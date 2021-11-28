Рак грудной железы — грозный диагноз, услышать который боится любая женщина. Эта боязнь играет чуть ли не решающую роль в том, что в нашей стране смертность от рака грудной железы, согласно данным Центра общественного здоровья, на 56% превышает аналогичный показатель в европейских странах.

Болезнь поражает женщин, особенно после 40 лет, практически по всему миру, отчего же в Украине столь печальная статистика летальных исходов? Какие факторы на это влияют?

Экология, последствия Чернобыльской катастрофы, отсутствие четкой системы профилактики, недостаточный уровень медицины?

В разной степени каждый из перечисленных факторов вносит свою лепту, но все же главенствующую роль, как ни странно, играет именно страх.

Женщины боятся услышать роковой, по их мнению, диагноз, и потому оттягивают визит к врачу, даже если уже проявились начальные симптомы.

Потому и неудивительно, что, к примеру, в 2020 году у женщин, впервые обратившихся к маммологу, чаще выявляли третью и четвертую стадии болезни, то есть уже тогда, когда раковые опухоли достигли более 5 см, злокачественные клетки проникли в лимфоузлы и дали метастазы в легкие, печень и другие органы.

Следовательно, пациентки неоправданно затянули с визитом к врачу. А ведь на начальных стадиях рак грудной железы абсолютно и успешно излечим, причем грудная железа сохраняется.

Это особо подчеркивает заведующая отделением химиотерапии Киевского городского онкоцентра, доцент кафедры онкологии Национального университета здравоохранения им П.Л. Шупика, кандидат медицинских наук Ольга Пономарева.

Ольга Владимировна, основываясь на своем многолетнем опыте, утверждает, что женщины, получившие лечение на начальных стадиях болезни, потом ведут активный образ жизни, рожают детей и даже со временем нянчат внуков.

Рак грудной железы, так пугающий многих, в большинстве случаев никогда больше не возвращается. Для такого счастливого исхода болезни надо следовать нескольким правилам:

Ежегодно проходить обследование у маммолога, особенно если вам за 40 или в вашей семье кто-либо из родственниц болел раком грудной железы.

Сразу обратиться к врачу, если появились непонятные вам симптомы в грудной железе или вокруг нее.

Выполнять все предписания врача и ответственно относиться к назначенному лечению.

Какие симптомы не должны пройти мимо внимания женщины

Доктор Пономарева подчеркивает, что на самых начальных стадиях рак молочной железы у многих протекает бессимптомно. И женщина может просто не заметить первые звоночки болезни, если не обратит пристальное внимание на свое тело и грудные железы.

Самообследование играет важнейшую роль. И его ведь несложно провести: в душе, перед сном или после пробуждения, лежа в кровати.

Если вы нащупали уплотнение, пусть даже самое крошечное, в любой зоне железы, надо, не мешкая, обратиться к врачу. Конечно, это может быть просто мастопатия — доброкачественное новообразование. Но только врач развеет подозрения.

А уж если вы заметили, что в грудной железе образовались какие-то бугорки и впадинки — мелкие или покрупнее, надо особенно насторожится. Изменения кожи, похожие на лимонную корку, могут свидетельствовать о распространенном местно опухолевом процессе.

Сосок требует пристального внимания. Любое изменение цвета, формы, смещение, втянутость или, наоборот, выпуклость соска — тревожный симптом.

Иногда женщины обнаруживают уплотненную, шелушащуюся кожу возле соска. Это может быть простым дерматитом, а может — и проявлением онкологического процесса. А если в этом месте возникает долго не заживающая кровоточащая язвочка — требуется немедленно обратиться к маммологу.

— Если вы нащупали подмышкой узелок, — предупреждает доктор Пономарева, — должны знать, что опасность развития злокачественной опухоли для вас вполне реальна. Раковые клетки из грудной железы перемещаются в подмышечные лимфоузлы и распространяют на них опухолевый процесс.

Какие обследования назначают при подозрении на рак грудной железы

В первую очередь врач назначит пациентке ультразвуковое исследование (УЗИ). Именно УЗИ поможет обнаружить новообразование. Но иногда точную природу опухоли одним только этим исследованием определить невозможно.

