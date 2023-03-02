Синдром вечірнього та нічного переїдання – це реально існуюча проблема та діагноз. Вперше він описаний у 1955 році.
З того часу збираються статистичні дані проводяться наукові дослідження, які намагаються пояснити що таке синдром вечірнього і нічного переїдання чому він виникає і що з ним робити.
– Існують дев’ять ознак, які дозволяють поставити такий діагноз, – каже лікар-педіатр Євген Комаровський.
Це:
- Звичка споживати не менше 25% денної норми калорій у вечірній час. Як правило, після 19-00.
- Прокидатися вночі, щоб поїсти (не менше двох разів на тиждень).
- Ви точно пам’ятаєте, що вставали їсти та їли.
- Перепустка сніданку.
- Апетит, який прокидається у другій половині дня, і що ближче до ночі, то він сильніший.
- Проблеми із засинанням чи сном, коли прокидаєтеся, бо хочеться їсти.
- Переконаність, що як не поїсти на ніч, не заснете.
- Погіршення настрою у вечірній час, якщо не поїсте.
- Усвідомлення того факти, що їм ночами, яке тисне на психіку.
– Є ще один схожий діагноз – розлад харчової поведінки, пов’язаний зі сном, – пояснює лікар. – Це інше – це специфічний варіант лунатизму, коли людина прокидається ночами і йде до холодильника, їсть, але не пам’ятає про це.
Коли частіше виникає синдром вечірнього та нічного переїдання.
Специфічних особливостей цього діагнозу не зафіксовано, але є тенденція до того, що синдром частіше виникає у людей із певними хворобами чи станами:
- Коли є привід прокидатися ночами. Наприклад, хочеться курити, а покуривши, людина і з’їсть що-небудь.
- Синдром виникає у разі дефіциту рідини в організмі.
- Поширений супутник синдрому – депресія та психічні розлади.
- Діабет другого типу.
- Хропіння з апное.
- Синдром неспокійних ніг.
- Будь-які варіанти безсоння.
Є два стани, при яких зазвичай розвивається синдром вечірнього та нічного переїдання:
- депресія
- сезонний афективний розлад.
Що робити
– Потрібно озирнутися на всі боки, проаналізувати своє життя і виключити стресові фактори, – радить лікар.
Налагодити режим дня: снідати, навіть якщо не хочеться, обідати вчасно та вчасно вечеряти.
Дотримуватися правильного харчування.
Фізичні навантаження влаштовувати у другій половині дня. І тоді після душу, у кімнаті з прохолодним повітрям – заснете і їсти не захочеться.
Джерело: Євген Комаровський