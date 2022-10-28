Біль у горлі – доволі поширене явище. Він може виникати з різних причин. Іноді – зникає досить швидко навіть без особливого лікування. Та нерідко для усунення неприємних симптомів потрібне тривале лікування. Чи можна полегшити біль у горлі в домашніх умовах? Зазвичай – так! Ефективними способами із Фактами ICTV поділилася терапевт Анастасія Коваль.

– Біль у горлі – це одна із найчастіших скарг, які можна почути в кабінеті лікаря. Горло може боліти, пекти, “дряпати”. Та хоч би якою була симптоматика, терпіти дискомфорт не варто, – переконана фахівчиня.

Чому болить горло

Шукаючи способи полегшити біль у горлі, люди не завжди задумуються над тим, а що ж його викликало. Хоча від цього напряму залежить лікування.

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Найпоширеніші причини:

Вірусні та бактеріальні інфекції. Ймовірність того, що ваше горло болить через вірус – понад 90%. Найчастіше неприємну симптоматику викликають: грип, застуда, коронавірус, кір, мононуклеоз, вітрянка тощо. Алергія. Якщо крім болю у горлі, у вас заклало ніс, ви інтенсивно чхаєте, а з очей течуть сльози, але при цьому немає ломоти в тілі чи підвищеної температури, ви, ймовірно, страждаєте від алергії. Проблеми з травленням. Неприємні відчуття в горлі може викликати виразка шлунку, спазми, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) тощо. Травма. Наприклад, ви вживали надто гостру чи гарячу їжу, або кістка від риби чи м’яса пошкодила тканини. Рак горла. В цьому випадку біль у горлі супроводжується іншими симптомами: кров у слині, ускладнення дихання та ковтання, наявність пухлин на шиї.

Буває, що горло болить через зовнішні подразники: морозне повітря на вулиці, дим, занадто сухе повітря, спрагу. Щоб полегшити самопочуття, потрібно лише усунути подразник.

Три способи полегшити біль в домашніх умовах

Чи одразу треба бігти до лікаря, якщо непокоїть дискомфорт у горлі? Це, звісно, вирішувати вам. Але якщо біль не надто інтенсивний, спробуйте усунути його самостійно.

– Перше, що потрібно зробити, – уникати подразників, як-от гостра і кисла їжа, сигаретний дим, вдихання ядучих випарів тощо, – радить Анастасія Коваль.

Три ефективних способи полегшити біль у горлі:

Пийте багато рідини. Вам допоможуть теплі негазовані напої: вода, молоко, чай, узвар, трав’яні відвари. Але рідина не повинна буди надто гарячою, бо вона лише ускладнить ситуацію. Їжте спеціальні льодяники. Це, звісно, не ліки, але біль у горді вони зазвичай полегшують. Харчуйтеся правильно. По-перше, їжа має бути корисною. По-друге – м’якою, щоб не травмувати ще більше ваше хворе горло. Якщо не маєте алергії на мед, введіть його в раціон під час хвороби.

Чи потрібно полоскати хворе горло

– Чи допоможе полоскання горла? Швидше ні, ніж так. Адже ми маємо захисний механізм, коли язик підіймається і блокує прохід рідини, тож полосканням ми можемо просто вимити мигдалики і зовсім трішки задньої стінки глотки, – пояснює лікарка.

Але і шкоди полоскання хворого горла не принесе. До того ж така процедура полегшить симптоматику. Як часто потрібно це робити? Лікар радить 5-8 разів на день.

Найпростіші рецепти для полоскання:

Склянка теплої води + по 1 чайній ложці солі й соди + 3 крапельки йоду. Все ретельно перемішати до розчинення компонентів. 1 ст. ложку сушених квітів ромашки залити склянкою окропу. Настоювати 30 хвилин. Потім процідити, охолодити, щоб засіб був ледь теплий. Квіти ромашки можна замінити календулою. Евкаліптову олію (4-5 крапель) розчинити в склянці теплої води. Олію можна замінити сухим листям евкаліпта: 1 чайну ложку листочків запарюють склянкою окропу.

Якщо ви лікувалися кілька днів, а біль в горлі лише посилився, негайно йдіть до лікаря. Після огляду і аналізів фахівець призначить вам курс антибіотиків чи якісь інші ліки залежно від діагнозу.