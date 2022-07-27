Густая кровь – это небезопасно. В ней образуются тромбы, закупоривающие сосуды. А еще она не доставляет кислород нашим внутренним органам. Что же пить для разжижения крови? Фактам ICTV об этом рассказала врач-терапевт Анастасия Коваль.

Почему густеет кровь

Густая кровь – это вопрос вязкости крови. Это состояние возникает чаще всего, когда недостаточно жидкости в организме. Обычно это случается, когда человек мало пьет воды или быстро теряет ее, не восстанавливая вовремя потерянный объем.

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Больше воды мы теряем:

тяжело физически работая;

находясь в местах с высокой температурой;

во время рвоты или диареи.

— Как только мы теряем или недополучаем воду, в наших сосудах становится меньше жидкой части крови. А форменных элементов крови (эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов) – становится многовато. Тромбоциты при таких условиях начинают слипаться и образуются настоящие тромбы, которые могут привести к инфаркту и инсульту, – предостерегает врач.

Что поможет разредить кровь

Вода

Самый простой способ разредить кровь – пить достаточно воды. Не позволяйте себе страдать от жажды, потому что так вы вредите организму.

Больше воды, чем обычно, нужно пить в жаркий период и во время физической активности, ведь в таких условиях жидкость из нашего организма испаряется интенсивнее и ее запасы нужно пополнять.

Питание

Уменьшить вязкость крови невозможно без правильного питания. Прежде всего следует уменьшить количество употребляемой соли. А еще стоит отказаться от вредных продуктов с большим содержанием соли, как кетчуп, чипсы, сухарики.

Введите в рацион больше продуктов, которые разжижают кровь:

сырые овощи и фрукты;

зелень;

чеснок;

рыбу жирных сортов, особенно лосось;

орехи.

Следует также полюбить приправы. Куркума, кайенский перец, орегано, имбирь и прочее разжижают кровь.

Движение

А еще нужно больше двигаться. Если нет возможности заниматься спортом, больше ходите пешком. И откажитесь от вредных привычек – алкоголя и курения.

– Следует раз в год сдавать общий анализ крови, глюкозу крови, липидограмму (холестерин, липопротеиды низкой и очень низкой плотности), – советует специалист.

Регулярные медосмотры и выполнение всех рекомендаций врача гарантируют хорошее самочувствие.