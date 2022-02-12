Некоторые мужчины страдают от импотенции (половой дисфункции). Для лечения этой проблемы сейчас используются фалоротезы и препараты.

Подробнее об этом во время онлайн-интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье рассказал уролог, урогенитальный хирург, член Ассоциации онкоурологов и неонатологов Украины Сейдали Халилов.

— Фалопротезы были разработаны были очень давно. Для самых первых использовали ребро. В половой член вживляли кусочки ребра, из-за чего он был постоянно в состоянии эрекции, — рассказывает Сейдали Халилов.

По его словам, с течением времени все поменялось, и сейчас используются более современные протезы. При этом отличить мужчину, у которого есть фалопротез, практически невозможно.

— Конструкция этого протеза такова, что для того, чтобы достигнуть эрекции, мужчина между яичек нажимает специальную кнопочку. Когда она не нужна больше, он нажимает кнопку назад — и эрекция уходит, — объясняет он.

При этом у пациента остаются все ощущения, он получает удовольствие во время секса и может достигать оргазма.

— Они выполняются самыми известными компаниями, на них даются гарантии. И при правильном использовании – они имеют нескончаемый срок действия. Один раз установили – и это на всю жизнь, — добавляет уролог.

Также для лечения этой проблемы используются самые различные препараты.

— Вышли на рынок новые препараты, которые имеют меньше негативных факторов, и мы их используем практически ежедневно для рекомендации пациентам, у которых есть нарушение эрекции, — говорит Сейдали Халилов.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Чем новее препарат, тем осложнений меньше и тем лучше эффект, подводит итог специалист.