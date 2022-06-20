Міністерство охорони здоров’я України підготувало низку рекомендацій щодо ефективного та безпечного використання антибіотиків та антибактеріальних препаратів.
– Винахід антибіотиків значно знизив захворюваність та смертність від бактеріальних інфекційних захворювань. Але кілька десятиліть потому людство зіткнулося з новим викликом – стійкістю бактерій до антибактеріальних препаратів, – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в той же час люди й тварини не стають стійкими до збудників хвороб. І це один з найбільш серйозних викликів для систем охорони здоров’я в усьому світі: нових антибіотиків за останні десятиліття майже не з’явилося.
В результаті, ми говоримо про ризики виникнення інфекційних ускладнень у пацієнтів після проведення оперативних втручань: наприклад, трансплантації органів або кесаревого розтину.
Антибіотикорезистентність, а точніше, інфекційні хвороби, викликані бактеріями з резистентністю, збільшують терміни перебування пацієнтів у лікарнях, зростання медичних витрат та рівня смертності.
Відзначається, що з кожним роком лікувати бактеріальні інфекційні хвороби (наприклад, пневмонію або туберкульоз) стає все складніше. Вже зовсім скоро нераціональне використання антибіотиків може призвести до того, що інфекційні хвороби, які швидко й без наслідків лікуються антибактеріальними препаратами, можуть стати смертельно небезпечними. І від цього не застрахована жодна країна світу.
Як виникає резистентність
Коли ви приймаєте антибіотик, завжди є ризик того, що деякі бактерії стануть стійкими до нього. Ліки вбивають більшість збудників хвороб, проте невелика група все ж може встояти. Вони ростуть і поширюються, а іноді можуть навіть передавати таку стійкість іншим бактеріям.
Коли збільшується небезпека розвитку резистентності
Вживання антибіотиків, коли це дійсно не потрібно, наприклад, під час вірусних інфекцій, – найбільший фактор, що сприяє розвитку резистентності.
Антибіотики не діють на віруси. Тому коли ви починаєте приймати антибіотик при ГРВІ, ви і не лікуєте захворювання, і підвищуєте ризик антибіотикорезистентності.
Також цей ризик зростає і при недотриманні режиму прийому ліків у ситуаціях, коли вони потрібні. Якщо ви припините приймати антибіотики занадто рано, ви можете не вбити всі бактерії, а ті, які не були вбиті, можуть виявитися стійкими, що ускладнить подальше лікування.
Як запобігти розвитку резистентності до антибіотиків:
- дотримуйтесь правил гігієни, регулярне миття рук – один з найкращих способів видалення мікробів і профілактики хвороб;
- не порушуйте правила безпеки харчових продуктів (ретельно мийте і термічно обробляйте продукти);
- вакцинуйтеся самі й вакцинуйте дітей. Чим менше ви хворієте, тим менше ризиків виникнення станів, що вимагають прийому антибіотиків;
- відповідально ставтеся до прийому антибактеріальних препаратів.
- дотримання рекомендацій лікаря – найкращий спосіб запобігти резистентності;
- не зберігайте залишок антибіотиків у разі наступної хвороби;
- не займайтеся самолікуванням – приймайте антибіотики тільки за призначенням лікаря;
- ніколи не приймайте антибіотики, призначені іншим особам, і не давайте свої тим, кому їх лікар не призначав.