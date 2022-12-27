Процедура пірсингу вже давно стала популярною в Україні. У салони звертаються хлопці та дівчата з проханням проколоти язик, пупок та вуха.
Все частіше майстри пірсингу говорять про те, що самостійні проколи вуха без нагляду професіонала – шкодять здоров’ю людини. Однак дотримуючись правил та інструкції, зробити красивий пірсинг все ж можливо.
Як проколоти вухо в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
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Як проколоти вуха
Майстер з пірсингу Аліна Гончарук зазначає, що проколювати вуха у домашніх умовах – доволі небезпечно. Можна травмувати ділянку та занести у неї інфекцію, якщо вчасно не продезінфікувати місце проколу.
В першу чергу, експерт рекомендує якомога краще підготуватися до процедури:
- Спочатку купіть спеціальні стерильні голки для пірсингу. Звичайними, швейними голками, пробивати вуха не можна (як і будь-яку іншу ділянку тіла). Цей інструмент порожній всередині і може самостійно всунути прикрасу під час проколу. Тобто, вилучати голку і протягувати дужку не потрібно. Такий інструмент продається в інтернеті, в салонах пірсингу і тату.
- Якщо ви досі не знаєте, яку прикрасу потрібно носити після проколу, то найважливіше – вона має бути зроблена з гіпоалергенних матеріалів, які не вступають в реакцію з організмом. Наприклад, медсталь, титан, біопласт. Якщо хочете проколоти вуха рівно, необхідно використовувати підкладку (половину яблука або картоплі).
- Купіть ватні диски.
- Обов’язково купіть спирт та перекис. Також необхідно мати хлоргексидин, вату, медичні рукавички.
- Біля вас має обов’язково бути хтось із рідних або друзів (щоб наглядав, якщо це – перший прокол).
Як проколоти вуха: підготовка до процедури
- Добре помийте руки та одягніть рукавички.
- Продезинфікуйте місце проколу спиртом або антисептиком.
- Ватний диск змочіть хлоргексидином та ще раз протріть ділянку.
- Шкіра має просохнути. Після цього за допомогою ручки потрібно позначити крапку – місце проколу.
- Якщо у вас низький больовий поріг, потрібно нанести на цю точку знеболювальний гель або поставити шматочок льоду (на 2-3 хв).
Як проколоти вухо: покрокова інструкція
- Поставте та продезинфікуйте підкладку.
- Розташуйте голку під прямим кутом до точки проколу.
- Різким рухом натисніть на голку. Інструмент повинен вистромитися з іншого боку.
- Голка має перебувати у вусі до 30-50 сек, періодично інструмент потрібно провертати в отворі.
- Після цього всуньте дужку сережки в порожнисту голку і завершіть прокол, повністю вийнявши голку з іншого боку.
- Далі потрібно застебнути прикрасу і злегка промокнути перекисом водню.
Догляд після проколу
- Купатися в громадських водоймах протягом двох тижнів з моменту проколу не можна;
- двічі на день мочки вуха потрібно протирати дезинфікуючим розчином (1,5 міс);
- протягом місяця не можна змінювати прикрасу;
- тиждень часу місце проколу не має контактувати з водою;
- не чіпайте свіжі проколи руками до повного загоєння;
- не використовуйте гелі та лаки для волосся (2-3 тижні);
- протягом двох тижнів після процедури краще не приймати гарячу ванну та не займатися спортом.