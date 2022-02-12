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Майже неможливо відрізнити. Як нині борються з імпотенцією у чоловіків

12 Лютого 2022, 12:30
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Сейдалі Халілов уролог, урогенітальний хірург
молодой мужчина
Джерело: Depositphotos

Деякі чоловіки потерпають від імпотенції (статевої дисфункції). Для лікування цієї проблеми наразі використовуються фалопротези та препарати.

Докладніше про це під час онлайн-інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповів уролог, урогенітальний хірург, член Асоціації онкоурологів та неонатологів України Сейдалі Халілов.

– Фалопротези були розроблені дуже давно. Для перших використовували ребро. У статевий член вживляли шматочки ребра, через що він був постійно у стані ерекції, – розповідає Сейдалі Халілов.

За його словами, з часом все змінилося, і наразі використовуються сучасніші протези. Водночас відрізнити чоловіка, який має фалопротез, майже неможливо.

– Конструкція цього протеза така, що для того, щоб досягти ерекції, чоловік між яєчок натискає спеціальну кнопочку. Коли вона не потрібна більше, він натискає кнопку назад – і ерекція йде, – пояснює він.

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Водночас у пацієнта залишаються всі відчуття, він отримує задоволення під час сексу і може досягати оргазму.

– Вони виробляються найвідомішими компаніями, на них даються гарантії. І за умови правильного використання вони мають нескінченний термін дії. Один раз встановили – і це на все життя, – додає уролог.

Також для лікування цієї проблеми використовуються різні препарати.

– Вийшли на ринок нові препарати, які мають менше негативних факторів, і ми їх використовуємо майже щодня для рекомендації пацієнтам, які мають порушення ерекції, – каже Сейдалі Халілов.

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Чим новіший препарат, тим менше ускладнень та кращий ефект, підсумовує фахівець.

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поради лікаря , Секс
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