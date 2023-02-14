Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины в очередной раз напомнили, что антибиотики совершенно бессильны против вирусов, которые провоцируют заболевание гриппом и ОРВИ. Антибиотики эффективны только в случае бактериальных инфекций.

— А когда вы наперекор природе все равно употребляете антибиотики без назначения врача, то способствуете развитию супербактерий. Такие бактерии способны выживать лучше своих предшественников, а значит антибиотики уже не смогут их уничтожить, — акцентируют эксперты ЦОЗ.

Важные правила в отношении антибиотиков:

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антибиотики лечат инфекционные заболевания, вызванные бактериями;

если у вас есть бактериальная инфекция и вы не сможете определить самостоятельно, какой именно антибиотик нужен вам, обратитесь за консультацией к врачу;

прерывать или заканчивать раньше назначенный курс лечения антибиотиками — нельзя. В противном случае мы помогаем бактериям выжить и адаптироваться к действию антибиотиков;

использовать антибиотики для профилактики не только неэффективно, но и опасно.

По словам специалистов ЦОЗ, самовольный и бесконтрольный прием антибиотиков может не только навредить человеку, но и стимулирует развитие глобальной проблемы – антибиотикорезистентности.

Это может привести к тому, что инфекционные болезни, которые сейчас быстро и без последствий лечатся антибиотиками, могут стать смертельно опасными для большого количества людей.

Чтобы эффективно преодолеть неконтролируемый оборот антимикробных препаратов, теперь в Украине антибиотики можно приобрести только по электронному рецепту.