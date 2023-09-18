Дитинство – це період, коли кожен момент є новим відкриттям, і одним із таких незабутніх моментів є прорізування зубів. Цей процес проходить з безсонними ночами для батьків і безліччю сліз для малюка.

Факти ICTV дізнавалися у педіатра Наталії Склярчук про те, як розпізнати симптоми прорізування зубів і відрізняти їх від інших проблем зі здоров’ям дитини.

Симптоми прорізування зубів

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Симптоми прорізування зубів можуть бути різними для кожної дитини, але лікар-педіатр назвала основні ознаки:

Червоні, набряклі ясна.

Свербіння ясен.

Підвищене слиновиділення.

Дитина багато гризе і жує.

Малюк тре щоку або тягне за вухо.

Капризування.

Під час прорізування зубів діти можуть виділяти більше слини і починають жувати все, що трапиться під руку.

Через надмірне слиновиділення виникає незначне почервоніння області навколо рота, дитина може відчувати дискомфорт.

Щоб зменшити біль та свербіння ясен, діти намагаються гризти різні предмети.

– Прорізування зубів може викликати біль і дискомфорт, що призводить до постійного плачу або капризування, – додає Наталія.

Як не сплутати прорізування зубів з іншою хворобою

Іноді симптоми прорізування зубів можуть бути сплутані з іншими хворобами або інфекціями.

– Часто батькам хочеться все списати на зуби, але не завжди всі симптоми від них, – каже лікар.

Батькам варто слідкувати за температурою та іншими симптомами. Висока температура, яка не знижується, може бути ознакою іншого захворювання. Якщо ви маєте сумніви, зверніться до лікаря.

Якщо ваша дитина має інші симптоми, як-от сильний кашель, нежить чи діарея, це може свідчити про іншу хворобу, а не прорізування зубів.

– Якщо температура тіла у дитини вище 38.0, якщо є багаторазова діарея або ж блювання – це все не є симптомами, характерними при прорізуванні зубів, – розповідає педіатр.

Якщо ви не впевнені, завжди краще звернутися до педіатра або стоматолога для консультації та оцінки стану вашої дитини.

Коли починають лізти зуби

Зазвичай перші зуби починають прорізуватися приблизно від шестимісячного віку і завершують до трьох років.

Процес прорізування зубів може бути різним для кожної дитини, у деяких можуть почати рости зуби пізніше або раніше.

– У кожної дитини перший зуб з’являється по-різному. Деякі малюки вже в чотири місяці мають зуб, інші аж після року. В середньому це шість-сім місяців, – зазначає експерт.

Важливо слідкувати за розвитком зубів дитини, якщо не було жодного прорізування до 15 місяців.

– Перший зуб може з’явитися у віці до 15 місяців, і це норма. Якщо після 15 місяців не з’явився зуб – тоді це привід звернутися до дитячого стоматолога, – розповідає Наталія Склярчук.

Важливо пам’ятати, що прорізування зубів – це нормальний процес росту дитини, хоча і може бути досить незручним для неї і для батьків. Спостереження за симптомами та консультація з лікарем допоможуть визначити, що саме турбує малюка, і вчасно вжити заходів для усунення дискомфорту.