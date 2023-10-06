Пяточная шпора — это заболевание стопы, которое существенно влияет на качество жизни.

Врач-дерматолог Вера Павлова рассказала, что такое пяточная шпора, какими симптомами она сопровождается и можно ли лечить ее в домашних условиях.

Что такое пяточная шпора

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— Пяточная шпора — это костный выступ или нарост на пяточной кости стопы, — отметила врач.

Нарост может быть микроскопическим или большим, но он в любом случае вызывает сильную боль и дискомфорт во время ходьбы и стояния.

Пяточная шпора часто развивается вследствие чрезмерной нагрузки на пятку или из-за переохлаждения соответствующей кости.

Симптомы пяточной шпоры

Симптомы пяточной шпоры могут проявляться по-разному у каждого пациента. Однако существуют общие признаки, которые могут указывать на эту болезнь.

Острая, резкая боль на пяточной кости стопы, особенно во время ходьбы или стояния. Боль может быть сильнее всего рано утром или после длительного периода без нагрузки.

— Классическим симптомом пяточной шпоры является умеренная или интенсивная боль в стопе, которая усиливается в утреннее время и в течение дня уменьшается или исчезает полностью, — объясняет врач.

Искажение тканей пятки, сопровождающееся воспалением и опухлостью.

Пяточная шпора приводит к ограниченной подвижности стопы из-за боли и дискомфорта.

Заболевание характеризуется покраснением и отеком в области пятки.

— Во многих случаях пяточная шпора протекает бессимптомно и бывает случайной находкой во время обследований, — отмечает эксперт.

Как лечить пяточную шпору в домашних условиях

Лечение пяточной шпоры обычно начинается с консультации врача, но некоторые пациенты ищут альтернативные методы лечения в домашних условиях.

— Эффективное современное лечение пяточных шпор заключается в аппаратных методах: экстракорпоральная ударно-волновая терапия, лазерное лечение, физиотерапия, введение местно противовоспалительных средств, однако существуют способы временного лечения дома, — рассказывает специалист.

Первым шагом в лечении пяточной шпоры является уменьшение нагрузки на больную пятку. Отдых и ограничение активности помогают уменьшить воспаление и боль.

Прикладывание льда к пятке помогает уменьшить воспаление и отек.

— В домашних условиях для минимизации болевых ощущений разрешается прикладывать холод, проводить легкий массаж стопы и определенные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия, — говорит Вера.

Регулярные упражнения для растяжки мышц стопы помогут облегчить боль и улучшить подвижность.

Физическая терапия может быть полезной для восстановления подвижности стопы и укрепления мышц.

— Также приветствуется ношение специальной обуви с силиконовыми вставками, которая уменьшает давление на стопу, или ортопедических стелек, — отмечает врач.

Выбор обуви с хорошей амортизацией и поддержкой дуги стопы может уменьшить нагрузку на пятку.

— Однако перед началом любого лечения дома, рекомендуется проконсультироваться с врачом для точной диагностики и определения эффективных методов лечения в вашем случае, — подчеркивает врач.

Если боль от пяточной шпоры не уменьшается или становится хронической, важно обратиться к врачу для консультации и индивидуального плана лечения.