П’яткова шпора – це захворювання стопи, яке суттєво впливає на якість життя.

Лікарка-дерматолог Віра Павлова розповіла, що таке п’яткова шпора, якими симптоми вона супроводжується та чи можна лікувати її в домашніх умовах.

Що таке п’яткова шпора

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– Пʼяткова шпора – це кістковий виступ або наріст на пʼятковій кістці стопи, – відзначила лікарка.

Наріст може бути мікроскопічним або великим, але він в будь-якому випадку викликає сильний біль та дискомфорт під час ходьби та стояння.

П’яткова шпора часто розвивається внаслідок надмірного навантаження на п’ятку або через переохолодження відповідної кістки.

Симптоми п’яткової шпори

Симптоми п’яткової шпори можуть виявлятися по-різному у кожного пацієнта. Проте існують загальні ознаки, які можуть вказувати на цю хворобу.

Гострий, різкий біль на п’ятковій кістці стопи, особливо під час ходьби чи стояння. Біль може бути найсильнішим рано-вранці або після тривалого періоду без навантаження.

– Класичним симптомом пʼяткової шпори є помірний або інтенсивний біль в стопі, який посилюється в ранковий час та протягом дня зменшується або зникає повністю, – пояснює лікарка.

Спотворення тканин п’ятки, що супроводжується запаленням та опухлістю.

П’яткова шпора призводить до обмеженої рухливості стопи через біль та дискомфорт.

Захворювання характеризується почервонінням та набряком в ділянці п’ятки.

– В багатьох випадках пʼяткова шпора протікає безсимптомно і стає випадковою знахідкою під час обстежень, – зазначає експертка.

Як лікувати п’яткову шпору в домашніх умовах

Лікування п’яткової шпори зазвичай розпочинається з консультації лікаря, але деякі пацієнти шукають альтернативні методи лікування в домашніх умовах.

– Загалом ефективне сучасне лікування пʼяткових шпор полягає в апаратних методах: екстракорпоральна ударно-хвильова терапія, лазерне лікування, фізіотерапія, введення місцево протизапальних засобів, проте існують способи тимчасового лікування вдома, – розповідає фахівчиня.

Першим кроком у лікуванні п’яткової шпори є зменшення навантаження на хвору п’ятку. Відпочинок і обмеження активності допомагають зменшити запалення та біль.

Прикладання льоду до п’ятки допомагає зменшити запалення і набряк.

– В домашніх умовах для мінімізації больових відчуттів дозволяється прикладати холод, проводити легкий масаж стопи та певні вправи для розтягнення ахілового сухожилка, – каже лікарка.

Регулярні вправи для розтяжки м’язів стопи допоможуть полегшити біль і покращити рухливість.

Фізична терапія може бути корисною для відновлення рухливості стопи та зміцнення м’язів.

– Також вітається носіння спеціального взуття з силіконовими вставками, яке зменшує тиск на стопу, або ортопедичних устілок, – зазначає лікарка.

Вибір взуття з хорошою амортизацією та підтримкою дуги стопи може зменшити навантаження на п’ятку.

– Однак перед початком будь-якого лікування вдома рекомендується проконсультуватися з лікарем для точної діагностики та визначення найефективніших методів лікування в вашому випадку, – підкреслює лікарка.

Якщо біль від п’яткової шпори не зменшується або стає хронічним, важливо звернутися до лікаря для консультації та індивідуального плану лікування.