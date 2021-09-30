Сердечно-сосудистые заболевания сейчас занимают первое место в мире среди болезней, которые забирают жизни людей. Кроме этого, риск их возникновения увеличился из-за коронавируса, который вызывает тяжелые, иногда незаметные осложнения.

Однако благодаря профилактике и своевременному лечению это можно предотвратить. Врач-кардиолог Наталья Иванюк в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала о том, почему сердечно-сосудистые болезни молодеют, как панические атаки могут привести к инфаркту и какие есть факторы риска возникновения болезней сердца.

— Какая сейчас ситуация с сердечно-сосудистыми болезнями в мире?

— Если взять мировую смертность, то действительно, первое место занимают именно сердечно-сосудистые болезни. Они перегнали онкологию, заболевания крови, наследственные болезни. И стоит обратить внимание, что в этой статистике преобладают именно инфаркты и инсульты.

Во-первых, такая статистика связана с большим количеством факторов риска, которые приводят к этим заболеваниям. Во-вторых, эти болезни подконтрольны человеку, то есть если заниматься профилактикой, то их можно избежать. Но многие украинцы, да и в целом люди в мире, этим не занимаются.

Конечно, есть наследственный фактор, но опять же, это не генетика, где сделать уже ничего невозможно. Человеку просто передается предрасположенность к болезни, а она уже дальше может повлиять на болезнь. Даже если человек заболеет, ситуацию можно исправить. Например, сбросить избыточный вес, заняться спортом, начать питаться здоровой пищей. Таким образом та же гипертоническая болезнь может появиться не в 30 лет, а в 60.

— С чем связано стремительное омоложение сердечно-сосудистых болезней?

— Эта тенденция наблюдается уже давно. Знаете, это как вирус, который мутирует и приспосабливается. Болезни стали агрессивнее. Если раньше человек имел факторы риска и начинал болеть позже, то теперь это гораздо раньше. Молодые люди, которым сейчас 20-40 лет, наиболее подвержены этим заболеваниям. С чем это связано? Отсутствует профилактика, и нет понимания того, что нужно время от времени посещать врачей, чтобы узнать текущее состояние организма. К сожалению, сейчас у людей нет такой привычки, а украинская медицина направлена больше на радикальное лечение, чем на профилактические меры.

— Связано ли омоложение болезней с тем, что молодые люди сейчас больше подвержены стрессам?

— Да, однозначно. Это серьезный фактор, который мы недооцениваем. Мы живем в стрессе, и нам кажется, что он никак не влияет на качество нашей жизни и на наше здоровье. На самом деле он влияет на каждый орган, особенно на сердце.

— Как реагирует сердце на стресс и к чему это может привести?

— Если это острый стресс, например, вы идете по парку, и на вас начинает лаять большая собака. Это то, что может произойти с каждым. Вы испугались, испытали стресс, и в это время выделился гормон адреналин в надпочечниках – это защитная реакция. Потому что рефлекторно, когда вы видите опасность, ту же собаку, вам хочется бежать. Для того, чтобы были силы это сделать, выделяется адреналин. Как только вы успокоились, работа сердца нормализуется.

Но если человек находится в хроническом стрессе, например, ходит на нелюбимую работу или же переживает, чтобы не заболеть коронавирусом и не умереть, то это может создать проблемы.

У человека даже при одной мысли о чем-то тревожном может ускориться пульс, повыситься давление, а сердце испытывает такую нагрузку, которая похожа на физическую. Но разница в том, что во время физической активности сердце испытывает нагрузку постепенно. А во время хронического стресса — это внезапно, как будто вы резко встали и побежали. Это очень нефизиологично для сердца, и если орган постоянно находится в таком состоянии, у человека может возникнуть тахикардия, повышенный пульс, который даже после стресса не нормализуется. Также может быть аритмия (перебои в сердце), нарушается баланс давления, ведь любой стресс – это сосудистый спазм. Человек доводит себя до такого состояния, что ему можно помочь только медикаментозно.

Итог хронических стрессов – серьезные психосоматические нарушения, когда это доходит до тревожности и панических атак.

– То есть панические атаки — это результат стресса, а как они могут ухудшить состояние сердца?

— Панические атаки, как и другие проявления стресса, могут осложнять симптомы сердечно-сосудистых болезней. Обычно они возникают у людей, которые имеют склонность к этому. Часто люди, испытывающие сильный стресс, приходят к кардиологу с сильными спазмами мышц и сосудов. Это симптомы невралгии.

Из-за того, что нервные окончания пережимаются, и нет нормального кровообращения, возникает ощущение дискомфорта в груди, ощущение защемления, колющая боль в сердце, тахикардия, может неметь рука – кардиологические симптомы невроза. Но проблема может быть не в самом сердце, а в нерве, который защемился. Стоит быть бдительными, ведь затягивание этого процесса при серьезном заболевании может привести к инсульту или инфаркту.

— С какого возраста стоит посещать врача?

— Любую болезнь можно обнаружить на ранней стадии. Поэтому людям после 30 лет рекомендуется каждый год делать кардио-чекап, ведь болезни молодеют.

Также следует обследоваться, если: женщина планирует беременность; у человека есть хронические заболевания, врожденные патологии сердца; если человек планирует операцию, имплантацию и прочее.

