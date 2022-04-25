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Пече язик: причини та що робити

25 Квітня 2022, 22:54
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Галина Похмурська сімейний лікар, терапевт
язик
Джерело: Pixabay

Ніхто не застрахований від болісних відчуттів в язиці. Це може бути ознакою низки проблем зі здоров’ям.

Лікар Галина Похмурська розповіла про причини болю у язиці та як з цим боротися.

Причини:

  • Пошкодження нервів, що регулюють больові відчуття і сприйняття смаку

За словами лікаря, часто це може бути наслідком проблем з шийним відділом хребта. Перед лікуванням варто звернутися до лікаря. Він порадить масаж, вправи, ліки для відновлення нерва.

  • Дефіцит вітамінів групи B

Причиною може бути ослизнення тонкого кишківника і, як наслідок, порушення всмоктування корисних речовин. За допомогою пігулок ця проблема не лікується, оскільки вони також не будут повноцінно всмоктуватися.

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  • Діабет

– Якщо це діабет набутий, ІІ типу, хочете, не хочете, а зайнятись здоровим харчуванням вам доведеться, – говорить Галина Похмурська.

  • Застій жовчі

Допоможуть трави та харчування для поліпшення відтоку жовчі. Рекомендується пройти курс природного очищення печінки.

  • Синдром Шегрена та інші аутоімунні ревматичні захворювання

Допоможе здорове харчування. Також треба буде пройти природне очищення організму.

  • Вживання деяких ліків, зловживання алкоголем, тютюнопалінням

Припинити вплив чинника, що подразнює.

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  • Кандидоз (молочниця) порожнини рота, червоний плоский лишай ротової порожнини або запалення язика (глосит)

Усі ці діагнози є наслідком ослабленого імунітету, тому треба розпочати зміцнювати його.

Загалом перед лікуванням варто поспілкуватися з лікарем. Адже причин неприємних відчуттів у язиці забагато. І лише фахівець зможе визначити правильну та надати допомогу.

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