Все, кто получил ранения, попал в аварию, ждет операции на сердце или трансплантации органов, нуждаются в крови.

Сколько литров крови у человека и какая потеря считается смертельной — в материале Фактов ICTV.

Сколько у взрослого человека литров крови

Обычно объем крови в организме взрослого человека составляет примерно 7-8% от массы тела. Это означает, что мужчина весом около 70-80 кг имеет 5-6 л, а женщина 60-70 кг — на 1 л меньше.

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Распространяют кровь в организме три вида сосудов: артерии, вены и капилляры. Артерии несут насыщенную кислородом кровь от сердца к органам тела. Вены возвращают дезоксигенированную кровь обратно к сердцу.

А капилляры, которые соединяют артерии и вены, помогают кислороду и питательным веществам достигать тканей.

Кровотечение может возникнуть в любом месте и преимущественно поражает все три типа кровеносных сосудов.

Артериальное кровотечение может быть опасным для жизни из-за быстрой потери крови. Венозное считается менее серьезным, чем артериальное, но все равно нуждается в немедленной медицинской помощи.

Потеря крови в результате повреждения капилляров вызывает боль, однако чаще всего не несет угрозы для здоровья.

Какая потеря крови считается смертельной

Кровотечение может случиться вследствие травмы, ранения или заболевания (болезни печени, рак, диабет, дефицит витамина К, расстройства, связанные с употреблением алкоголя, язва желудка, высокое кровяное давление и расстройства свертывания крови, например гемофилия и болезнь фон Виллебранда).

Потеря более 30% крови считается опасной и требует немедленной медицинской помощи. Если же человек стремительно теряет примерно 2-2,5 л крови, это может привести к смерти за 2-3 мин.

Оказание своевременной и правильной помощи при кровотечениях может спасти жизнь и уменьшить риск осложнений.