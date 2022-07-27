Густа кров – це небезпечно. В ній утворюються тромби, які закупорюють судини. А ще вона недопостачає кисень нашим внутрішнім органам. Що ж пити для розрідження крові? Фактам ICTV про це розповіла лікарка-терапевтка Анастасія Коваль.
Чому густішає кров
Густа кров – це питання в’язкості крові. Цей стан виникає найчастіше тоді, коли недостатньо рідини в організмі. Зазвичай, це трапляється, коли людина мало п’є води, або швидко втрачає воду, не відновлюючи вчасно втрачений об’єм.
Найбільше води ми втрачаємо:
- важко фізично працюючи;
- перебуваючи в місцях з високою температурою;
- під час блювання або діареї.
Як тільки ми втрачаємо чи недоотримуємо воду, в наших судинах стає менше рідкої частини крові. Натомість формених елементів крові (еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитв) – стає забагато. Тромбоцити за таких умов починають злипатись і утворюються справжні тромби, які можуть привести до інфаркту та інсульту, – застерігає лікарка.
Що допоможе розрідити кров
Вода
Найпростіший спосіб розрідити кров – пити достатньо води. Не дозволяйте собі страждати від спраги, бо так ви шкодите організму.
Більше води, ніж зазвичай, потрібно пити у спекотній період та під час фізичної активності, адже в таких умовах рідина з нашого організму випаровуються найінтенсивніше і її запаси потрібно поповнювати.
Харчування
Зменшити в’язкість крові неможливо без правильного харчування. Перш за все слід зменшити кількість солі, яку вживаєте. А ще варто відмовитися від шкідливих продуктів із великим вмістом солі, як от кетчуп, чіпси, сухарики.
Натомість введіть в раціон більше продуктів, які розріджують кров:
- сирі овочі і фрукти;
- зелень;
- часник;
- рибу жирних сортів, особливо, лосось;
- горіхи.
Варто також полюбити приправи. Куркума, кайєнський перець, орегано, імбир та інше розріджують кров.
Рух
А ще потрібно більше рухатися. Якщо не маєте змоги займатися спортом, більше ходіть пішки. Та відмовтеся від шкідливих звичок – алкоголю та куріння.
– Слід раз на рік здавати загальний аналіз крові, глюкозу крові, ліпідограму (холестерин, ліпопротеїди низької і дуже низької щільності), – радить фахівчиня.
Регулярні медогляди і виконання всіх рекомендацій лікаря гарантують гарне самопочуття.