Синдром вечірнього та нічного переїдання – це реально існуюча проблема та діагноз. Вперше він описаний у 1955 році.

З того часу збираються статистичні дані проводяться наукові дослідження, які намагаються пояснити що таке синдром вечірнього і нічного переїдання чому він виникає і що з ним робити.

– Існують дев’ять ознак, які дозволяють поставити такий діагноз, – каже лікар-педіатр Євген Комаровський.

Це:

Зараз дивляться

Звичка споживати не менше 25% денної норми калорій у вечірній час. Як правило, після 19-00. Прокидатися вночі, щоб поїсти (не менше двох разів на тиждень). Ви точно пам’ятаєте, що вставали їсти та їли. Перепустка сніданку. Апетит, який прокидається у другій половині дня, і що ближче до ночі, то він сильніший. Проблеми із засинанням чи сном, коли прокидаєтеся, бо хочеться їсти. Переконаність, що як не поїсти на ніч, не заснете. Погіршення настрою у вечірній час, якщо не поїсте. Усвідомлення того факти, що їм ночами, яке тисне на психіку.

– Є ще один схожий діагноз – розлад харчової поведінки, пов’язаний зі сном, – пояснює лікар. – Це інше – це специфічний варіант лунатизму, коли людина прокидається ночами і йде до холодильника, їсть, але не пам’ятає про це.

Коли частіше виникає синдром вечірнього та нічного переїдання.

Специфічних особливостей цього діагнозу не зафіксовано, але є тенденція до того, що синдром частіше виникає у людей із певними хворобами чи станами:

Коли є привід прокидатися ночами. Наприклад, хочеться курити, а покуривши, людина і з’їсть що-небудь.

прокидатися ночами. Наприклад, хочеться курити, а покуривши, людина і з’їсть що-небудь. Синдром виникає у разі дефіциту рідини в організмі.

Поширений супутник синдрому – депресія та психічні розлади.

Діабет другого типу.

Хропіння з апное.

Синдром неспокійних ніг.

Будь-які варіанти безсоння.

Є два стани, при яких зазвичай розвивається синдром вечірнього та нічного переїдання:

депресія

сезонний афективний розлад.

Що робити

– Потрібно озирнутися на всі боки, проаналізувати своє життя і виключити стресові фактори, – радить лікар.

Налагодити режим дня: снідати, навіть якщо не хочеться, обідати вчасно та вчасно вечеряти.

Дотримуватися правильного харчування.

Фізичні навантаження влаштовувати у другій половині дня. І тоді після душу, у кімнаті з прохолодним повітрям – заснете і їсти не захочеться.

Джерело: Євген Комаровський