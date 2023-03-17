Синдром беспокойных ног, что это такое. В чем причина его возникновения и как его лечить, об этом на своем You Tube канале рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

— Синдром беспокойных ног — это заболевание неврологической природы, — сказал Комаровский. — У человека появляются неприятные ощущения, дискомфорт, как правило в ногах, и проявляется во время отдыха или сна.

Дискомфорт- это не обязательно боль. Он может проявляться в виде пульсации, движения «мурашек». Главное, что при этом возникает непреодолимое желание подвигать ногами, а после движения наступает облегчение.

— Синдром достаточно распространен. В странах, где есть реальная статистика, фиксируют, что от семи до 10% населения имеют подобный синдром, — отметил врач.

Среди детей эти цифры составляют от двух до четырех процентов.

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Кстати, наблюдается такая тенденция: женщины страдают от синдрома чаще, чем мужчины.

Формы болезни

Существует несколько форм синдрома беспокойных ног, которые отличаются частотой проявления симптомов.

Легкая форма болезни – 1 раз в неделю

Средне-тяжелая форма – 2 раза в неделю

Тяжелая – от 3 раз в неделю

Причины болезни

О причинах синдрома беспокойных ног ничего не известно.

Но есть твердая убежденность, что четко просматривается наследственная предрасположенность.

У 40-90 % людей с синдромом беспокойных ног, имеются родственники с аналогичными признаками болезни.

Есть еще одно предположение, что синдром возникает при таких состояниях:

Недостаток железа в организме.

Почечная недостаточность, гемодиализ.

Сахарный диабет

Расстройство сна. Особенно апноэ с храпом

Беременность в последнем триместре

Симптомы

Сильная непреодолимая потребность двигать ногами

Желание двигать ногами во время сна.

Движение ногами приводит к облегчению

Желание двигать ногами усиливается вечером или ночью.

Симптомы синдрома беспокойных ног не имеют связи с другим заболеванием.

Главная проблема беспокойных ног не в том, что ноги болят, а в том, что вынужденная потребность двигать ногами не дает человеку спать. Поэтому люди страдают от сонливости, снижается производительность труда, начинается тревога и депрессия.

Лечение

Лечить нужно болезнь, которая усиливает синдром. После лечения основного заболевания, становится легче и ногам.

Назначать лечение должен врач, и он же контролирует процесс.

Что можно сделать самостоятельно

Проверить уровень ферритина, чтобы восполнить недостаток железа.

Изменить образ жизни

Отказаться от алкоголя с никотином, уменьшить потребление кофеина.

Наилучшим способом лечения при синдроме беспокойных ног является йога.

Источник: Евгений Комаровский