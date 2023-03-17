Синдром беспокойных ног, что это такое. В чем причина его возникновения и как его лечить, об этом на своем You Tube канале рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.
— Синдром беспокойных ног — это заболевание неврологической природы, — сказал Комаровский. — У человека появляются неприятные ощущения, дискомфорт, как правило в ногах, и проявляется во время отдыха или сна.
Дискомфорт- это не обязательно боль. Он может проявляться в виде пульсации, движения «мурашек». Главное, что при этом возникает непреодолимое желание подвигать ногами, а после движения наступает облегчение.
— Синдром достаточно распространен. В странах, где есть реальная статистика, фиксируют, что от семи до 10% населения имеют подобный синдром, — отметил врач.
Среди детей эти цифры составляют от двух до четырех процентов.
Кстати, наблюдается такая тенденция: женщины страдают от синдрома чаще, чем мужчины.
Формы болезни
Существует несколько форм синдрома беспокойных ног, которые отличаются частотой проявления симптомов.
- Легкая форма болезни – 1 раз в неделю
- Средне-тяжелая форма – 2 раза в неделю
- Тяжелая – от 3 раз в неделю
Причины болезни
О причинах синдрома беспокойных ног ничего не известно.
Но есть твердая убежденность, что четко просматривается наследственная предрасположенность.
У 40-90 % людей с синдромом беспокойных ног, имеются родственники с аналогичными признаками болезни.
Есть еще одно предположение, что синдром возникает при таких состояниях:
- Недостаток железа в организме.
- Почечная недостаточность, гемодиализ.
- Сахарный диабет
- Расстройство сна. Особенно апноэ с храпом
- Беременность в последнем триместре
Симптомы
- Сильная непреодолимая потребность двигать ногами
- Желание двигать ногами во время сна.
- Движение ногами приводит к облегчению
- Желание двигать ногами усиливается вечером или ночью.
Симптомы синдрома беспокойных ног не имеют связи с другим заболеванием.
Главная проблема беспокойных ног не в том, что ноги болят, а в том, что вынужденная потребность двигать ногами не дает человеку спать. Поэтому люди страдают от сонливости, снижается производительность труда, начинается тревога и депрессия.
Лечение
Лечить нужно болезнь, которая усиливает синдром. После лечения основного заболевания, становится легче и ногам.
Назначать лечение должен врач, и он же контролирует процесс.
Что можно сделать самостоятельно
- Проверить уровень ферритина, чтобы восполнить недостаток железа.
- Изменить образ жизни
- Отказаться от алкоголя с никотином, уменьшить потребление кофеина.
Наилучшим способом лечения при синдроме беспокойных ног является йога.
Источник: Евгений Комаровский