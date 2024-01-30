Майже всі жінки ведуть непримиренну виснажливу боротьбу за ідеальну фігуру. Дехто у битві з жировими відкладеннями ставить перед собою радикальну мету – позбутися жиру скрізь і назавжди.

Жир регулює метаболізм і синтезує гормони

Як у будь-якому бою, доводиться чимось жертвувати. Часто – настроєм, самопочуттям, здоров’ям, навіть позитивним світосприйняттям. Але чи справді ідеальна фігура – це жіночі форми без жодного натяку на жир? З цим питанням Факти ICTV звернулися до нашої експертки, нутриціолога Наталі Наумової.

– Небагато хто знає, що жирова тканина, зокрема, підшкірний жир – це повноцінний орган ендокринної системи, – дивує нас Наталя.

Отож, за її словами, жир з повним правом можна назвати ендокринною залозою, якою він є по суті.

Зараз дивляться

Саме жир синтезує велику кількість гормонів та регулює їхній метаболізм, включаючи статеві гормони, глюкокортикоїди, лептин, адипонектин, резистин та ще багато чого.

Експертка перераховує, що жиру животворящому під силу. І це вражає.

Отож, адипоцити та фібробласти жирової тканини синтезують гормони та інші біологічно активні речовини, що мають ендокринну дію і вливають і серцево-судинну, і на статеву системи та й на організм у цілому.

Хочуть летіти літаком, але позбавляються двигунів

Виходить, дівчата і жінки, які хочуть чудово виглядати, як можна довше залишатися жіночними і сексуальними, підвищити лібідо, мати пружну здорову шкіру, блискуче густе волосся, продовжити репродуктивний вік і чудово почуватися, роблять величезну помилку, коли борються з жиром?

– Саме так. Заперечуючи необхідність жирової тканини у власному тілі, жінки ніби хочуть летіти літаком, позбувшися всіх двигунів, – говорить Наталя.

Наумова благає тренерів, які допомагають жінкам проводити радикальні експерименти зі знищення жирової тканини в своєму тілі, знайти інші шляхи для задоволення потреб своїх клієнток.

Експертка порівнює невиправдане позбавлення жиру видаленням здорових яєчників, що синтезують гормони, “бо так гарніше”.

Може, й дещо перебільшено, але правильно по суті.

Зла – бо голодна

– Чому ви дивуєтесь, що у вас під час такого недолугого схуднення може бути знижений настрій? – запитує Наталя.

Нутриціологиня плюсує сюди ще й напади тривоги, агресію, сльозливість, сонливість чи безсоння, депресивні епізоди, компульсії та обсесії.

Якщо ви на жорсткій дієті, якщо ви обмежуєте калорії, якщо уникаєте якихось продуктів, якщо банально не наїдаєтеся під час їди або протягом дня – ви голодні. Голодні!

Звідси невмотивована злість, нетерпимість, агресивність, яка лякає домашніх і колег по роботі. І десь уже чуєте за спиною: “От стерва!”

– Образливо? Безперечно. Ви ж не стерво, ви просто голодні. З’їжте щось поживне, і світ зміниться на краще, – запевняє Наталя.

Наумова наголошує – все сказане вище – не про користь зайвого жиру, то – зовсім інша історія. Мова про жир, який нам необхідний для життя, здоров’я, і енергійності.

Щоб розібратися з власними жировими відкладеннями – де конче потрібні, а де явно зайві, треба прислухатися до свого організму. Не виходить? Тоді допоможе фахівець.