Сегодня, 1 мая, стартует месяц осведомленности о меланоме, поэтому специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины рассказали о факторах риска возникновения заболевания, признаках, способах диагностики и профилактики.

— Меланома – злокачественное новообразование кожи. Одно из самых опасных среди всех раковых заболеваний кожи, поскольку распространяется с помощью лимфы и крови почти во все органы, — объясняют специалисты.

Обычно метастазы меланомы появляются в течение первого года после начала заболевания. Сначала распространяются в лимфатические узлы, позже – в легкие, печень, кости, головной мозг.

Есть доказательства, что чрезмерное солнечное облучение, в том числе искусственное в солярии, увеличивает риск меланомы, особенно в возрасте до 35 лет, поэтому рекомендуется отказаться от таких процедур.

Основные факторы риска развития меланомы:

с ветлая кожа, светлые волосы и светлые глаза;

веснушек и рыжие волосы;

большое количество родинок;

меланома в семейном анамнезе;

тяжелые солнечные ожоги в детстве;

гигантские врожденные пигментированные родимые пятна;

искусственный загар.

В 50 – 70% случаев меланома кожи возникает в области пигментного пятна, родинки. Если в этих участках появились изменения или признаки, которые могут указывать на меланому, немедленно обратитесь к врачу. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.

Самодиагностика меланомы

Для самодиагностики используют шкалу “ABCDE” (stands for asymmetry, border, color, diameter and evolving) или “АККОРД”.

А – асимметрия: обратите внимание на форму родинки, если условная ось делит ее на неравные несимметричные части, это повод обратиться к врачу.

К – конец: если родинка имеет нечеткие размытые границы, это может быть признаком меланомы.

О – окрас: если родинка полностью или частично изменила окрас – вам к врачу. Срочно.

Р – размер: вы видите, что родинка начала расти вширь или вверх, или у вас есть родинка более 6 мм в диаметре.

Д – динамика: любые изменения в структуре кожаного покрова родинки должны быть для вас сигналом идти к врачу. Это может быть сухость, появление корочек, кровоточивость или выпадение волос из невуса.

Для первой диагностики меланомы врачом проводится дерматоскопия — осмотр с помощью простой лупы или дерматоскопа (эпилюминистентного микроскопа), который делает прозрачным поверхностный слой кожи — эпидермиса.

Если вы в группе риска, то посоветуйтесь со своим лечащим врачом о частоте профилактического скрининга. Скрининг – одна из форм раннего выявления злокачественных опухолей при профилактическом обследовании.

Как вовремя распознать меланому, чтобы тем самым повысить шансы на дальнейшее успешное лечение, пожалуй, самого агрессивного рака кожи, читайте в нашем материале.