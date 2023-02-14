Фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України в черговий раз нагадали, що антибіотики абсолютно безсилі проти вірусів, які провокують захворювання на грип та ГРВІ. Антибіотики ефективні лише у випадку бактеріальних інфекцій.

– А коли ви наперекір природі все одно вживаєте антибіотики без призначення лікаря, то сприяєте розвитку супербактерій. Такі бактерії здатні виживати краще за своїх попередників, а значить антибіотики вже не зможуть їх знищити, – акцентують експерти ЦГЗ.

Важливі правила щодо антибіотиків:

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антибіотики лікують інфекційні захворювання, викликані бактеріями;

якщо у вас є бактеріальна інфекція і ви не зможете визначити самостійно, який саме антибіотик потрібен вам, зверніться за консультацією до лікаря;

переривати або закінчувати раніше призначений курс лікування антибіотиками – не можна. В іншому випадку ми допомагаємо бактеріям вижити і адаптуватися до дії антибіотиків;

використовувати антибіотики для профілактики не тільки неефективно, але і небезпечно.

За словами фахівців ЦГЗ, самовільний і безконтрольний прийом антибіотиків може не тільки нашкодити людині, але і стимулює розвиток глобальної проблеми – антибіотикорезистентності.

Це може привести до того, що інфекційні хвороби, які зараз швидко і без наслідків лікуються антибіотиками, можуть стати смертельно небезпечними для великої кількості людей.

Щоб ефективно подолати неконтрольований обіг антимікробних препаратів, тепер в Україні антибіотики можна придбати тільки за електронним рецептом.