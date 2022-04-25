Пече язик: причини та що робити

Ніхто не застрахований від болісних відчуттів в язиці. Це може бути ознакою низки проблем зі здоров’ям.

Лікар Галина Похмурська розповіла про причини болю у язиці та як з цим боротися.

Причини:

Пошкодження нервів, що регулюють больові відчуття і сприйняття смаку

За словами лікаря, часто це може бути наслідком проблем з шийним відділом хребта. Перед лікуванням варто звернутися до лікаря. Він порадить масаж, вправи, ліки для відновлення нерва.

Дефіцит вітамінів групи B

Причиною може бути ослизнення тонкого кишківника і, як наслідок, порушення всмоктування корисних речовин. За допомогою пігулок ця проблема не лікується, оскільки вони також не будут повноцінно всмоктуватися.

Діабет

– Якщо це діабет набутий, ІІ типу, хочете, не хочете, а зайнятись здоровим харчуванням вам доведеться, – говорить Галина Похмурська.

Застій жовчі

Допоможуть трави та харчування для поліпшення відтоку жовчі. Рекомендується пройти курс природного очищення печінки.

Синдром Шегрена та інші аутоімунні ревматичні захворювання

Допоможе здорове харчування. Також треба буде пройти природне очищення організму.

Вживання деяких ліків, зловживання алкоголем, тютюнопалінням

Припинити вплив чинника, що подразнює.

Кандидоз (молочниця) порожнини рота, червоний плоский лишай ротової порожнини або запалення язика (глосит)

Усі ці діагнози є наслідком ослабленого імунітету, тому треба розпочати зміцнювати його.

Загалом перед лікуванням варто поспілкуватися з лікарем. Адже причин неприємних відчуттів у язиці забагато. І лише фахівець зможе визначити правильну та надати допомогу.