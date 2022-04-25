Пече язик: причини та що робити

Ніхто не застрахований від болісних відчуттів в язиці. Це може бути ознакою низки проблем зі здоров’ям.
Лікар Галина Похмурська розповіла про причини болю у язиці та як з цим боротися.
Причини:
- Пошкодження нервів, що регулюють больові відчуття і сприйняття смаку
За словами лікаря, часто це може бути наслідком проблем з шийним відділом хребта. Перед лікуванням варто звернутися до лікаря. Він порадить масаж, вправи, ліки для відновлення нерва.
- Дефіцит вітамінів групи B
Причиною може бути ослизнення тонкого кишківника і, як наслідок, порушення всмоктування корисних речовин. За допомогою пігулок ця проблема не лікується, оскільки вони також не будут повноцінно всмоктуватися.
- Діабет
– Якщо це діабет набутий, ІІ типу, хочете, не хочете, а зайнятись здоровим харчуванням вам доведеться, – говорить Галина Похмурська.
- Застій жовчі
Допоможуть трави та харчування для поліпшення відтоку жовчі. Рекомендується пройти курс природного очищення печінки.
- Синдром Шегрена та інші аутоімунні ревматичні захворювання
Допоможе здорове харчування. Також треба буде пройти природне очищення організму.
- Вживання деяких ліків, зловживання алкоголем, тютюнопалінням
Припинити вплив чинника, що подразнює.
- Кандидоз (молочниця) порожнини рота, червоний плоский лишай ротової порожнини або запалення язика (глосит)
Усі ці діагнози є наслідком ослабленого імунітету, тому треба розпочати зміцнювати його.
Загалом перед лікуванням варто поспілкуватися з лікарем. Адже причин неприємних відчуттів у язиці забагато. І лише фахівець зможе визначити правильну та надати допомогу.