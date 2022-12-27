Процедура пирсинга уже давно стала популярной в Украине. В салоны обращаются парни и девушки с просьбой проколоть язык, пупок и уши.

Все чаще мастера пирсинга говорят о том, что самостоятельные проколы уха без присмотра профессионала – вредят здоровью человека. Однако следуя правилам и инструкциям, сделать красивый пирсинг все же возможно.

Как проколоть ухо в домашних условиях – читайте в материале.

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Как проколоть уши

Мастер по пирсингу Алина Гончарук отмечает, что прокалывать уши в домашних условиях достаточно опасно. Можно травмировать участок и занести в него инфекцию, если вовремя не продезинфицировать место прокола.

В первую очередь, эксперт рекомендует как можно лучше подготовиться к процедуре:

Сначала купите специальные стерильные иглы для пирсинга. Обычными, швейными иглами, пробивать уши нельзя (как и любой другой участок тела). Этот инструмент пуст внутри и может самостоятельно протянуть украшение во время прокола. То есть, извлекать иглу и продевать скобку не нужно. Такой инструмент продается в интернете, салонах пирсинга и тату. Если вы до сих пор не знаете, какое украшение нужно носить после прокола, то самое важное – оно должно быть сделано из гипоаллергенных материалов, не вступающих в реакцию с организмом. К примеру, мед сталь, титан, биопласт. Если хотите проколоть уши ровно, необходимо использовать подкладку (половину яблока или картофеля). Купите ватные диски. Обязательно купите спирт и перекись. Также необходимо иметь хлоргексидин, вату, медицинские перчатки. Возле вас должен быть кто-то из родных или друзей (чтобы присматривал, если это – первый прокол).

Как проколоть уши: подготовка к процедуре

Хорошо помойте руки и наденьте перчатки. Продезинфицируйте место прокола спиртом или антисептиком. Ватный диск смочите хлоргексидином и снова протрите участок. Кожа должна просохнуть. После этого с помощью ручки нужно пометить точку – место прокола. Если у вас низкий болевой порог, то нужно нанести на эту точку обезболивающий гель или поставить кусочек льда (на 2-3 мин).

Как проколоть ухо: пошаговая инструкция

Поставьте и продезинфицируйте подложку. Разместите иглу под прямым углом к точке прокола. Резким движением нажмите на иглу. Инструмент должен показаться с другой стороны. Игла должна находиться в ухе до 30-50 сек, периодически инструмент нужно проворачивать в отверстии. После этого задвиньте дужку серьги в полую иглу и завершите прокол, полностью вынув иглу с другой стороны. Далее нужно застегнуть украшение и слегка промокнуть перекисью водорода.

Уход после прокола