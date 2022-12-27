Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Консультація

Стресовий період для малюків та їхніх батьків: коли випадають молочні зуби

27 Грудня 2022, 17:20
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Молочні зуби, діти, випадіння зубів
Джерело: Depositphotos

Поява перших зубів у малюка супроводжується стражданнями та хвилюваннями батьків. Дітки у цей період дуже примхливі та постійно вередують.

Час швидко спливає, і батьки стикаються з новою проблемою – випадіння молочних зубів. Про особливості цього цікавого періоду потрібно знати усім батькам, адже важливо заспокоїти свою дитину та пояснити, що це природне явище.

Факти ICTV запитали у лікаря, коли випадають молочні зуби у дітлахів та у яких випадках варто звертатися до лікаря.

Зараз дивляться

Коли випадають молочні зуби

Перші зубки у дитини починають формуватися ще під час внутрішньоутробного розвитку. Початок їх прорізування припадає приблизно на піврічний вік крихітки.

Корінні зуби (ті, які виростають після молочних та залишаються з нами на усе життя) починають формуватися після появи дитини на світ та прорізаються після випадіння молочних.

До речі, молочних зубів не 32, як у дорослих, а лише 20. У дітей відсутні премоляри, а присутні лише молочні моляри, різці та ікла.

Насправді спрогнозувати точну дату випадіння першого молочного зуба неможливо. Лікарі зазначають, що це дуже індивідуальний процес, що залежить від багатьох факторів:

  • індивідуальні особливості організму дитини;
  • спадковість;
  • перебіг вагітності мами;
  • хвороби інфекційного характеру, якими дитина перехворіла до 6 років.

Зазвичай, молочні зуби починають випадати у 5-6 років. Саме у цей час молочні корені поступово розсмоктуються, залишаючи зуб без міцного кріплення. Такий зуб легко та безболісно випадає. А через кілька днів уже показується верхівка постійного зуба.

– У віці 5-6 років у дітей починають випадати молочні зуби. Тривати цей процес може до 14 років, – каже сімейний лікар Наталія Сидорець.

Відповідно, процес випадіння молочних зубів триває кілька років. І це абсолютно нормально. Він має повністю завершитись до 14 років.

Також, за словами лікаря, не менш важливим є порядок випадіння. Зазвичай першими випадають центральні різці (спочатку нижні, потім верхні). Наступними залишають ротову порожнину бокові різці, а потім ікла та моляри.

Якщо у вашого малюка зуби випадають інакше, не слід панікувати. Це також залежить від індивідуальних чинників та організму кожної дитини. Якщо ж у вас виникають якісь сумніви, просто зверніться до стоматолога. Лікар огляне ротову порожнину дитини та скаже свій вердикт.

Коли звертатися до лікаря

Молочні зуби, діти, випадіння зубів

Фото: Depositphotos

Такі ситуації можуть бути нормою, але для перестраховки слід звернутися до дитячого стоматолога, щоб упевнитися, що йдеться про серйозні відхилення:

  • загального розвитку;
  • ендокринні захворювання;
  • рахіт;
  • приховані інфекційні хвороби.

За словами Наталії Сидорець, звертатися до лікаря варто у випадку, коли молочний зуб міцно тримається та не збирається випадати.

– Варто звернутися до лікаря, наприклад, якщо молочний зуб міцно тримається і вже видно прорізання постійного зуба. Також до стоматолога варто йти, якщо у малюка почалось запалення ясен, – радить Сидорець.

Сидорець також додає, що відвідати дитячого стоматолога варто, коли молочний зуб рухомий, проте не випадає.

За словами лікаря, це основні відхилення, які повинен оглянути професіонал.

Читайте також:
ПірсингЯк проколоти вухо в домашніх умовах: покрокова інструкція

Теги
зуби малюки поради лікаря Стоматологія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь