Почти все женщины ведут непримиримую изнурительную борьбу за идеальную фигуру. Некоторые в битве с жировыми отложениями ставят перед собой радикальную цель — избавиться от жира везде и навсегда.

Жир регулирует метаболизм и синтезирует гормоны

Как в любом бою, приходится чем-то жертвовать. Часто — настроением, самочувствием, здоровьем, даже позитивным мировосприятием. Но действительно ли идеальная фигура — это женские формы без всякого намека на жир? С этим вопросом Факты ICTV обратились к нашему эксперту, нутрициологу Наталье Наумовой.

— Немногие знают, что жировая ткань, в частности, подкожный жир — это полноценный орган эндокринной системы, — удивляет нас Наталья.

Так вот, по ее словам, жир с полным правом можно назвать эндокринной железой, которой он является по сути.

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Именно жир синтезирует большое количество гормонов и регулирует их метаболизм, включая половые гормоны, глюкокортикоиды, лептин, адипонектин, резистин и еще много чего.

Эксперт перечисляет, что жиру животворящему под силу. Это поражает.

Так вот, адипоциты и фибробласты жировой ткани синтезируют гормоны и другие биологически активные вещества, которые имеют эндокринное действие и влияют и на сердечно-сосудистую, и на половую системы да и на организм в целом.

Хотят лететь самолетом, но снимают двигатели

Получается, девушки и женщины, которые хотят прекрасно выглядеть, как можно дольше оставаться женственными и сексуальными, повысить либидо, иметь упругую здоровую кожу, блестящие густые волосы, продлить репродуктивный возраст и прекрасно себя чувствовать, совершают огромную ошибку, когда борются с жиром?

— Именно так. Отрицая необходимость жировой ткани в собственном теле, женщины будто хотят лететь самолетом, избавившись от всех двигателей, — говорит Наталья.

Наумова умоляет тренеров, которые помогают женщинам проводить радикальные эксперименты по уничтожению жировой ткани в своем теле, найти другие пути для удовлетворения потребностей своих клиенток.

Эксперт сравнивает неоправданное избавление от жира с удалением здоровых яичников, синтезирующих гормоны, “потому что так красивее”.

Может, и несколько преувеличено, но правильно по сути.

Злая — потому что голодная

— Почему вы удивляетесь, что у вас во время такого бестолкового похудения может быть снижено настроение? — спрашивает Наталья.

Нутрициолог плюсует сюда еще и приступы тревоги, агрессию, слезливость, сонливость или бессонницу, депрессивные эпизоды, компульсии и обсессии.

Если вы на жесткой диете, если вы ограничиваете калории, если избегаете каких-то продуктов, если банально не наедаетесь во время еды или в течение дня — вы голодны. Голодны!

Отсюда немотивированная злость, нетерпимость агрессивность, которая пугает домашних и коллег по работе. И где-то уже слышите за спиной: “Вот стерва!”

— Обидно? Безусловно. Вы же не стерва, вы просто голодны. Съешьте что-то питательное, и мир изменится к лучшему, — уверяет Наталья.

Наумова подчеркивает, что все сказанное выше — не о пользе лишнего жира, это — совсем другая история. Речь о жире, который нам необходим для жизни, здоровья и энергичности.

Чтобы разобраться с собственными жировыми отложениями — где очень нужные, а где явно лишние, надо прислушиваться к своему организму. Не получается? Тогда поможет специалист.