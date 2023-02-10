Менструация не болезнь – отмечают врачи. Оказывается, в этот период разрешено больше, чем запрещено. Гинекологи советуют не зацикливаться на мифах и во время месячных жить полноценной жизнью. Мы все же попытаемся развеять некоторые запреты, пообщавшись с кандидатом медицинских наук, гинекологом Ольгой Лашкул.

Нельзя терпеть боль

Первое, что нельзя делать во время месячных, ставить свою жизнь на стоп. Из-за боли. Есть такой миф, что боль во время месячных – это нормально и нужно ее терпеть. Это не так.

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— Это индивидуальная реакция каждой женщины на выброс биологически активных веществ. Кто-то не чувствует этой боли, а кто-то не может работать, учиться и просто нормально жить, – отмечает гинеколог Ольга Лашкул.

Гинеколог советует оценить свою боль, по шкале от нуля до десяти. Ноль – это не болит. 10 – это болит и вызываем скорую. Если ваша боль больше пяти – это все требует обезболивания

Тяжелые физические нагрузки

На самом деле спорт полезен во время месячных. Легкие тренировки во время менструации помогут справиться с болевым синдромом. Но в такие дни не стоит проводить силовые тренировки, чтобы не усилить кровопотерю.

– Конечно, можно снижать физическую активность. То есть если женщина будет испытывать неудобство во время истечения крови во время скачков, например, нужно изменить физическую активность на более спокойную, — советует врач.

Например, йога и танцы помогают женщине пережить эти дни более спокойно, снижают болевые ощущения и дают матке расслабиться.

Принимать горячую ванну

Во время месячных врачи иногда даже советуют принимать ванну. Главное – соблюдать гигиену. Горячая ванна, душ, грелка снимают боль и помогают расслабиться.

— Если вас не смущает кровь в воде – то можете спокойно принимать ванну. Из-за кровопотери и болезненных месячных женщина может сильно уставать, а ванна поможет расслабиться, — отмечает Лашкул.

Секс во время месячных

Секс во время месячных не является запретом. Главное – чтобы партнер был не против. Однако заниматься им следует, соблюдая определенные правила. Поскольку в этот период повышается риск заражения инфекциями, передающимися половым путем, врачи рекомендуют не забывать о презервативе.

В этот период повышается вероятность передачи ВИЧ и других инфекций, но секса хочется даже больше. Это из-за повышения эстрогена. К тому же оргазм снижает болевые ощущения и ускоряет окончание менструации.

– То есть женщинам с болезненными месячными всегда рекомендуют получение оргазма, – советует гинеколог.

Врач предупреждает, что секс должен быть защищен еще и потому, что во время месячных можно забеременеть. Так, в этот период происходит отслойка слизистой, и оплодотворенной яйцеклетке невозможно будет прикрепиться технически. Но если у женщины короткий цикл, допустим 21-24 дня, то ее овуляция будет на 10-й день, ранняя.

– И если учитывать то, что сперматозоиды пять – семь дней могут жить в организме женщины, то если вы имеете половой незащищенный контакт на четвертый – пятый день, то можете забеременеть, – поясняет Ольга Лашкул.

Прием препаратов для разжижения крови

Врачи не рекомендуют во время месячных принимать препараты для разжижения крови, так как это может увеличить продолжительность менструации и кровопотери. Однако если вы такое лекарство принимаете на постоянной основе – проконсультируйтесь с врачом.

УЗИ и маммография

Менструальный цикл влияет на грудь. Следовательно, результат УЗИ молочной железы во время месячных и после них может отличаться. Поэтому врачи советуют подобные обследования делать после месячных.

Донорство

Врачи не рекомендуют во время менструации быть донором, поскольку во время процедуры женщина и так теряет немало крови. К тому же в этот период снижается гемоглобин. Следовательно, пользы от такой донорской крови может быть меньше.