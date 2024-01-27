Сосуды в глазу хрупкие, они могут лопаться по многим причинам. Это может быть обычное переутомление, или же предвестник серьезного заболевания.

Что делать, если лопнул сосуд в глазу, и как это лечить, Фактам ICTV рассказала врач-офтальмолог, заведующая отделением микрохирургии глаза Ивано-Франковской ЦГКБ Юлия Масляк.

Если вы заметили, что лопнул сосуд в глазу, то лучше сразу обратиться к врачу. Офтальмолог проведет обследование, выяснит, почему произошел разрыв сосуда, и подберет терапию, которая избавит вас от дискомфорта.

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Лопнул сосуд в глазу — причины

— Субконъюнктивальное кровоизлияние — такой медицинский термин имеет этот недуг. Другими словами — это синяк глаза, к нему приводит сосудик, который треснул, — объясняет Юлия Масляк.

Причины возникновения:

Гипертония. Высокое артериальное давление часто приводит к тресканию сосудов в глазу.

Сильный синдром “сухого глаза”

Диабет. Диабетики — еще одна категория людей, у которых часто случаются субконъюнктивальные кровоизлияния.

Тяжелая физическая нагрузка.

Тупая травма (глаза или удар по голове).

Механическое повреждение зрачка.

— К ухудшению зрения этот синяк не приводит ни в коем случае, если он на передней части глаза. Если не проконтролировать его появление и пропустить причину, то такое кровоизлияние может повториться, но внутри глаза. А это означает, что глаз полностью залит кровью и пациент временно теряет зрение, — говорит офтальмолог.

Что делать, если лопнул сосуд в глазу

Особого лечения субконъюнктивального кровоизлияния нет. Врачи рекомендуют использовать капли. Но важно понимать, что синяк в глазу, как и любой другой синяк на теле, очень долго заживает. Гематома увеличивается, меняет цвета и исчезает лишь со временем.

— Лучше прийти на консультацию к офтальмологу, потому что различные внешние факторы могут повлиять на образование синяка в глазу. Самолечение не приводит к улучшению, — добавляет эксперт.

Самостоятельно определить причину и серьезность кровоизлияния трудно. Чтобы не пропустить другую патологию и найти причину, почему лопнул сосуд в глазу, следует обращаться к офтальмологу.

Если есть признаки серьезного заболевания, медик направит к другим специалистам. Лечение будет длительным, потому что синяк может сходить от недели и до месяца времени, но не сложным.