Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли про способи контролю проявів псоріазу і про можливий зв’язок хвороби зі стресом.
Псоріаз – це хронічне аутоімунне захворювання, коли клітини шкіри починають рости швидше норми. В результаті на шкірі з’являються червоні нарости і сріблясті лусочки. Найчастіше прояви псоріазу можна побачити на колінах, ліктях, шкірі голови, нижній частині спини, обличчі, долонях і стопах.
Залежно від природного кольору шкіри висип може відрізнятися за кольором від сірого до червоного.
За словами медиків, псоріаз часто розвивається хвилями. Спочатку запалення, яке триває тижнями або навіть місяцями, потім — тимчасова ремісія і знову запалення.
У людей, що мають генетичну схильність до хвороби, тригерами можуть стати інфекції, опіки, поранення або прийом деяких медикаментів.
Якщо ви підозрюєте у себе псоріаз, слід звернутися до лікаря. Особливо якщо висип поширюється, викликає біль і дискомфорт, вас починає хвилювати те, як ви виглядаєте.
Важливо зробити це вчасно, оскільки псоріаз призводить не тільки до естетичних проблем, але й до небезпечних ускладнень, якщо його не лікувати.
Як пояснили в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ), псоріаз може часто ускладнюватися:
- висипаннями з гнійним вмістом, які зливаються в одне велике ураження (генералізований пустульозний псоріаз);
- злиттям еритем – плям червоного кольору з висипом (псоріатична еритродермія);
- ураженням суглобів (псоріатичний артрит) — згодом виникає у 10-20% людей з псоріазом.
Також важливо пам’ятати, що псоріаз – це не заразне захворювання. Якщо хто-небудь з ваших рідних або друзів має діагностований псоріаз, не приймайте на віру шкідливі стереотипи. Це може заподіяти додаткові страждання вашій близькій людині.
Лікування хвороби
На жаль, як і більшість аутоімунних станів, псоріаз не лікується. Однак існують методи, які можуть полегшити симптоми.
Підходи та схеми лікування відрізняються залежно від конкретного випадку. Але ефективними показали себе наступні методи:
- топічні кортикостероїди (креми);
- фототерапія (вплив ультрафіолету на уражену ділянку шкіри);
- системна терапія – ліки у вигляді таблеток або ін’єкцій.
У разі легких проявів хвороби фахівці можуть рекомендувати креми-емоленти, які зволожують шкіру і полегшують свербіж. Якщо ви додатково використовуєте топічні креми, їх слід наносити через 30 хв. після нанесення емолієнта.
Таблетки, капсули і ін’єкції можуть призначатися при важких проявах псоріазу.
Псоріаз і стрес
На думку дерматолога Алекси Кімбол, такий зв’язок існує.
Ми живемо в надзвичайно стресових умовах. Однак розуміння того, що саме і які ситуації тягнуть за собою стрес, може стати першим кроком для того, щоб краще з ним впоратися.
На жаль, під час війни не все залежить від нас. Коли ми чуємо звуки вибухів і відчуваємо небезпеку для життя, медитація не допоможе. Іноді варто просто прийняти. І обговорити з лікарем, які методи лікування можуть допомогти полегшити симптоми, поки ви будете шукати можливості захистити себе від факторів найбільшого стресу.
Джерело: Бережи себе