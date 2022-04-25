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Жжет язык: причины и что делать

25 апреля 2022, 22:54
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Галина Похмурская сімейний лікар, терапевт
язик
Источник: Pixabay

Никто не застрахован от болезненных ощущений в языке. Это может быть признаком ряда проблем со здоровьем.

Врач Галина Похмурская рассказала о причинах боли в языке и как с этим бороться.

Причины:

  • Повреждение нервов, регулирующих болевые ощущения и восприятие вкуса

По словам врача, часто это может быть следствием проблем с шейным отделом позвоночника. Перед лечением следует обратиться к врачу. Он посоветует массаж, упражнения, лекарства для восстановления нерва.

  • Дефицит витаминов группы B

Причиной может быть ослизнение тонкого кишечника и, как следствие, нарушение всасывания полезных веществ. С помощью таблеток эта проблема не лечится, поскольку они также не будут полноценно всасываться.

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  • Диабет

— Если этот диабет приобретенный, II типа, хотите, не хотите, а заняться здоровым питанием вам придется, — говорит Галина Похмурская.

  • Застой желчи

Помогут травы и питание для улучшения оттока желчи. Рекомендуется пройти курс естественной очистки печени.

  • Синдром Шегрена и другие аутоиммунные ревматические заболевания

Поможет здоровое питание. Также нужно будет пройти естественную очистку организма.

  • Употребление некоторых лекарств, злоупотребление алкоголем, курением

Прекратить влияние раздражающего фактора.

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  • Кандидоз (молочница) полости рта, красный плоский лишай полости рта или воспаление языка (глосит)

Все эти диагнозы являются следствием ослабленного иммунитета, поэтому нужно укреплять его.

В целом перед лечением следует пообщаться с врачом. Ведь причин неприятных ощущений в языке слишком много. И только специалист сможет определить правильную и оказать помощь.

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