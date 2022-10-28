Боль в горле – довольно распространенное явление. Она может возникать по разным причинам. Иногда исчезает довольно быстро даже без особого лечения. Но часто для устранения неприятных симптомов требуется длительное лечение. Можно ли облегчить боль в горле в домашних условиях? Обычно – да! Эффективными способами с фактами ICTV поделилась терапевт Анастасия Коваль.
– Боль в горле – это одна из самых частых жалоб, которые можно услышать в кабинете врача. Горло может болеть, печь, “царапать”. Но какой бы ни была симптоматика, терпеть дискомфорт не нужно, – убеждена специалист.
Почему болит горло
Интересуясь способами облегчения боли в горле, люди не всегда задумываются над тем, а что же ее вызвало. Хотя от этого напрямую зависит лечение.
Самые распространенные причины:
- Вирусные и бактериальные инфекции. Вероятность того, что ваше горло болит из-за вируса – более 90%. Чаще всего неприятную симптоматику вызывают: грипп, простуда, коронавирус, корь, мононуклеоз, ветрянка и т.п.
- Аллергия. Если кроме боли в горле, у вас заложило нос, вы интенсивно чихаете, а из глаз текут слезы, но при этом нет ломоты в теле или повышенной температуре, вы, вероятно, страдаете аллергией.
- Проблемы с пищеварением. Неприятные ощущения в глотке может вызвать язва желудка, спазмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и т.д.
- Травма. Например, вы употребляли слишком острую или горячую пищу, или кость от рыбы или мяса, повредила ткани.
- Рак горла. В этом случае боли в горле сопровождаются другими симптомами: кровь в слюне, осложнение дыхания и глотания, наличие опухолей на шее.
Бывает, что горло болит из-за внешних раздражителей: морозный воздух на улице, дым, слишком сухой воздух, жажда. Чтобы облегчить самочувствие, следует устранить раздражитель.
Три способа облегчить боль в домашних условиях
Нужно ли сразу бежать к врачу, если беспокоит дискомфорт в горле? Это, конечно, решать вам. Но если боль не слишком интенсивная, попробуйте устранить ее самостоятельно.
– Прежде всего нужно избегать раздражителей, таких как острая и кислая пища, сигаретный дым, вдыхание едких испарений и подобного, – советует Анастасия Коваль.
Три эффективных способа облегчить боль в горле:
- Пейте много жидкости. Вам помогут теплые негазированные напитки: вода, молоко, чай, компот, травяные отвары. Но жидкость не должна быть слишком горячей, потому что она лишь усложнит ситуацию.
- Ешьте специальные леденцы. Это, конечно, не лекарство, но боль в горле они обычно облегчают.
- Питайтесь правильно. Во-первых, еда должна быть полезной. Во-вторых – мягкой, чтобы не травмировать еще больше вашу больную глотку. Если нет аллергии на мед, введите его в рацион во время болезни.
Нужно ли полоскать больное горло
– Поможет ли полоскание горла? Скорее нет, чем да. Ведь у нас есть защитный механизм, когда язык поднимается и блокирует проход жидкости, так что полосканием мы можем просто вымыть миндалины и совсем небольшой участок задней стенки глотки, – объясняет врач.
Но и вред полоскание больному горлу не принесет. К тому же такая процедура облегчит симптоматику. Как часто это нужно делать? Врач советует 5-8 раз в день.
Простейшие рецепты для полоскания:
- Стакан теплой воды + по 1 чайной ложке соли и соды + 3 капельки йода. Все тщательно перемешайте до растворения компонентов.
- 1 ст. ложку сушеных цветов ромашки залить стаканом кипятка. Настаивать 30 минут. Затем процедить, охладить, чтобы средство было едва теплым. Цветы ромашки можно заменить календулой.
- Эвкалиптовое масло (4-5 капель) растворить в стакане теплой воды. Масло можно заменить сухими листьями эвкалипта: 1 чайную ложку листиков запаривают стаканом кипятка.
Если вы лечились несколько дней, а боль в горле только усилилась, немедленно идите к врачу. После осмотра и анализов специалист назначит вам курс антибиотиков или какие-либо другие лекарства в зависимости от диагноза.