Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли про способи контролю проявів псоріазу і про можливий зв’язок хвороби зі стресом.

Псоріаз – це хронічне аутоімунне захворювання, коли клітини шкіри починають рости швидше норми. В результаті на шкірі з’являються червоні нарости і сріблясті лусочки. Найчастіше прояви псоріазу можна побачити на колінах, ліктях, шкірі голови, нижній частині спини, обличчі, долонях і стопах.

Залежно від природного кольору шкіри висип може відрізнятися за кольором від сірого до червоного.

Зараз дивляться

За словами медиків, псоріаз часто розвивається хвилями. Спочатку запалення, яке триває тижнями або навіть місяцями, потім — тимчасова ремісія і знову запалення.

У людей, що мають генетичну схильність до хвороби, тригерами можуть стати інфекції, опіки, поранення або прийом деяких медикаментів.

Якщо ви підозрюєте у себе псоріаз, слід звернутися до лікаря. Особливо якщо висип поширюється, викликає біль і дискомфорт, вас починає хвилювати те, як ви виглядаєте.

Важливо зробити це вчасно, оскільки псоріаз призводить не тільки до естетичних проблем, але й до небезпечних ускладнень, якщо його не лікувати.

Як пояснили в Центрі громадського здоров’я (ЦГЗ), псоріаз може часто ускладнюватися:

висипаннями з гнійним вмістом, які зливаються в одне велике ураження (генералізований пустульозний псоріаз);

злиттям еритем – плям червоного кольору з висипом (псоріатична еритродермія);

ураженням суглобів (псоріатичний артрит) — згодом виникає у 10-20% людей з псоріазом.

Також важливо пам’ятати, що псоріаз – це не заразне захворювання. Якщо хто-небудь з ваших рідних або друзів має діагностований псоріаз, не приймайте на віру шкідливі стереотипи. Це може заподіяти додаткові страждання вашій близькій людині.

Лікування хвороби

На жаль, як і більшість аутоімунних станів, псоріаз не лікується. Однак існують методи, які можуть полегшити симптоми.

Підходи та схеми лікування відрізняються залежно від конкретного випадку. Але ефективними показали себе наступні методи:

топічні кортикостероїди (креми);

фототерапія (вплив ультрафіолету на уражену ділянку шкіри);

системна терапія – ліки у вигляді таблеток або ін’єкцій.

У разі легких проявів хвороби фахівці можуть рекомендувати креми-емоленти, які зволожують шкіру і полегшують свербіж. Якщо ви додатково використовуєте топічні креми, їх слід наносити через 30 хв. після нанесення емолієнта.

Таблетки, капсули і ін’єкції можуть призначатися при важких проявах псоріазу.

Псоріаз і стрес

На думку дерматолога Алекси Кімбол, такий зв’язок існує.

Ми живемо в надзвичайно стресових умовах. Однак розуміння того, що саме і які ситуації тягнуть за собою стрес, може стати першим кроком для того, щоб краще з ним впоратися.

На жаль, під час війни не все залежить від нас. Коли ми чуємо звуки вибухів і відчуваємо небезпеку для життя, медитація не допоможе. Іноді варто просто прийняти. І обговорити з лікарем, які методи лікування можуть допомогти полегшити симптоми, поки ви будете шукати можливості захистити себе від факторів найбільшого стресу.

Джерело: Бережи себе