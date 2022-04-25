Жжет язык: причины и что делать

Никто не застрахован от болезненных ощущений в языке. Это может быть признаком ряда проблем со здоровьем.

Врач Галина Похмурская рассказала о причинах боли в языке и как с этим бороться.

Причины:

Повреждение нервов, регулирующих болевые ощущения и восприятие вкуса

По словам врача, часто это может быть следствием проблем с шейным отделом позвоночника. Перед лечением следует обратиться к врачу. Он посоветует массаж, упражнения, лекарства для восстановления нерва.

Дефицит витаминов группы B

Причиной может быть ослизнение тонкого кишечника и, как следствие, нарушение всасывания полезных веществ. С помощью таблеток эта проблема не лечится, поскольку они также не будут полноценно всасываться.

Диабет

— Если этот диабет приобретенный, II типа, хотите, не хотите, а заняться здоровым питанием вам придется, — говорит Галина Похмурская.

Застой желчи

Помогут травы и питание для улучшения оттока желчи. Рекомендуется пройти курс естественной очистки печени.

Синдром Шегрена и другие аутоиммунные ревматические заболевания

Поможет здоровое питание. Также нужно будет пройти естественную очистку организма.

Употребление некоторых лекарств, злоупотребление алкоголем, курением

Прекратить влияние раздражающего фактора.

Кандидоз (молочница) полости рта, красный плоский лишай полости рта или воспаление языка (глосит)

Все эти диагнозы являются следствием ослабленного иммунитета, поэтому нужно укреплять его.

В целом перед лечением следует пообщаться с врачом. Ведь причин неприятных ощущений в языке слишком много. И только специалист сможет определить правильную и оказать помощь.