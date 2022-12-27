Процедура пірсингу вже давно стала популярною в Україні. У салони звертаються хлопці та дівчата з проханням проколоти язик, пупок та вуха.

Все частіше майстри пірсингу говорять про те, що самостійні проколи вуха без нагляду професіонала – шкодять здоров’ю людини. Однак дотримуючись правил та інструкції, зробити красивий пірсинг все ж можливо.

Як проколоти вухо в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

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Як проколоти вуха

Майстер з пірсингу Аліна Гончарук зазначає, що проколювати вуха у домашніх умовах – доволі небезпечно. Можна травмувати ділянку та занести у неї інфекцію, якщо вчасно не продезінфікувати місце проколу.

В першу чергу, експерт рекомендує якомога краще підготуватися до процедури:

Спочатку купіть спеціальні стерильні голки для пірсингу. Звичайними, швейними голками, пробивати вуха не можна (як і будь-яку іншу ділянку тіла). Цей інструмент порожній всередині і може самостійно всунути прикрасу під час проколу. Тобто, вилучати голку і протягувати дужку не потрібно. Такий інструмент продається в інтернеті, в салонах пірсингу і тату. Якщо ви досі не знаєте, яку прикрасу потрібно носити після проколу, то найважливіше – вона має бути зроблена з гіпоалергенних матеріалів, які не вступають в реакцію з організмом. Наприклад, медсталь, титан, біопласт. Якщо хочете проколоти вуха рівно, необхідно використовувати підкладку (половину яблука або картоплі). Купіть ватні диски. Обов’язково купіть спирт та перекис. Також необхідно мати хлоргексидин, вату, медичні рукавички. Біля вас має обов’язково бути хтось із рідних або друзів (щоб наглядав, якщо це – перший прокол).

Як проколоти вуха: підготовка до процедури

Добре помийте руки та одягніть рукавички. Продезинфікуйте місце проколу спиртом або антисептиком. Ватний диск змочіть хлоргексидином та ще раз протріть ділянку. Шкіра має просохнути. Після цього за допомогою ручки потрібно позначити крапку – місце проколу. Якщо у вас низький больовий поріг, потрібно нанести на цю точку знеболювальний гель або поставити шматочок льоду (на 2-3 хв).

Як проколоти вухо: покрокова інструкція

Поставте та продезинфікуйте підкладку. Розташуйте голку під прямим кутом до точки проколу. Різким рухом натисніть на голку. Інструмент повинен вистромитися з іншого боку. Голка має перебувати у вусі до 30-50 сек, періодично інструмент потрібно провертати в отворі. Після цього всуньте дужку сережки в порожнисту голку і завершіть прокол, повністю вийнявши голку з іншого боку. Далі потрібно застебнути прикрасу і злегка промокнути перекисом водню.

Догляд після проколу