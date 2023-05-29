Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, можем ли мы простудиться, если выпьем что-то холодное, съедим мороженое или у нас промерзнут ноги.

— Краткий ответ — нет. Потому что первичной причиной простуды или острого респираторного вирусного заболевания (ОРЗ) являются вирусы, не холод, — утверждают эксперты.

В то же время, по их словам, локальное и случайное переохлаждение какой-то части тела может сбить настройки иммунной системы и сделать организм более уязвимым к вирусам.

Эксперты говорят, что действительно существует связь между температурой, работой иммунной системы и размножением вирусов. Первые свидетельства этого ученые получили из данных об инфекциях у пациентов, у которых после операций происходило случайное и локальное переохлаждение с последующей инфекцией.

Низкая температура на каком-то участке тела искажала настройку иммунной системы – врожденная неспецифическая иммунная реакция становилась слабее. А это первое звено иммунного ответа на новую инфекцию.

Недавно исследование иммунного ответа в клетках носогорла подтвердило эти наблюдения. Выяснилось, что когда носогорло находится в холоде более длительное, чем остальное тело, время, у инфекции появляется больше шансов прорвать оборону и проникнуть в клетки.

Мы действительно больше рискуем заболеть, если слишком легко оделись зимой и так провели целый день, сидели под ламинарным потоком холодного воздуха от кондиционера или долго прислонялись к бетонной стене в укрытии.

Прогулки, активный отдых на открытом воздухе, температура 17-19 градусов в помещении днем ​​и 15-18 ночью и проветривание комнаты полезны для здоровья и достаточно комфортны и во время движения, и в состоянии покоя.