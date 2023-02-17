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Старые добрые растворы фурацилина или соды: почему полоскать горло нельзя и даже опасно

17 февраля 2023, 10:56
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавірус
Источник: Depositphotos

Эксперты популярной онлайн-платформы доказательной медицины Береги себя рассказали, почему нельзя и даже опасно полоскать воспаленное горло растворами соли, соды, фурацилина и тому подобным.

— Боль в горле — распространенный симптом с приходом холодов и не только. Обычно это связано с бактериальной или вирусной инфекцией. Один из методов, который мы знаем с детства, это полоскание горла различными растворами, — отмечают медики.

По их словам, боль в горле является следствием защитного действия организма человека на возбудителя. Когда бактерия или вирус попадают в ротовую полость и в клетки в частности, запускается каскад реакций иммунной системы.

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В место заражения, объясняют эксперты, направляются защитные клетки (лимфоциты, моноциты и другие), а инфицированные клетки передают сигнал организму, что пора бороться с возбудителем. Так развивается воспаление. И это вполне нормальная реакция организма.

По словам специалистов, в это время промывать горло различными растворами может быть даже опасным. Солевой раствор, например, вытягивает из клеток воду. Но не возбудителя. Клетки становятся еще более уязвимыми к бактериям. А раствор соды нарушает кислотно-щелочной баланс среды, что тоже может иметь неприятные последствия.

Что же касается фурацилина (другое название — нитрофуразон), то это вещество действительно обладает противомикробными свойствами. Однако для того, чтобы эффективная концентрация фурацилина попала в ткани, его нужно очень много. А поверхностное полоскание горла может привести лишь к антибиотикорезистентности.

По словам медиков, долгое время фурацилин использовали локально при ожогах и ранах для обеззараживания и более быстрого заживления. Однако еще 20 лет назад исследования на животных показали, что нитрофуразон имеет канцерогенное и мутагенное влияние. Например, в США его использование запрещено.

Так что делать, когда болит горло? Эксперты советуют, прежде всего идти к врачу для выявления причин воспаления. Облегчить симптом поможет чашка теплой воды и/или проверенные обезболивающие, такие как ибупрофен.

Источник: Береги себя

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