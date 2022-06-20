Министерство здравоохранения Украины подготовило ряд рекомендаций по эффективному и безопасному использованию антибиотиков и антибактериальных препаратов.

— Изобретение антибиотиков значительно снизило заболеваемость и смертность от бактериальных инфекционных заболеваний. Но несколько десятилетий спустя человечество столкнулось с новым вызовом – стойкостью бактерий к антибактериальным препаратам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в то же время люди и животные не становятся устойчивыми к возбудителям болезней. И это один из наиболее серьезных вызовов для систем здравоохранения во всем мире: новых антибиотиков за последние десятилетия почти не появилось.

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В результате, мы говорим о рисках возникновения инфекционных осложнений у пациентов после проведения оперативных вмешательств: например, трансплантации органов или кесарева сечения.

Антибиотикорезистентность, а точнее, инфекционные болезни, вызванные бактериями с резистентностью, увеличивают сроки пребывания пациентов в больницах, рост медицинских расходов и уровня смертности.

Отмечается, что с каждым годом лечить бактериальные инфекционные болезни (например, пневмонию или туберкулез) становится все сложнее. Уже совсем скоро нерациональное использование антибиотиков может привести к тому, что инфекционные болезни, которые быстро и без последствий лечатся антибактериальными препаратами, могут стать смертельно опасными. И от этого не застрахована ни одна страна мира.

Как возникает резистентность

Когда вы принимаете антибиотик, всегда есть риск того, что некоторые бактерии станут устойчивыми к нему. Лекарство убивает большинство возбудителей болезней, однако небольшая группа все же может устоять. Они растут и распространяются, а иногда могут даже передавать такую стойкость другим бактериям.

Когда увеличиваются опасности развития резистентности

Употребление антибиотиков, когда это действительно не требуется, например, во время вирусных инфекций, — наибольший фактор, способствующий развитию резистентности. Антибиотики не действуют на вирусы. Поэтому когда вы начинаете принимать антибиотик при ОРВИ, вы и не лечите заболевание, и повышаете риск антибиотикорезистентности.

Также этот риск возрастает и при несоблюдении режима приема лекарства в ситуациях, когда они нужны. Если вы прекратите принимать антибиотики слишком рано, вы можете не убить все бактерии, а те, которые не были убиты, могут оказаться устойчивыми, что осложнит дальнейшее лечение.

Как предотвратить развитие резистентности к антибиотикам: