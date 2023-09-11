У сучасному житті важко уникнути контакту з алергенами та іншими зовнішніми подразниками. Один із наслідків цих контактів – себорейний дерматит.

Факти ICTV поспілкувалися з лікарем-дерматологом Катериною Бакіко та дізналися, що таке себорейний дерматит, його причини, симптоми, а також методи лікування та профілактики цього захворювання.

Що таке себорейний дерматит

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Себорейний дерматит (іноді відомий як контактний дерматит) – це запалення шкіри, яке виникає при контакті з алергенами або подразниками. Це захворювання може мати різний ступінь тяжкості, від легкого свербіння та почервоніння до більш серйозних проявів, як-от висипання та набряки.

– Себорейний дерматит уражає так звані себорейні зони – ділянки шкіри, густозаселені сальними залозами, і тому його дебют часто настає у підлітковому віці, коли під час гормонального дозрівання розпочинається їх активна робота, – розповідає дерматолог.

Причини виникнення

Точна причина виникнення себорейного дерматиту досі не встановлена, проте існує перелік передумов загострення недуги. Контактний дерматит – хронічна хвороба, яка періодично загострюється.

– Причина – точно не відома, проте ми дуже багато знаємо про цю хворобу. Велику роль грає генетика, загострення можуть спричиняти стрес, гормональні зміни, інша хвороба (наприклад, хвороба Паркінсона, ВІЛ), – зазначила Катерина Бакіко.

Велику роль при утворенні контактного дерматиту грають грибки роду Маласезія, нормальні жителі шкіри. Їхнє надмірне розмноження призводить до каскаду імунологічних реакцій, а відтак запалення у шкірі посилюється.

Симптоми себорейного дерматиту

Симптоми контактного дерматиту можуть бути досить різноманітними:

Свербіж та печіння шкіри.

Почервоніння та подразнення шкіри.

Висипання.

Бульбашки або вологі ділянки на шкірі.

Набряки та біль.

Сухість та лущення шкіри.

Ці симптоми можуть з’являтися одразу після контакту з подразником або через деякий час.

– Зазвичай хвороба проявляється найлегшою формою – лупою, важчою – з ділянками почервоніння на шкірі голови, обличчя (крила носа, підборіддя, брови, вуха), між грудьми та у паховій ділянці, – підкреслює дерматолог.

Методи лікування та профілактика

– Оскільки причина хвороби невідома, лікування симптоматичне, тривале. Раз і назавжди вилікувати неможливо, проте здоровим способом життя, відповідним доглядом та періодично ліками можна процес контролювати, – каже дерматолог.

Варто пам’ятати, що не слід використовувати медичні препарати без рекомендації лікаря.

Лікування себорейного дерматиту зазвичай передбачає:

Уникнення контакту з подразником.

Застосування місцевих засобів, як-от зволожувальні креми або протизапальні мазі.

Призначення антигістамінних препаратів для зменшення свербежу та подразнення.

Важливо виключити інші можливі причини схожих симптомів, наприклад, інфекції або інші шкірні захворювання.

Для запобігання себорейному дерматиту важливо уникати контакту з відомими алергенами та подразниками, використовувати захисні засоби, наприклад, рукавички під час роботи з хімічними речовинами. Також варто регулярно зволожувати шкіру, щоб підтримувати її бар’єрні властивості.

Контактний дерматит – неприємне захворювання, але з правильним лікуванням і профілактикою багато людей успішно контролюють його прояви та живуть комфортним життям. Звернення до лікаря та вчасна діагностика грають ключову роль у попередженні подальшого розвитку хвороби.