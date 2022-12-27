Процедура пирсинга уже давно стала популярной в Украине. В салоны обращаются парни и девушки с просьбой проколоть язык, пупок и уши.
Все чаще мастера пирсинга говорят о том, что самостоятельные проколы уха без присмотра профессионала – вредят здоровью человека. Однако следуя правилам и инструкциям, сделать красивый пирсинг все же возможно.
Как проколоть ухо в домашних условиях – читайте в материале.
Сейчас смотрят
Как проколоть уши
Мастер по пирсингу Алина Гончарук отмечает, что прокалывать уши в домашних условиях достаточно опасно. Можно травмировать участок и занести в него инфекцию, если вовремя не продезинфицировать место прокола.
В первую очередь, эксперт рекомендует как можно лучше подготовиться к процедуре:
- Сначала купите специальные стерильные иглы для пирсинга. Обычными, швейными иглами, пробивать уши нельзя (как и любой другой участок тела). Этот инструмент пуст внутри и может самостоятельно протянуть украшение во время прокола. То есть, извлекать иглу и продевать скобку не нужно. Такой инструмент продается в интернете, салонах пирсинга и тату.
- Если вы до сих пор не знаете, какое украшение нужно носить после прокола, то самое важное – оно должно быть сделано из гипоаллергенных материалов, не вступающих в реакцию с организмом. К примеру, мед сталь, титан, биопласт.
- Если хотите проколоть уши ровно, необходимо использовать подкладку (половину яблока или картофеля).
- Купите ватные диски.
- Обязательно купите спирт и перекись. Также необходимо иметь хлоргексидин, вату, медицинские перчатки.
- Возле вас должен быть кто-то из родных или друзей (чтобы присматривал, если это – первый прокол).
Как проколоть уши: подготовка к процедуре
- Хорошо помойте руки и наденьте перчатки.
- Продезинфицируйте место прокола спиртом или антисептиком.
- Ватный диск смочите хлоргексидином и снова протрите участок.
- Кожа должна просохнуть. После этого с помощью ручки нужно пометить точку – место прокола.
- Если у вас низкий болевой порог, то нужно нанести на эту точку обезболивающий гель или поставить кусочек льда (на 2-3 мин).
Как проколоть ухо: пошаговая инструкция
- Поставьте и продезинфицируйте подложку.
- Разместите иглу под прямым углом к точке прокола.
- Резким движением нажмите на иглу. Инструмент должен показаться с другой стороны.
- Игла должна находиться в ухе до 30-50 сек, периодически инструмент нужно проворачивать в отверстии.
- После этого задвиньте дужку серьги в полую иглу и завершите прокол, полностью вынув иглу с другой стороны.
- Далее нужно застегнуть украшение и слегка промокнуть перекисью водорода.
Уход после прокола
- Купаться в общественных водоемах в течение двух недель с момента прокола нельзя;
- дважды в день мочки уха нужно протирать дезинфицирующим раствором (1,5 мес);
- в течение месяца нельзя менять украшение;
- неделю времени место прокола не должно контактировать с водой;
- не трогайте свежие проколы руками до полного заживления;
- не используйте гели и лаки для волос (2-3 недели);
- две недели после процедуры лучше не принимать горячую ванну и не заниматься спортом.