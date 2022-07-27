Густа кров – це небезпечно. В ній утворюються тромби, які закупорюють судини. А ще вона недопостачає кисень нашим внутрішнім органам. Що ж пити для розрідження крові? Фактам ICTV про це розповіла лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.

Чому густішає кров

Густа кров – це питання в’язкості крові. Цей стан виникає найчастіше тоді, коли недостатньо рідини в організмі. Зазвичай, це трапляється, коли людина мало п’є води, або швидко втрачає воду, не відновлюючи вчасно втрачений об’єм.

Зараз дивляться

Найбільше води ми втрачаємо:

важко фізично працюючи;

перебуваючи в місцях з високою температурою;

під час блювання або діареї.

Як тільки ми втрачаємо чи недоотримуємо воду, в наших судинах стає менше рідкої частини крові. Натомість формених елементів крові (еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитв) – стає забагато. Тромбоцити за таких умов починають злипатись і утворюються справжні тромби, які можуть привести до інфаркту та інсульту, – застерігає лікарка.

Що допоможе розрідити кров

Вода

Найпростіший спосіб розрідити кров – пити достатньо води. Не дозволяйте собі страждати від спраги, бо так ви шкодите організму.

Більше води, ніж зазвичай, потрібно пити у спекотній період та під час фізичної активності, адже в таких умовах рідина з нашого організму випаровуються найінтенсивніше і її запаси потрібно поповнювати.

Харчування

Зменшити в’язкість крові неможливо без правильного харчування. Перш за все слід зменшити кількість солі, яку вживаєте. А ще варто відмовитися від шкідливих продуктів із великим вмістом солі, як от кетчуп, чіпси, сухарики.

Натомість введіть в раціон більше продуктів, які розріджують кров:

сирі овочі і фрукти;

зелень;

часник;

рибу жирних сортів, особливо, лосось;

горіхи.

Варто також полюбити приправи. Куркума, кайєнський перець, орегано, імбир та інше розріджують кров.

Рух

А ще потрібно більше рухатися. Якщо не маєте змоги займатися спортом, більше ходіть пішки. Та відмовтеся від шкідливих звичок – алкоголю та куріння.

– Слід раз на рік здавати загальний аналіз крові, глюкозу крові, ліпідограму (холестерин, ліпопротеїди низької і дуже низької щільності), – радить фахівчиня.

Регулярні медогляди і виконання всіх рекомендацій лікаря гарантують гарне самопочуття.