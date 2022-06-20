Міністерство охорони здоров’я України підготувало низку рекомендацій щодо ефективного та безпечного використання антибіотиків та антибактеріальних препаратів.

– Винахід антибіотиків значно знизив захворюваність та смертність від бактеріальних інфекційних захворювань. Але кілька десятиліть потому людство зіткнулося з новим викликом – стійкістю бактерій до антибактеріальних препаратів, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в той же час люди й тварини не стають стійкими до збудників хвороб. І це один з найбільш серйозних викликів для систем охорони здоров’я в усьому світі: нових антибіотиків за останні десятиліття майже не з’явилося.

Зараз дивляться

В результаті, ми говоримо про ризики виникнення інфекційних ускладнень у пацієнтів після проведення оперативних втручань: наприклад, трансплантації органів або кесаревого розтину.

Антибіотикорезистентність, а точніше, інфекційні хвороби, викликані бактеріями з резистентністю, збільшують терміни перебування пацієнтів у лікарнях, зростання медичних витрат та рівня смертності.

Відзначається, що з кожним роком лікувати бактеріальні інфекційні хвороби (наприклад, пневмонію або туберкульоз) стає все складніше. Вже зовсім скоро нераціональне використання антибіотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які швидко й без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть стати смертельно небезпечними. І від цього не застрахована жодна країна світу.

Як виникає резистентність

Коли ви приймаєте антибіотик, завжди є ризик того, що деякі бактерії стануть стійкими до нього. Ліки вбивають більшість збудників хвороб, проте невелика група все ж може встояти. Вони ростуть і поширюються, а іноді можуть навіть передавати таку стійкість іншим бактеріям.

Коли збільшується небезпека розвитку резистентності

Вживання антибіотиків, коли це дійсно не потрібно, наприклад, під час вірусних інфекцій, – найбільший фактор, що сприяє розвитку резистентності.

Антибіотики не діють на віруси. Тому коли ви починаєте приймати антибіотик при ГРВІ, ви і не лікуєте захворювання, і підвищуєте ризик антибіотикорезистентності.

Також цей ризик зростає і при недотриманні режиму прийому ліків у ситуаціях, коли вони потрібні. Якщо ви припините приймати антибіотики занадто рано, ви можете не вбити всі бактерії, а ті, які не були вбиті, можуть виявитися стійкими, що ускладнить подальше лікування.

Як запобігти розвитку резистентності до антибіотиків: