Сьогодні, 1 травня, стартує місяць обізнаності про меланому, тож фахівці Центру громадського здоров’я МОЗ України розповіли про фактори ризику виникнення захворювання, ознаки, способи діагностики та профілактики.

– Меланома – злоякісне новоутворення шкіри. Одне з найнебезпечніших серед усіх ракових захворювань шкіри, оскільки поширюється за допомогою лімфи та крові майже в усі органи, – пояснюють фахівці.

Зазвичай метастази меланоми з’являються протягом першого року після початку захворювання. Спочатку поширюються в лімфатичні вузли, пізніше – у легені, печінку, кістки, головний мозок.

Є докази, що надмірне сонячне опромінення, зокрема штучне в солярії, збільшує ризик меланоми, особливо у віці до 35 років, тому рекомендується відмовитися від таких процедур.

Основні фактори ризику розвитку меланоми:

світла шкіра, світле волосся і світлі очі;

веснянки і руде волосся;

велика кількість родимок;

меланома в сімейному анамнезі;

важкі сонячні опіки в дитинстві;

гігантські вроджені пігментовані родимі плями;

штучна засмага.

У 50-70% випадків меланома шкіри виникає в ділянці пігментної плями, родимки. Якщо в цих ділянках з’явилися зміни або ознаки, які можуть вказувати на меланому, негайно зверніться до лікаря. У жодному разі не займайтеся самолікуванням.

Самодіагностика меланоми

Для самодіагностики використовують шкалу “ABCDE” (stands for asymmetry, border, color, diameter and evolving) або “АККОРД”.

А – асиметрія: зверніть увагу на форму родимки, якщо умовна вісь ділить її на нерівні несиметричні частини, це привід звернутися до лікаря.

К – кінець: якщо родимка має нечіткі розмиті межі, це може бути ознакою меланоми.

О – забарвлення: якщо родимка повністю або частково змінила забарвлення – вам до лікаря. Терміново.

Р – розмір: ви бачите, що родимка почала рости вшир або вгору, або у вас є родимка понад 6 мм у діаметрі.

Д – динаміка: будь-які зміни в структурі шкіряного покриву родимки мають бути для вас сигналом іти до лікаря. Це може бути сухість, поява кірочок, кровоточивість або випадання волосся з невуса.

Для першої діагностики меланоми лікарем проводиться дерматоскопія – огляд за допомогою простої лупи або дерматоскопа (епілюміністентного мікроскопа), який робить прозорим поверхневий шар шкіри – епідермісу.

Якщо ви в групі ризику, то порадьтеся зі своїм лікарем про частоту профілактичного скринінгу. Скринінг – одна з форм раннього виявлення злоякісних пухлин під час профілактичного обстеження.

Як вчасно розпізнати меланому, щоб тим самим підвищити шанси на подальше успішне лікування, мабуть, найагресивнішого раку шкіри, читайте в нашому матеріалі.