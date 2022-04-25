Жжет язык: причины и что делать

Никто не застрахован от болезненных ощущений в языке. Это может быть признаком ряда проблем со здоровьем.
Врач Галина Похмурская рассказала о причинах боли в языке и как с этим бороться.
Причины:
- Повреждение нервов, регулирующих болевые ощущения и восприятие вкуса
По словам врача, часто это может быть следствием проблем с шейным отделом позвоночника. Перед лечением следует обратиться к врачу. Он посоветует массаж, упражнения, лекарства для восстановления нерва.
- Дефицит витаминов группы B
Причиной может быть ослизнение тонкого кишечника и, как следствие, нарушение всасывания полезных веществ. С помощью таблеток эта проблема не лечится, поскольку они также не будут полноценно всасываться.
- Диабет
— Если этот диабет приобретенный, II типа, хотите, не хотите, а заняться здоровым питанием вам придется, — говорит Галина Похмурская.
- Застой желчи
Помогут травы и питание для улучшения оттока желчи. Рекомендуется пройти курс естественной очистки печени.
- Синдром Шегрена и другие аутоиммунные ревматические заболевания
Поможет здоровое питание. Также нужно будет пройти естественную очистку организма.
- Употребление некоторых лекарств, злоупотребление алкоголем, курением
Прекратить влияние раздражающего фактора.
- Кандидоз (молочница) полости рта, красный плоский лишай полости рта или воспаление языка (глосит)
Все эти диагнозы являются следствием ослабленного иммунитета, поэтому нужно укреплять его.
В целом перед лечением следует пообщаться с врачом. Ведь причин неприятных ощущений в языке слишком много. И только специалист сможет определить правильную и оказать помощь.