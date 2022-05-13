Во время войны возрастает угроза инфицироваться столбняком. Такая опасность возникает вследствие ограниченного доступа к проточной воде и средствам гигиены с повышенным риском ранений. Поэтому для взрослых, которые попадают в зону боевых действий, нужно ревакцинироваться от этой болезни.

Всеукраинский союз парамедиков объяснил, чем опасен столбняк и как от его защититься.

Столбняк — инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani. Заболевание передается контактным путем. Больной человек не заразен для окружающих. Иммунитет после перенесенного заболевания не развивается.

Небольшое количество столбнячного токсина, достаточное для развития заболевания, не обеспечивает продукцию необходимых антител. Возбудитель столбняка — спорообразующая палочка-относится к убиквитарным микроорганизмам (то есть, может жить где угодно).

Этот микроб является постоянным обитателем кишечника людей и животных, где живет и размножается, но он не навредит “хозяину”. Токсин, который вырабатывает столбнячная палочка, не всасывается через слизистую кишечника, поэтому безопасен для носителя.

Возбудитель столбняка получает патогенные свойства лишь попадая на поврежденные ткани живого организма. Кроме общеизвестной опасности глубоких инфицированных ран, необходимо знать, что столбняком можно инфицироваться через микротравмы конечностей и туловища: царапины, уколы колючками и даже занозы.

Столбняк поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами. Летальность столбняка достигает 95% у новорожденных, до 85% у детей старшего возраста и взрослых.

Единственный надежный способ защититься от этой болезни — сделать прививку. Детей от столбняка и дифтерии вакцинируют в 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 и 16 лет. Однако иммунитет сохраняется не на всю жизнь. Поэтому ревакцинация нужна каждые десять лет: в 26, 36, 46 и так далее.

Медики призывают всех взрослых проверить свой вакцинальный статус. Если с момента последней прививки прошло более 10 лет — нужно обязательно обратиться в ближайшую амбулаторию или к медицинскому работнику в центре размещения внутренне перемещенных лиц.