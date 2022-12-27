Поява перших зубів у малюка супроводжується стражданнями та хвилюваннями батьків. Дітки у цей період дуже примхливі та постійно вередують.

Час швидко спливає, і батьки стикаються з новою проблемою – випадіння молочних зубів. Про особливості цього цікавого періоду потрібно знати усім батькам, адже важливо заспокоїти свою дитину та пояснити, що це природне явище.

Факти ICTV запитали у лікаря, коли випадають молочні зуби у дітлахів та у яких випадках варто звертатися до лікаря.

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Коли випадають молочні зуби

Перші зубки у дитини починають формуватися ще під час внутрішньоутробного розвитку. Початок їх прорізування припадає приблизно на піврічний вік крихітки.

Корінні зуби (ті, які виростають після молочних та залишаються з нами на усе життя) починають формуватися після появи дитини на світ та прорізаються після випадіння молочних.

До речі, молочних зубів не 32, як у дорослих, а лише 20. У дітей відсутні премоляри, а присутні лише молочні моляри, різці та ікла.

Насправді спрогнозувати точну дату випадіння першого молочного зуба неможливо. Лікарі зазначають, що це дуже індивідуальний процес, що залежить від багатьох факторів:

індивідуальні особливості організму дитини;

спадковість;

перебіг вагітності мами;

хвороби інфекційного характеру, якими дитина перехворіла до 6 років.

Зазвичай, молочні зуби починають випадати у 5-6 років. Саме у цей час молочні корені поступово розсмоктуються, залишаючи зуб без міцного кріплення. Такий зуб легко та безболісно випадає. А через кілька днів уже показується верхівка постійного зуба.

– У віці 5-6 років у дітей починають випадати молочні зуби. Тривати цей процес може до 14 років, – каже сімейний лікар Наталія Сидорець.

Відповідно, процес випадіння молочних зубів триває кілька років. І це абсолютно нормально. Він має повністю завершитись до 14 років.

Також, за словами лікаря, не менш важливим є порядок випадіння. Зазвичай першими випадають центральні різці (спочатку нижні, потім верхні). Наступними залишають ротову порожнину бокові різці, а потім ікла та моляри.

Якщо у вашого малюка зуби випадають інакше, не слід панікувати. Це також залежить від індивідуальних чинників та організму кожної дитини. Якщо ж у вас виникають якісь сумніви, просто зверніться до стоматолога. Лікар огляне ротову порожнину дитини та скаже свій вердикт.

Коли звертатися до лікаря

Такі ситуації можуть бути нормою, але для перестраховки слід звернутися до дитячого стоматолога, щоб упевнитися, що йдеться про серйозні відхилення:

загального розвитку;

ендокринні захворювання;

рахіт;

приховані інфекційні хвороби.

За словами Наталії Сидорець, звертатися до лікаря варто у випадку, коли молочний зуб міцно тримається та не збирається випадати.

– Варто звернутися до лікаря, наприклад, якщо молочний зуб міцно тримається і вже видно прорізання постійного зуба. Також до стоматолога варто йти, якщо у малюка почалось запалення ясен, – радить Сидорець.

Сидорець також додає, що відвідати дитячого стоматолога варто, коли молочний зуб рухомий, проте не випадає.

За словами лікаря, це основні відхилення, які повинен оглянути професіонал.