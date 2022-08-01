Почему возникает синдром раздраженного кишечника (СРК), как распознать эту патологию и какие методы лечения предлагает нам медицина. На эти и другие вопросы ответили специалисты онлайн-платформы Береги себя.

— Всегда сложно решить, к какому разделу знаний отнести это нарушение работы организма, ведь фактически человек с СРК жалуется на деятельность пищеварительной системы. В то же время, это состояние не связано с патологией желудочно-кишечного тракта, — отмечают медицинские эксперты.

Они отмечают, что синдром раздраженного кишечника чаще всего проявляется внезапной диареей, вздутием, болями в желудке, реже — тошнотой и запорами. В общем, это чувствуется как непонятная разбалансированность работы пищеварения.

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По словам специалистов, преимущественно симптомы СРК возникают независимо от еды или питья. А при детальном анализе анамнеза обнаруживается связь со стрессовыми факторами.

Усталость, недостаточное количество и плохое качество сна, напряженная сверхурочная работа и общий тревожный фон (например, во время войны) потенциально могут усиливать проявления СРК.

Впрочем, при наличии вышеописанных жалоб врачи устанавливают их соматоформную (которую часто некорректно называют психосоматической) природу методом исключения.

То есть сначала важно исключить другие причины, например:

инфекцию (кишечные проявления вирусов);

отравление некачественной водой или пищей;

нарушение работы органов пищеварительной системы

на разных уровнях и т.п.

Такая дифференциация очень важна для лечения, ведь помогает не навредить пациенту.

Синдром раздраженного кишечника лечат комплексно:

психотерапия призвана побороть последствия стресса и предотвратить возникновение симптомов в ответ на следующий раздражитель. Именно этот метод наиболее предпочтителен для длительного эффекта;

иногда врач назначает специфические препараты для преодоления тревожности

или других психических состояний, если одной психотерапии оказывается недостаточно. Изменение образа жизни, достаточный отдых, адекватное регулярное питание являются важными предпосылками для улучшения состояния;

или других психических состояний, если одной психотерапии оказывается недостаточно. Изменение образа жизни, достаточный отдых, адекватное регулярное питание являются важными предпосылками для улучшения состояния; симптоматическую терапию в виде лекарств, снижающих моторику кишечника (при диарее) или наоборот включающих ее (при запорах) и уменьшающих газообразование, назначают по факту возникновения жалоб.

Источник: Береги себя