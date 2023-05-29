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Не їж, а облизуй: чи може холодне морозиво стати причиною застуди

29 Травня 2023, 09:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
морозиво
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, чи можемо ми застудитися, якщо вип’ємо щось холодне, з’їмо морозиво або в нас промерзнуть ноги.

– Коротка відповідь – ні. Тому що первинною причиною застуди або гострого респіраторного вірусного захворювання (ГРЗ) є віруси, не холод, – стверджують експерти.

Водночас, за їхніми словами, локальне і випадкове переохолодження якоїсь частини тіла може збити налаштування імунної системи і зробити організм вразливішим до вірусів.

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Експерти кажуть, що справді існує зв’язок між температурою, роботою імунної системи та розмноженням вірусів. Перші свідчення цього вчені отримали з даних про інфекції в пацієнтів, у яких після операцій відбувалося випадкове і локальне переохолодження з подальшою інфекцією.

Низька температура на якійсь ділянці тіла спотворювала налаштування імунної системи – вроджена неспецифічна імунна реакція ставала слабшою. А це перша ланка імунної відповіді на нову інфекцію.

Нещодавно дослідження імунної відповіді в клітинах носогорла підтвердило ці спостереження. З’ясувалося, що коли носогорло перебуває в холоді триваліший, ніж решта тіла, час, в інфекції з’являється більше шансів прорвати оборону і проникнути в клітини.

Ми справді більше ризикуємо захворіти, якщо надто легко вдяглися взимку і так провели цілий день, сиділи під ламінарним потоком холодного повітря від кондиціонера або довго притулялися до бетонної стіни в укритті.

Прогулянки, активний відпочинок на відкритому повітрі, температура 17-19 градусів у приміщенні вдень і 15-18 вночі та провітрювання кімнати корисні для здоров’я й доволі комфортні і під час руху, і в стані спокою.

Джерело
МОЗ
Теги
застуда Морозиво поради лікаря
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