Тут должна помочь маммография, то есть рентген. Во всем мире именно маммография считается обязательным исследованием, подтверждающим или исключающим рак молочной железы.

Чтобы окончательно подтвердить диагноз, а заодно и определить подтип рака (что имеет большое значение для выбора лечения), доктор может назначить биопсию. С помощью специальной иглы берут на анализ кусочек ткани из пораженного участка грудной железы, чтобы провести гистологическое и иммуногистохимическое исследование.

Если диагноз подтверждается, назначается лечение. И надо быть готовым к тому, что оно будет более успешным, если пациентка психологически настроена на победу. Примеров, подтверждающих это, немало в практике Ольги Пономаревой.

Лечение рака грудной железы

Онкологи утверждают, что рак грудной железы на самом деле включает в себя около 200 разновидностей злокачественных опухолей, объединенных одним названием.

Для лечения каждой разновидности применяются разные методы лечения — в зависимости от вида, морфологических особенностей раковых клеток, их количества, агрессивности и размера опухоли, наличия метастазов.

Но чаще сочетают несколько методов — и хирургическое вмешательство, и химиотерапию, и облучение, и гормонотерапию.

Хирургическое лечение (удаление части органа, пораженного опухолью, или всей грудной железы) назначают в зависимости от локализации опухоли, пораженности лимфоузлов и других факторов.

Но следует помнить, что хирурги обязательно будут стараться сохранить грудную железу, если это возможно.

Химиотерапию врачи могут назначить и до операции, и после нее. Назначенная до хирургического вмешательства химиотерапия может существенно уменьшить начальную опухоль, и тем самым даст возможность при операции сохранить грудную железу.

После операции у химиотерапии другая задача — уничтожить возможные метастазы и подавить их появление в будущем.

Облучение могут назначить после операции при возникшем рецидиве, и в тех случаях, когда опухоль неоперабельная.

Гормонотерапия призвана предотвратить попадание женских гормонов (эстрогена и прогестерона) в пораженную клетку. Ведь именно гормоны стимулируют рост злокачественной опухоли.

Вместе с гормонотерапией в последнее время используют и так называемую таргетную терапию. Таргетные (target в переводе с английского — мишень) препараты с лазерной точностью атакуют только вредоносные молекулы, ответственные за рост и метастазирование опухоли. Здоровые же клетки не повреждаются.

Мифы и правда о раке грудной железы

Доктор Пономарева согласилась коротко обозначить ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые женщинами.

— Правда ли, что наследственность имеет первостепенное значение? И поможет ли избежать наследственного рака молочной железы полное удаление грудных желез? Так сделала одна голливудская кинозвезда, у которой от рака умерли мать и сестра. Это действительно ей поможет избежать печальной участи?

— Да, иногда такой радикальный метод — единственный, позволяющий предотвратить болезнь. Но женские репродуктивные органы, увы, остаются под прицелом опухолевого процесса.

— Правда ли, что получив результаты анализа крови на онкомаркер рака грудной железы с повышенными цифрами, можно сделать вывод, что у женщины наверняка рак?

— Нет. Анализ крови на онкомаркер, увы, мало информативен. Иногда результаты не внушают тревоги, а на самом деле болезнь уже зашла достаточно далеко. И наоборот: цифры есть, а рака нет. В любом случае требуется дополнительное серьезное обследование.

— Правда ли, что у женщин с пышным бюстом больше шансов заболеть раком молочной железы?

— Неправда. Никакие исследования этого не подтверждают.

— Правда ли, что загорание топлес может спровоцировать возникновение рака молочной железы?

— Неправда, если грудные железы здоровы. Но любительницам такого загара надо помнить, что их может подстерегать другая опасность — меланома, онкологическое заболевание кожи.

— Правда ли, что длительное употребление гормональных противозачаточных средств может стать причиной появления опухолевого процесса в грудной железе?

— Правда. Это фактор риска, как и частое искусственное прерывание беременности, а также отказ от грудного вскармливания.

Чтобы не заболеть раком, ученые призывают отказаться от вредных привычек, вести активный образ жизни и не поддаваться унынию.