Боль в горле – довольно распространенное явление. Она может возникать по разным причинам. Иногда исчезает довольно быстро даже без особого лечения. Но часто для устранения неприятных симптомов требуется длительное лечение. Можно ли облегчить боль в горле в домашних условиях? Обычно – да! Эффективными способами с фактами ICTV поделилась терапевт Анастасия Коваль.

– Боль в горле – это одна из самых частых жалоб, которые можно услышать в кабинете врача. Горло может болеть, печь, “царапать”. Но какой бы ни была симптоматика, терпеть дискомфорт не нужно, – убеждена специалист.

Почему болит горло

Интересуясь способами облегчения боли в горле, люди не всегда задумываются над тем, а что же ее вызвало. Хотя от этого напрямую зависит лечение.

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Самые распространенные причины:

Вирусные и бактериальные инфекции. Вероятность того, что ваше горло болит из-за вируса – более 90%. Чаще всего неприятную симптоматику вызывают: грипп, простуда, коронавирус, корь, мононуклеоз, ветрянка и т.п.

Вероятность того, что ваше горло болит из-за вируса – более 90%. Чаще всего неприятную симптоматику вызывают: грипп, простуда, коронавирус, корь, мононуклеоз, ветрянка и т.п. Аллергия. Если кроме боли в горле, у вас заложило нос, вы интенсивно чихаете, а из глаз текут слезы, но при этом нет ломоты в теле или повышенной температуре, вы, вероятно, страдаете аллергией.

Если кроме боли в горле, у вас заложило нос, вы интенсивно чихаете, а из глаз текут слезы, но при этом нет ломоты в теле или повышенной температуре, вы, вероятно, страдаете аллергией. Проблемы с пищеварением. Неприятные ощущения в глотке может вызвать язва желудка, спазмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и т.д.

Неприятные ощущения в глотке может вызвать язва желудка, спазмы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и т.д. Травма. Например, вы употребляли слишком острую или горячую пищу, или кость от рыбы или мяса, повредила ткани.

Например, вы употребляли слишком острую или горячую пищу, или кость от рыбы или мяса, повредила ткани. Рак горла. В этом случае боли в горле сопровождаются другими симптомами: кровь в слюне, осложнение дыхания и глотания, наличие опухолей на шее.

Бывает, что горло болит из-за внешних раздражителей: морозный воздух на улице, дым, слишком сухой воздух, жажда. Чтобы облегчить самочувствие, следует устранить раздражитель.

Три способа облегчить боль в домашних условиях

Нужно ли сразу бежать к врачу, если беспокоит дискомфорт в горле? Это, конечно, решать вам. Но если боль не слишком интенсивная, попробуйте устранить ее самостоятельно.

– Прежде всего нужно избегать раздражителей, таких как острая и кислая пища, сигаретный дым, вдыхание едких испарений и подобного, – советует Анастасия Коваль.

Три эффективных способа облегчить боль в горле:

Пейте много жидкости. Вам помогут теплые негазированные напитки: вода, молоко, чай, компот, травяные отвары. Но жидкость не должна быть слишком горячей, потому что она лишь усложнит ситуацию. Ешьте специальные леденцы. Это, конечно, не лекарство, но боль в горле они обычно облегчают. Питайтесь правильно. Во-первых, еда должна быть полезной. Во-вторых – мягкой, чтобы не травмировать еще больше вашу больную глотку. Если нет аллергии на мед, введите его в рацион во время болезни.

Нужно ли полоскать больное горло

– Поможет ли полоскание горла? Скорее нет, чем да. Ведь у нас есть защитный механизм, когда язык поднимается и блокирует проход жидкости, так что полосканием мы можем просто вымыть миндалины и совсем небольшой участок задней стенки глотки, – объясняет врач.

Но и вред полоскание больному горлу не принесет. К тому же такая процедура облегчит симптоматику. Как часто это нужно делать? Врач советует 5-8 раз в день.

Простейшие рецепты для полоскания:

Стакан теплой воды + по 1 чайной ложке соли и соды + 3 капельки йода. Все тщательно перемешайте до растворения компонентов.

1 ст. ложку сушеных цветов ромашки залить стаканом кипятка. Настаивать 30 минут. Затем процедить, охладить, чтобы средство было едва теплым. Цветы ромашки можно заменить календулой.

Эвкалиптовое масло (4-5 капель) растворить в стакане теплой воды. Масло можно заменить сухими листьями эвкалипта: 1 чайную ложку листиков запаривают стаканом кипятка.

Если вы лечились несколько дней, а боль в горле только усилилась, немедленно идите к врачу. После осмотра и анализов специалист назначит вам курс антибиотиков или какие-либо другие лекарства в зависимости от диагноза.