В кардио-чекап входит: ЭКГ, УЗИ сердца и консультация кардиолога. В дальнейшем врач может сам определить, какие дополнительные обследования нужно сделать.

Что касается людей до 30 лет – стоит обращаться к врачу лишь тогда, когда есть жалобы.

— А как понять, когда вовремя обратиться к врачу? Какие симптомы могут быть сигналом?

— Если человек ощущает дискомфорт в зоне грудины, возникает головокружение, потеря сознания, отекают ноги, есть непонятные, неясные боли в зоне кишечника, шеи, челюсти, повышается пульс, скачет давление.

— Какие есть факторы риска возникновения сердечно-сосудистых болезней?

— Сердечно-сосудистые болезни могут возникнуть у людей после 30 лет, людей, которые имеют наследственную предрасположенность, особенно, если их близкие родственники (папа, мама) умерли в раннем возрасте (40-50 лет) от инфаркта или инсульта.

Также в зоне риска люди, которые курят, употребляют алкоголь и питаются нездоровой пищей. Люди с инфекционными заболеваниями, сахарным диабетом, другими диагнозами, которые связаны с кардиологией (гипертония, инфаркты и прочее), заболеванием почек, ожирением.

— Чем опасен сахарный диабет для сердца?

— Сахарный диабет ускоряет процесс атеросклероза, то есть откладывание холестериновых бляшек в сосудах. У людей с этим заболеванием скорее наступают инфаркты и инсульты. Диабет называют тихим убийцей, потому что высокий уровень сахара в крови разрушает нервные окончания. Таким образом человек перестает чувствовать боль. Возникает плохое кровообращение в ногах, могут быть язвы, чернеть пальцы, но человеку не будет больно. Так и с сердцем. Нервные окончания омертвляются, и когда у человека наступает инфаркт, он этого не чувствует. Больной может на ногах перенести этот приступ. Обычно таким пациентам мы сообщаем после УЗИ, что у них случился инфаркт. Такое возникает у тех пациентов, которые совсем не лечат сахарный диабет.

— Насколько опасны для сердца вирусные инфекции?

— Любая инфекционная болезнь — грипп, скарлатина, ангина, коронавирус и тому подобное — опасна для здоровья человека. Она может давать осложнение на сердце в виде миокардита (воспалительный процесс сердечной мышцы), который необходимо вовремя выявить. Это сможет сделать только специалист.

— А как понять, что после инфекционной болезни возникли миокардит или другая сердечная болезнь, которая никак не проявляется симптоматически?

— Человек после инфекционной болезни не может полноценно выздороветь. Кажется, что основные симптомы болезни прошли, но остались слабость, усталость, сонливость, может начаться аритмия, падать пульс.

Через две недели-месяц с момента выздоровления от инфекционных болезней, особенно после коронавируса, необходимо пройти кардио-чекап, даже если у человека нет жалоб. Врач на основе этих обследований решит, необходимы ли дополнительные действия и лечение.

— Какие могут быть осложнения на сердце после коронавирус?

— Может возникнуть перикардит, то есть наличие жидкости в сердце. Также может быть миокардит. Их можно увидеть на УЗИ сердца. Еще одно осложнение — это аритмия, которую можно обнаружить, сделав электрокардиограмму.

Часто встречается тромбоэмболия. Тромбы образуются в венах нижних конечностей, поскольку нижняя полая вена впадает в сердце, они по этой вене могут попасть в сердце. После чего тромб попадает в легкие и закупоривает их, может возникнуть тромбоэмболия легочной артерии. Таким образом кровь перестает попадать в этот орган. Признаки этого заболевания также можно увидеть на УЗИ сердца. К сожалению, мы не можем дать всем пациентам инструкцию, что делать сразу, если переболел коронавирусом, но к кардиологу обратиться стоит.

— Скажите, пожалуйста, какой вред сердцу могут нанести алкоголь и курение?

— Алкоголь оказывает токсическое действие на сердце. Это так же, как с печенью. Он может спазмировать и расширять сосуды. Стоит забыть амосовскую легенду, что пить красное сухое вино — это полезно. Любой алкоголь негативно влияет на организм. Существует такой диагноз – алкогольная кардиомиопатия: это состояние, когда в организме постоянно происходит интоксикация и сердце от этого страдает. Но это заболевание можно победить, если вовремя бросить пить.

Что касается энергетиков, то они заставляют сердце работать с более быстрым пульсом, повышенным давлением. Таким образом они утомляют орган, что может привести к аритмии, тахикардии и повышению давления.

Курение может вызвать сосудистый спазм. Никотин повреждает сосуды и вызывает их сужение. Из-за этого кровь в артерии не может идти с одной скоростью, как это должно быть. Например, сердце сократилось и выбросило кровь в артерию. Она должна дойти до почки, чтобы та работала хорошо. А когда сосуд сужается, то органы могут получить меньше крови, или вообще ее не получить. Если говорить о сердце и мозге, то здесь все гораздо сложнее. Артерии сердца имеют диаметр 2 мм. Если она сузится хотя бы на 20-30% — это уже будет существенно для органа. Поэтому из-за спазмов у курильщиков часто происходят инфаркты в молодом возрасте.