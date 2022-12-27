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Красота

Как проколоть ухо в домашних условиях: пошаговая инструкция

27 декабря 2022, 14:12
Анна Голишевская Редактор сайта
Пірсинг
Источник: Unsplash

Процедура пирсинга уже давно стала популярной в Украине. В салоны обращаются парни и девушки с просьбой проколоть язык, пупок и уши.

Все чаще мастера пирсинга говорят о том, что самостоятельные проколы уха без присмотра профессионала – вредят здоровью человека. Однако следуя правилам и инструкциям, сделать красивый пирсинг все же возможно.

Как проколоть ухо в домашних условиях – читайте в материале.

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Как проколоть уши

Мастер по пирсингу Алина Гончарук отмечает, что прокалывать уши в домашних условиях достаточно опасно. Можно травмировать участок и занести в него инфекцию, если вовремя не продезинфицировать место прокола.

В первую очередь, эксперт рекомендует как можно лучше подготовиться к процедуре:

  1. Сначала купите специальные стерильные иглы для пирсинга. Обычными, швейными иглами, пробивать уши нельзя (как и любой другой участок тела). Этот инструмент пуст внутри и может самостоятельно протянуть украшение во время прокола. То есть, извлекать иглу и продевать скобку не нужно. Такой инструмент продается в интернете, салонах пирсинга и тату.
  2. Если вы до сих пор не знаете, какое украшение нужно носить после прокола, то самое важное – оно должно быть сделано из гипоаллергенных материалов, не вступающих в реакцию с организмом. К примеру, мед сталь, титан, биопласт.
  3. Если хотите проколоть уши ровно, необходимо использовать подкладку (половину яблока или картофеля).
  4. Купите ватные диски.
  5. Обязательно купите спирт и перекись. Также необходимо иметь хлоргексидин, вату, медицинские перчатки.
  6. Возле вас должен быть кто-то из родных или друзей (чтобы присматривал, если это – первый прокол).

Как проколоть уши: подготовка к процедуре

  1. Хорошо помойте руки и наденьте перчатки.
  2. Продезинфицируйте место прокола спиртом или антисептиком.
  3. Ватный диск смочите хлоргексидином и снова протрите участок.
  4. Кожа должна просохнуть. После этого с помощью ручки нужно пометить точку – место прокола.
  5. Если у вас низкий болевой порог, то нужно нанести на эту точку обезболивающий гель или поставить кусочек льда (на 2-3 мин).

Как проколоть ухо: пошаговая инструкция

  1. Поставьте и продезинфицируйте подложку.
  2. Разместите иглу под прямым углом к точке прокола.
  3. Резким движением нажмите на иглу. Инструмент должен показаться с другой стороны.
  4. Игла должна находиться в ухе до 30-50 сек, периодически инструмент нужно проворачивать в отверстии.
  5. После этого задвиньте дужку серьги в полую иглу и завершите прокол, полностью вынув иглу с другой стороны.
  6. Далее нужно застегнуть украшение и слегка промокнуть перекисью водорода.

Уход после прокола

  • Купаться в общественных водоемах в течение двух недель с момента прокола нельзя;
  • дважды в день мочки уха нужно протирать дезинфицирующим раствором (1,5 мес);
  • в течение месяца нельзя менять украшение;
  • неделю времени место прокола не должно контактировать с водой;
  • не трогайте свежие проколы руками до полного заживления;
  • не используйте гели и лаки для волос (2-3 недели);
  • две недели после процедуры лучше не принимать горячую ванну и не заниматься спортом.
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