказаться в центре внимания. Неважно, что он будет лежать в больнице, а крутиться вокруг будут медработники. Внимание и забота — вот цель мнимого больного.

А для медработников, между прочим, диагностика этого заболевания может стать сложной задачей. Ведь такие пациенты часто очень убедительны и умелые манипуляторы.

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Причем здесь Мюнхгаузен

Подобное поведение называется синдром Мюнхгаузена. И назван он в честь немецкого аристократа барона Мюнхгаузена, который прославился тем, что рассказывал невероятно фантастические, иногда даже дикие, истории о своих похождениях и подвигах. Но в них мало кто верил, кроме него самого.

Особенности поведения

Варианты поведения людей с синдромом Мюнхгаузена:

В жалобах и рассказах акцент делается на физических симптомах, например, утверждают, что болит в голове, груди или болит живот. В жалобах и рассказах преобладают симптомы психического расстройства,

например, заявления о том, что они слышат голоса, или видят вещи, которых на самом деле нет.

Более того, есть люди, которые активно пытаются заболеть, например, преднамеренно заражая рану втиранием в нее грязи.

Некоторые люди с синдромом Мюнхгаузена могут годами кочевать из больницы в больницу с длинным перечнем заболеваний. Но когда персонал обнаруживает ложь, пациент может внезапно покинуть лечебное учреждение, чтобы со временем объявиться уже в другом.

Люди с синдромом Мюнхгаузена могут настолько войти в роль больного, что переносят иногда серьезные, болезненные, а то и опасные для жизни операции, хотя знают, что не нуждаются в них.

Причины синдрома

Что же является причиной синдрома Мюнхгаузена? Явление это мало изучено, но несколько факторов все же определены:

детские травмы

эмоциональные травмы или болезни в детстве, которые часто приводили к оказанию медицинской помощи;

расстройство личности, при котором наблюдается нарушение мышления и поведения.

Это заболевание относится к мнимым расстройствам и представляет собой состояние, при котором пациенты обращаются к медицинским работникам с просьбой или требованием обследоваться и лечиться по признакам и симптомам, которые они сознательно сфабриковали без очевидной причины.

Нередко, такого рода пациенты хотят обследовать весь организм (модный сейчас Check up), чтобы не пропустить какой-нибудь важный симптом или найти способ оздоровиться, продлить жизнь (так называемый биохакинг).

Виды Мюнхгаузенов

Пациенты с синдромом Мюнхгаузена делятся на две группы:

те, кто выдумывает заболевания для так себя, то есть для внутреннего потребления:

те, кто выносит рассказы о “симптомах” болезней на всеобщее обсуждение, то есть привлекает публику.

О первой категории пациентов вы прочитали выше. Ко второй группе в подавляющем большинстве относятся молодые женщины, которые постоянно ищут болезни у своих детей или родителей, таская их от одного доктора к другому, причиняя такой заботой родным одни лишь страдания.

Лечение синдрома

Лечение проходит тем эффективнее, чем быстрее пациент признает наличие у него психического расстройства.

В случае, когда постоянные манипуляции и ложь со стороны пациента не прекращаются, это делает невозможным контакт больного и врача.

Хотя стандартного лечения синдрома Мюнхгаузена не существует, эффективными считаются следующие методы психотерапии:

когнитивно-поведенческая терапия

психоанализ

семейная терапия

Но все это может дать надежду на успех лишь в том случае, когда пациент сам желает быть здоровым.