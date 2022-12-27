Появление первых зубов у малыша сопровождается страданиями и волнениями родителей. Детки в этот период очень капризны.

Время быстро истекает и родители сталкиваются с новой проблемой — выпадение молочных зубов. Об особенностях этого интересного периода нужно знать всем родителям, ведь важно успокоить своего ребенка и объяснить, что это природное явление.

Факты ICTV спросили у врача, когда выпадают молочные зубы у детей и в каких случаях стоит обращаться к врачу.

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Когда выпадают молочные зубы

Первые зубки у ребенка начинают формироваться еще во время внутриутробного развития. Начало их прорезывания приходится примерно на полугодовой возраст крохи.

Коренные зубы (те, которые вырастают после молочных и остаются с нами на всю жизнь) начинают формироваться после появления ребенка на свет и прорезаются после выпадения молочных.

Кстати, молочных зубов не 32, как у взрослых, а только 20. У детей отсутствуют премоляры, а присутствуют только молочные моляры, резцы и клыки.

На самом деле спрогнозировать точную дату выпадения первого молочного зуба невозможно. Врачи отмечают, что это очень индивидуальный процесс, зависящий от многих факторов:

индивидуальные особенности организма ребенка;

наследственность;

течение беременности мамы;

болезни инфекционного характера, которыми ребенок переболел до 6 лет.

Обычно молочные зубы начинают выпадать в 5-6 лет. Именно в это время молочные корни постепенно рассасываются, оставляя зуб без прочного крепления. Такой зуб легко и безболезненно выпадает. А через несколько дней уже показывается верхушка постоянного зуба.

— В возрасте 5-6 лет у детей начинают выпадать молочные зубы. Длиться этот процесс может до 14 лет, — говорит семейный врач Наталья Сидорец.

Соответственно, процесс выпадения молочных зубов длится несколько лет. И это абсолютно нормально. Он должен полностью завершиться к 14 годам.

Также, по словам врача, не менее важен порядок выпадения. Обычно первыми выпадают центральные резцы (сначала нижние, затем верхние). Следующими покидают ротовую полость боковые резцы, а затем клыки и моляры.

Если у вашего малыша зубы выпадают иначе, не следует паниковать. Это также зависит от индивидуальных факторов и организма каждого ребенка. Если у вас возникают какие-то сомнения, просто обратитесь к стоматологу. Врач осмотрит ротовую полость ребенка и скажет свой вердикт.

Когда обращаться к врачу

Такие ситуации могут быть нормой, но для перестраховки следует обратиться к стоматологу, чтобы удостовериться, что речь не идет о серьезных отклонениях:

общего развития;

эндокринных заболеваниях;

рахите;

скрытых инфекционных болезнях.

По словам Натальи Сидорец, обращаться к врачу стоит в случае, когда молочный зуб крепко держится и не собирается выпадать.

— Стоит обратиться к врачу, например, если молочный зуб крепко держится и уже видно прорезание постоянного зуба. Также к врачу стоит идти, если у малыша началось воспаление десен, — советует Сидорец.

Сидорец также добавляет, что посетить детского стоматолога стоит, когда молочный зуб подвижный, но не выпадает.

По словам врача, это основные отклонения, которые должен осмотреть профессионал.