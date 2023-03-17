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Синдром беспокойных ног: почему ночью хочется двигать ногами

17 марта 2023, 16:37
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
спит мужчина
Источник: Depositphotos

Синдром беспокойных ног, что это такое. В чем причина его возникновения и  как его лечить, об этом на  своем You Tube канале рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

— Синдром беспокойных ног — это заболевание неврологической природы, — сказал Комаровский. — У человека появляются неприятные ощущения, дискомфорт, как правило в ногах, и проявляется во время отдыха или сна.

Дискомфорт- это не обязательно боль. Он может проявляться в виде пульсации, движения «мурашек». Главное, что при этом возникает непреодолимое желание подвигать ногами, а после движения наступает облегчение.

— Синдром достаточно распространен. В странах, где есть реальная статистика, фиксируют, что от семи до 10% населения имеют подобный синдром, — отметил врач.

Среди детей эти цифры составляют от двух до четырех процентов.

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Кстати, наблюдается такая тенденция: женщины страдают от синдрома чаще, чем мужчины.

Формы болезни

Существует несколько форм синдрома беспокойных ног, которые отличаются частотой проявления симптомов.

  • Легкая форма болезни – 1 раз в неделю
  • Средне-тяжелая форма – 2 раза в неделю
  • Тяжелая – от 3 раз в неделю

Причины болезни

О причинах синдрома беспокойных ног ничего не известно.

Но есть твердая убежденность, что четко просматривается наследственная предрасположенность.

У 40-90 % людей с синдромом беспокойных ног,  имеются родственники с аналогичными признаками болезни.

Есть еще одно предположение, что синдром возникает при таких состояниях:

  • Недостаток железа в организме.
  • Почечная недостаточность, гемодиализ.
  • Сахарный диабет
  • Расстройство сна. Особенно апноэ с храпом
  • Беременность в последнем триместре

Симптомы

  • Сильная непреодолимая потребность двигать ногами
  • Желание двигать ногами во время сна.
  • Движение ногами приводит к облегчению
  •  Желание двигать ногами усиливается вечером или  ночью.

Симптомы синдрома беспокойных ног не имеют связи с другим заболеванием.

Главная проблема беспокойных ног не в том, что ноги болят, а в том, что вынужденная потребность двигать ногами не дает человеку спать. Поэтому люди страдают от сонливости, снижается производительность труда, начинается тревога и депрессия.

Лечение

Лечить нужно болезнь, которая усиливает синдром. После лечения основного заболевания, становится легче и ногам.

Назначать лечение должен врач, и он же контролирует процесс.

Что можно сделать самостоятельно

  • Проверить уровень ферритина, чтобы восполнить недостаток железа.
  • Изменить образ жизни
  • Отказаться от алкоголя с никотином, уменьшить потребление кофеина.
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Наилучшим способом лечения при синдроме беспокойных ног является йога.

Источник: Евгений Комаровский

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