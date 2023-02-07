Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали о способах контроля проявлений псориаза и о возможной связи болезни со стрессом.
Псориаз – это хроническое аутоиммунное заболевание, когда клетки кожи начинают расти быстрее нормы. В результате на коже появляются красные наросты и серебристые чешуйки. Чаще проявления псориаза можно увидеть на коленях, локтях, коже головы, нижней части спины, лице, ладонях и стопах.
В зависимости от природного цвета кожи сыпь может отличаться по цвету от серого до красного.
По словам медиков, псориаз часто развивается волнами. Сначала воспаление, которое продолжается неделями или даже месяцами, затем — временная ремиссия и снова воспаление.
У людей, имеющих генетическую предрасположенность к болезни, триггерами могут стать инфекции, ожоги, ранения или прием некоторых медикаментов.
Если вы подозреваете у себя псориаз, следует обратиться к врачу. Особенно если сыпь распространяется, вызывает боль и дискомфорт, вас начинает волновать то, как вы выглядите.
Важно сделать это вовремя, поскольку псориаз приводит не только к эстетическим проблемам, но и к опасным осложнениям, если его не лечить.
Как объяснили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ), псориаз может часто осложняться:
- высыпаниями с гнойным содержимым, которые сливаются в одно большое поражение (генерализованный пустулезный псориаз);
- слиянием эритем — пятен красного цвета с сыпью (псориатическая эритродермия);
- поражением суставов (псориатический артрит) — впоследствии возникает у 10–20% людей с псориазом.
Также важно помнить, что псориаз – это не заразное заболевание. Если кто-нибудь из ваших родных или друзей имеет диагностированный псориаз, не принимайте на веру вредные стереотипы. Это может причинить дополнительные страдания вашему близкому человеку.
Лечение болезни
К сожалению, как и большинство аутоиммунных состояний, псориаз не лечится. Однако есть методы, которые могут облегчить симптомы.
Подходы и схемы лечения отличаются в зависимости от конкретного случая. Но эффективными показали себя следующие методы:
- топические кортикостероиды (кремы);
- фототерапия (воздействие ультрафиолета на пораженный участок кожи);
- системная терапия – лекарство в виде таблеток или инъекций.
В случае легких проявлений болезни специалисты могут рекомендовать кремы-эмоленты, которые увлажняют кожу и облегчают зуд. Если вы дополнительно используете топические кремы, их следует наносить через 30 мин. после нанесения эмолиента.
Таблетки, капсулы и инъекции могут назначаться при тяжелых проявлениях псориаза.
Псориаз и стресс
По мнению дерматолога Алексы Кимбалл, такая связь существует.
Мы живем в чрезвычайно стрессовых условиях. Однако понимание того, что именно и какие ситуации влечет за собой стресс, может стать первым шагом для того, чтобы лучше с ним справиться.
К сожалению, во время войны не все зависит от нас. Когда мы слышим звуки взрывов и чувствуем опасность для жизни, медитация не поможет. Иногда это стоит просто принять. И обсудить с врачом, какие методы лечения могут помочь облегчить симптомы, пока вы будете искать возможности защитить себя от факторов наибольшего стресса.
Источник: Береги себя