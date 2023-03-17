Синдром неспокійних ніг, що це таке. У чому причина його виникнення і як його лікувати, про це на своєму You Tube каналі розповів лікар-педіатр Євген Комаровський.

– Синдром неспокійних ніг – це захворювання неврологічної природи, – сказав Комаровський. – У людини з’являються неприємні відчуття, дискомфорт, як правило, в ногах, і проявляється під час відпочинку чи сну.

Дискомфорт – це обов’язково біль. Він може виявлятися у вигляді пульсації, руху “мурашок”. Головне, що при цьому виникає непереборне бажання рухати ногами, а після руху настає полегшення.

– Синдром досить поширений. У країнах, де є реальна статистика, фіксують, що від семи до 10% населення мають такий синдром, – зазначив лікар.

Серед дітей ці цифри становлять від двох до чотирьох відсотків.

Зараз дивляться

До речі, спостерігається така тенденція: жінки страждають на синдром частіше, ніж чоловіки.

Форми хвороби

Існує кілька форм синдрому неспокійних ніг, що відрізняються частотою прояву симптомів.

Легка форма хвороби – 1 раз на тиждень

Середньо-важка форма – 2 рази на тиждень

Тяжка – від 3 разів на тиждень

Причини хвороби

Про причини синдрому неспокійних ніг нічого не відомо.

Але є тверда переконаність, що чітко проглядається спадкова схильність.

У 40-90 % людей із синдромом неспокійних ніг є родичі з аналогічними ознаками хвороби.

Є ще одне припущення, що синдром виникає за таких станів:

Нестача заліза в організмі.

Ниркова недостатність, гемодіаліз.

Цукровий діабет

Розлад сну. Особливо апное з хропінням.

Вагітність в останньому триместрі.

Симптоми

Сильна непереборна потреба рухати ногами

Бажання рухати ногами під час сну.

Рух ногами призводить до полегшення

Бажання рухати ногами посилюється ввечері або вночі.

Симптоми синдрому неспокійних ніг не мають зв’язку з іншим захворюванням.

Головна проблема неспокійних ніг не в тому, що болять ноги, а в тому, що вимушена потреба рухати ногами не дає людині спати. Тому люди страждають від сонливості, знижується продуктивність праці, починається тривога та депресія.

Лікування

Лікувати треба хворобу, яка посилює синдром. Після лікування основного захворювання стає легше і ногам.

Призначати лікування повинен лікар, і він контролює процес.

Що можна зробити самостійно

Перевірити рівень феритину, щоб заповнити нестачу заліза.

Змінити спосіб життя

Відмовитись від алкоголю з нікотином, зменшити споживання кофеїну.

Найкращим способом лікування при синдромі неспокійних ніг є йога.

Джерело: Євген Комаровський