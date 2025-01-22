Скільки літрів крові у людини: норма для дорослого і дитини | Здоров'я

Усі, хто отримав поранення, потрапив у аварію, чекає на операцію на серці чи трансплантацію органів, потребують крові.

Скільки літрів крові в людини і яка втрата вважається смертельною – у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки в дорослої людини літрів крові

Зазвичай об’єм крові в організмі дорослої людини становить приблизно 7-8% від маси тіла. Це означає, що чоловік вагою близько 70-80 кг має 5-6 л, а жінка 60-70 кг – на 1 л менше.

Зараз дивляться

Поширюють кров в організмі три види судин: артерії, вени та капіляри. Артерії несуть насичену киснем кров від серця до органів тіла. Вени повертають дезоксигеновану кров назад до серця.

А капіляри, які з’єднують артерії та вени, допомагають кисню та поживним речовинам досягати тканин.

Кровотеча може виникнути в будь-якому місці і зазвичай вражає усі три типи кровоносних судин.

Артеріальна кровотеча може бути небезпечною для життя через швидку втрату крові. Венозна вважається менш серйозною, ніж артеріальна, але все одно потребує негайної медичної допомоги.

Втрата крові внаслідок пошкодження капілярів викликає біль, однак найчастіше не несе загрози для здоров’я.

Яка втрата крові вважається смертельною

Крововтрата може статися через травму, поранення або захворювання (хвороби печінки, рак, діабет, дефіцит вітаміну К, розлади, пов’язані з вживанням алкоголю, виразка шлунка, високий кров’яний тиск і розлади згортання крові, як-от гемофілія та хвороба фон Віллебранда).

Втрата більше 30% крові вважається небезпечною і потребує негайної медичної допомоги. Якщо ж людина стрімко втрачає приблизно 2-2,5 л крові, це може призвести до смерті за 2-3 хв.

Надання вчасної і правильної допомоги при кровотечах може врятувати життя і зменшити ризик ускладнень.