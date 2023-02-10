Менструація не хвороба – наголошують лікарі. Виявляється, у цей період дозволено більше ніж заборонено. Гінекологи радять не зациклюватися на міфах і під час місячних жити повноцінним життям. Ми все ж таки спробуємо розвіяти деякі заборони, поспілкувавшись із кандидатом медичних наук, гінекологом Ольгою Лашкул.

Не можна терпіти біль

Перше, чого не можна робити під час місячних, ставити своє життя на стоп. Через біль. Є такий міф, що біль під час місячних це нормально і потрібно його терпіти. Це не так.

– Це індивідуальна реакція кожної жінки на викид біологічно активних речовин. Хтось не відчуває цього болю, а хтось не може працювати, вчитися і просто нормально жити, – наголошує гінеколог Ольга Лашкул.

Гінеколог радить оцінити свій біль за шкалою від нуля до десяти. Нуль – це не болить. 10 – це болить і викликаємо швидку. Якщо ваш біль більше п’яти, він потребує знеболення.

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Важкі фізичні навантаження

Насправді спорт корисний під час місячних. Легкі тренування під час менструації допоможуть впоратися з больовим синдромом. Але у такі дні не варто проводити силові тренування, щоб не посилити крововтрату.

– Звісно, можна знижувати фізичну активність. Тобто якщо жінка буде відчувати незручність під час витікання крові під час стрибків, наприклад, слід змінити фізичну активність на більш спокійну, – радить лікарка.

Наприклад, йога і танці допомагають жінці пережити ці дні більш спокійно, знижують больові відчуття та дають змогу матці розслабитися.

Приймати гарячу ванну

Під час місячних лікарі іноді навіть радять приймати ванну. Головне – дотримуватися гігієни. Гаряча ванна, душ, грілка знімають біль і допомагають розслабитися.

– Якщо вас не бентежить кров у воді – то можете спокійно приймати ванну. Через крововтрату та болючі місячні жінка може сильно втомлюватися, а ванна допоможе розслабитися, – зазначає Лашкул.

Секс під час місячних

Секс під час місячних не є забороною. Головне – щоб партнер був не проти. Однак займатися ним варто, дотримуючись певних правил. Оскільки в цей період підвищується ризик зараження інфекціями, що передаються статевим шляхом, лікарі рекомендують не забувати про презерватив.

У цей період підвищується ймовірність передачі ВІЛ та інших інфекцій. У цей час сексу навіть хочеться більше. Це через підвищення естрагенів. До того ж оргазм знижує больові відчуття та пришвидшує закінчення менструації.

– Тобто жінкам з болючими місячними рекомендується оргазм, – радить гінеколог.

Лікар попереджає, що секс має бути захищеним ще й тому, що під час місячних можна завагітніти. Так, у цей період відбувається відшарування слизової, і запліднена яйцеклітина не зможе прикріпитися. Але якщо у жінки короткий цикл, припустимо 21-24 дні, то її овуляція буде на 10-й день, рання.

– І якщо враховувати те, що сперматозоїди п’ять – сім днів можуть жити в організмі жінки, то якщо ви маєте статевий незахищений контакт на четвертий – п’ятий день, то можете завагітніти, – пояснює Ольга Лашкул.

Прийманя препаратів для розрідження крові

Лікарі не рекомендують під час місячних приймати препарати для розрідження крові, бо це може збільшити тривалість менструації та крововтрату. Однак якщо ви такі ліки приймаєте на постійній основі – проконсультуйтеся із лікарем.

УЗД і мамографія

Менструальний цикл впливає на груди. Тож результат УЗД молочної залози під час місячних і після них може різнитися. Тому лікарі радять подібні обстеження робити після місячних.

Донорство

Лікарі не радять під час менструації бути донором. Адже під час процедури жінка і так втрачає чимало крові. До того ж у цей період знижується гемоглобін. Тож користі від такої донорської крові може бути менше.