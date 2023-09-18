Детство — это период, когда каждый момент является новым открытием, и одним из таких незабываемых моментов является прорезывание зубов. Этот процесс проходит с бессонными ночами для родителей и множеством слез для малыша.

Факты ICTV узнавали у педиатра Натальи Склярчук о том, как распознать симптомы прорезывания зубов и отличать их от других проблем со здоровьем ребенка.

Симптомы прорезывания зубов

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Симптомы прорезывания зубов могут быть разными для каждого ребенка, но врач-педиатр назвала основные признаки:

Красные, отечные десны.

Зуд десен.

Повышенное слюноотделение.

Ребенок много грызет и жует.

Малыш трет щеку или тянет за ухо.

Капризничает.

Во время прорезывания зубов дети могут выделять больше слюны и начинают жевать все, что попадется под руку.

Из-за чрезмерного слюноотделения возникает незначительное покраснение области вокруг рта, ребенок может испытывать дискомфорт.

Чтобы уменьшить боль и зуд десен, дети пытаются грызть различные предметы.

— Прорезывание зубов может вызывать боль и дискомфорт, что приводит к постоянному плачу или капризам, — добавляет Наталья.

Как не спутать прорезывание зубов с другой болезнью

Иногда симптомы прорезывания зубов могут быть спутаны с другими болезнями или инфекциями.

— Часто родителям хочется все списать на зубы, но не всегда все симптомы от них, — говорит врач.

Родителям стоит следить за температурой и другими симптомами. Высокая температура, которая не снижается, может быть признаком другого заболевания. Если вы сомневаетесь, обратитесь к врачу.

Если ваш ребенок имеет другие симптомы, такие как сильный кашель, насморк или диарея, это может свидетельствовать о другой болезни, а не прорезывании зубов.

— Если температура тела у ребенка выше 38.0, если есть многократная диарея или рвота — это все не является симптомами, характерными для прорезывания зубов, — рассказывает педиатр.

Если вы не уверены, всегда лучше обратиться к педиатру или стоматологу для консультации и оценки состояния вашего ребенка.

Когда начинают лезть зубы

Обычно первые зубы начинают прорезываться примерно от шестимесячного возраста и завершают к трем годам.

Процесс прорезывания зубов может быть разным для каждого ребенка, у некоторых могут начать расти зубы позже или раньше.

— У каждого ребенка первый зуб появляется по-разному. Некоторые малыши уже в четыре месяца имеют зуб, другие аж после года. В среднем это шесть-семь месяцев, — отмечает эксперт.

Важно следить за развитием зубов ребенка, если не было ни одного прорезывания до 15 месяцев.

— Первый зуб может появиться в возрасте до 15 месяцев, и это норма. Если после 15 месяцев не появился зуб — тогда это повод обратиться к детскому стоматологу, — рассказывает Наталья Склярчук.

Важно помнить, что прорезывание зубов — это нормальный процесс роста ребенка, хотя и может быть достаточно неудобным для него и для родителей. Наблюдение за симптомами и консультация с врачом помогут определить, что именно беспокоит малыша, и вовремя принять меры для устранения дискомфорта.