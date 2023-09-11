У сучасному житті важко уникнути контакту з алергенами та іншими зовнішніми подразниками. Один із наслідків цих контактів – себорейний дерматит.
Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дерматологом Катериною Бакіко та дізналися, що таке себорейний дерматит, його причини, симптоми, а також методи лікування та профілактики цього захворювання.
Що таке себорейний дерматит
Себорейний дерматит (іноді відомий як контактний дерматит) – це запалення шкіри, яке виникає при контакті з алергенами або подразниками. Це захворювання може мати різний ступінь тяжкості, від легкого свербіння та почервоніння до більш серйозних проявів, як-от висипання та набряки.
– Себорейний дерматит уражає так звані себорейні зони – ділянки шкіри, густозаселені сальними залозами, і тому його дебют часто настає у підлітковому віці, коли під час гормонального дозрівання розпочинається їх активна робота, – розповідає дерматолог.
Причини виникнення
Точна причина виникнення себорейного дерматиту досі не встановлена, проте існує перелік передумов загострення недуги. Контактний дерматит – хронічна хвороба, яка періодично загострюється.
– Причина – точно не відома, проте ми дуже багато знаємо про цю хворобу. Велику роль грає генетика, загострення можуть спричиняти стрес, гормональні зміни, інша хвороба (наприклад, хвороба Паркінсона, ВІЛ), – зазначила Катерина Бакіко.
Велику роль при утворенні контактного дерматиту грають грибки роду Маласезія, нормальні жителі шкіри. Їхнє надмірне розмноження призводить до каскаду імунологічних реакцій, а відтак запалення у шкірі посилюється.
Симптоми себорейного дерматиту
Симптоми контактного дерматиту можуть бути досить різноманітними:
- Свербіж та печіння шкіри.
- Почервоніння та подразнення шкіри.
- Висипання.
- Бульбашки або вологі ділянки на шкірі.
- Набряки та біль.
- Сухість та лущення шкіри.
Ці симптоми можуть з’являтися одразу після контакту з подразником або через деякий час.
– Зазвичай хвороба проявляється найлегшою формою – лупою, важчою – з ділянками почервоніння на шкірі голови, обличчя (крила носа, підборіддя, брови, вуха), між грудьми та у паховій ділянці, – підкреслює дерматолог.
Методи лікування та профілактика
– Оскільки причина хвороби невідома, лікування симптоматичне, тривале. Раз і назавжди вилікувати неможливо, проте здоровим способом життя, відповідним доглядом та періодично ліками можна процес контролювати, – каже дерматолог.
Варто пам’ятати, що не слід використовувати медичні препарати без рекомендації лікаря.
Лікування себорейного дерматиту зазвичай передбачає:
- Уникнення контакту з подразником.
- Застосування місцевих засобів, як-от зволожувальні креми або протизапальні мазі.
- Призначення антигістамінних препаратів для зменшення свербежу та подразнення.
- Важливо виключити інші можливі причини схожих симптомів, наприклад, інфекції або інші шкірні захворювання.
Для запобігання себорейному дерматиту важливо уникати контакту з відомими алергенами та подразниками, використовувати захисні засоби, наприклад, рукавички під час роботи з хімічними речовинами. Також варто регулярно зволожувати шкіру, щоб підтримувати її бар’єрні властивості.
Контактний дерматит – неприємне захворювання, але з правильним лікуванням і профілактикою багато людей успішно контролюють його прояви та живуть комфортним життям. Звернення до лікаря та вчасна діагностика грають ключову роль у попередженні подальшого розвитку хвороби.