В современной жизни трудно избежать контакта с аллергенами и другими внешними раздражителями. Одно из последствий этих контактов — себорейный дерматит.

Факты ICTV пообщались с врачом-дерматологом Екатериной Бакико и узнали, что такое себорейный дерматит, его причины, симптомы, а также методы лечения и профилактики этого заболевания.

Что такое себорейный дерматит

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Себорейный дерматит (иногда известный как контактный дерматит) — это воспаление кожи, которое возникает при контакте с аллергенами или раздражителями. Это заболевание может иметь различную степень тяжести, от легкого зуда и покраснения до более серьезных проявлений, таких как высыпания и отеки.

— Себорейный дерматит поражает так называемые себорейные зоны — участки кожи, густозаселенные сальными железами, и поэтому его дебют часто наступает в подростковом возрасте, когда во время гормонального созревания начинается их активная работа, — рассказывает дерматолог.

Причины возникновения

Точная причина возникновения себорейного дерматита до сих пор не установлена, однако существует перечень предпосылок обострения болезни. Контактный дерматит — хроническая болезнь, которая периодически обостряется.

— Причина — точно не известна, однако мы очень много знаем об этой болезни. Большую роль играет генетика, обострение могут вызывать стресс, гормональные изменения, другая болезнь (например, болезнь Паркинсона, ВИЧ), — отметила Екатерина Бакико.

Большую роль при образовании контактного дерматита играют грибки рода Маласезия, нормальные жители кожи. Их чрезмерное размножение приводит к каскаду иммунологических реакций, а затем воспаление в коже усиливается.

Симптомы себорейного дерматита

Симптомы контактного дерматита могут быть достаточно разнообразными:

Зуд и жжение кожи.

Покраснение и раздражение кожи.

Высыпания.

Пузырьки или влажные участки на коже.

Отеки и боль.

Сухость и шелушение кожи.

Эти симптомы могут появляться сразу после контакта с раздражителем или через некоторое время.

— Обычно, болезнь проявляется легкой формой — перхотью, тяжелой — с участками покраснения на коже головы, лица (крылья носа, подбородок, брови, уши), между грудью и в паховой области, — подчеркивает дерматолог.

Методы лечения и профилактика

— Так как причина болезни неизвестна, лечение симптоматическое, длительное. Раз и навсегда вылечить невозможно, однако здоровым образом жизни, соответствующим уходом и периодически лекарствами можно процесс контролировать, — говорит дерматолог.

Стоит помнить, что не следует использовать медицинские препараты без рекомендации врача.

Лечение себорейного дерматита обычно включает в себя:

Избегание контакта с раздражителем.

Применение местных средств, таких как увлажняющие кремы или противовоспалительные мази.

Назначение антигистаминных препаратов для уменьшения зуда и раздражения.

Важно исключить другие возможные причины похожих симптомов, например, инфекции или другие кожные заболевания.

Для предотвращения себорейного дерматита важно избегать контакта с известными аллергенами и раздражителями, использовать защитные средства, например, перчатки при работе с химическими веществами. Также стоит регулярно увлажнять кожу, чтобы поддерживать ее барьерные свойства.

Контактный дерматит — неприятное заболевание, но с правильным лечением и профилактикой многие люди успешно контролируют его проявления и живут комфортной жизнью. Обращение к врачу и своевременная диагностика играют ключевую роль в предупреждении дальнейшего развития болезни.