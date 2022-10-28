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Болить горло: як допомогти собі в домашніх умовах

28 Жовтня 2022, 14:49
Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV Анастасія Коваль терапевт
горло, врач, доктор, ангина, отоларинголог
Джерело: Depositphotos

Біль у горлі – доволі поширене явище. Він може виникати з різних причин. Іноді – зникає досить швидко навіть без особливого лікування. Та нерідко для усунення неприємних симптомів потрібне тривале лікування. Чи можна полегшити біль у горлі в домашніх умовах? Зазвичай – так! Ефективними способами із Фактами ICTV поділилася терапевт Анастасія Коваль.

– Біль у горлі – це одна із найчастіших скарг, які можна почути в кабінеті лікаря. Горло може боліти, пекти, “дряпати”. Та хоч би якою була симптоматика, терпіти дискомфорт не варто, – переконана фахівчиня.

Чому болить горло

Шукаючи способи полегшити біль у горлі, люди не завжди задумуються над тим, а що ж його викликало. Хоча від цього напряму залежить лікування.

Зараз дивляться

Найпоширеніші причини:

  1. Вірусні та бактеріальні інфекції. Ймовірність того, що ваше горло болить через вірус – понад 90%. Найчастіше неприємну симптоматику викликають: грип, застуда, коронавірус, кір, мононуклеоз, вітрянка тощо.
  2. Алергія. Якщо крім болю у горлі, у вас заклало ніс, ви інтенсивно чхаєте, а з очей течуть сльози, але при цьому немає ломоти в тілі чи підвищеної температури, ви, ймовірно, страждаєте від алергії.
  3. Проблеми з травленням. Неприємні відчуття в горлі може викликати виразка шлунку, спазми, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) тощо.
  4. Травма. Наприклад, ви вживали надто гостру чи гарячу їжу, або кістка від риби чи м’яса пошкодила тканини.
  5. Рак горла. В цьому випадку біль у горлі супроводжується іншими симптомами: кров у слині, ускладнення дихання та ковтання, наявність пухлин на шиї.

Буває, що горло болить через зовнішні подразники: морозне повітря на вулиці, дим, занадто сухе повітря, спрагу. Щоб полегшити самопочуття, потрібно лише усунути подразник.

Три способи полегшити біль в домашніх умовах

Чи одразу треба бігти до лікаря, якщо непокоїть дискомфорт у горлі? Це, звісно, вирішувати вам. Але якщо біль не надто інтенсивний, спробуйте усунути його самостійно.

– Перше, що потрібно зробити, – уникати подразників, як-от гостра і кисла їжа, сигаретний дим, вдихання ядучих випарів тощо, – радить Анастасія Коваль.

Три ефективних способи полегшити біль у горлі:

  1. Пийте багато рідини. Вам допоможуть теплі негазовані напої: вода, молоко, чай, узвар, трав’яні відвари. Але рідина не повинна буди надто гарячою, бо вона лише ускладнить ситуацію.
  2. Їжте спеціальні льодяники. Це, звісно, не ліки, але біль у горді вони зазвичай полегшують.
  3. Харчуйтеся правильно. По-перше, їжа має бути корисною. По-друге – м’якою, щоб не травмувати ще більше ваше хворе горло. Якщо не маєте алергії на мед, введіть його в раціон під час хвороби.

Чи потрібно полоскати хворе горло

– Чи допоможе полоскання горла? Швидше ні, ніж так. Адже ми маємо захисний механізм, коли язик підіймається і блокує прохід рідини, тож полосканням ми можемо просто вимити мигдалики і зовсім трішки задньої стінки глотки, – пояснює лікарка.

Але і шкоди полоскання хворого горла не принесе. До того ж така процедура полегшить симптоматику. Як часто потрібно це робити? Лікар радить 5-8 разів на день.

Найпростіші рецепти для полоскання:

  1. Склянка теплої води + по 1 чайній ложці солі й соди + 3 крапельки йоду. Все ретельно перемішати до розчинення компонентів.
  2. 1 ст. ложку сушених квітів ромашки залити склянкою окропу. Настоювати 30 хвилин. Потім процідити, охолодити, щоб засіб був ледь теплий. Квіти ромашки можна замінити календулою.
  3. Евкаліптову олію (4-5 крапель) розчинити в склянці теплої води. Олію можна замінити сухим листям евкаліпта: 1 чайну ложку листочків запарюють склянкою окропу.

Якщо ви лікувалися кілька днів, а біль в горлі лише посилився, негайно йдіть до лікаря. Після огляду і аналізів фахівець призначить вам курс антибіотиків чи якісь інші ліки залежно від діагнозу.

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