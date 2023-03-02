Синдром вечернего и ночного переедания — это реально существующая проблема и диагноз. Впервые он описан в 1955 году.
С тех пор собираются статистические данные проводятся научные исследования, пытающиеся объяснить что такое синдром вечернего и ночного переедания почему он возникает и что с ним делать.
— Существуют девять признаком , которые позволяют поставить такой диагноз, — говорит врач-педиатр Евгений Комаровский.
Это:
- Привычка потреблять не менее 25 % дневной нормы калорий в вечернее время. Как правило, после 19-00
- Просыпаться ночью, чтобы поесть( не менее двух раз в неделю).
- Вы точно помните, что вставали есть и ели.
- Пропуск завтрака.
- Аппетит, который просыпается во второй половине дня, и чем ближе к ночи, тем он сильнее.
- Проблемы с засыпанием или сном, когда просыпаетесь, потому что хочется есть.
- Убежденность, что если не поесть на ночь, не уснете.
- Ухудшение настроения в вечернее время, если не поедите.
- Осознание того факти, что ем по ночам, которое давит на психику.
— Есть еще один похожий диагноз – расстройство пищевого поведения, связанное со сном, — объясняет врач. — Это другое – это специфический вариант лунатизма, когда человек просыпается по ночам и идет к холодильнику, ест, но не помнит об этом.
У кого чаще возникает синдром вечернего и ночного переедания.
Специфических особенностей этого диагноза не зафиксировано, но есть тенденция к тому, что синдром чаще возникает у людей с определенными болезнями или состояниями:
- Когда есть повод просыпаться по ночам. К примеру, курение, когда покурив, человек и съест что-нибудь.
- Синдром возникает при дефиците жидкости в организме.
- Распространенный спутник синдрома – депрессия и психические расстройства.
- Диабет второго тип храп с апноэ.
- Синдром беспокойных ног.
- Любые варианты бессонницы.
Есть два состояния, при которых как правило развивается синдром вечернего и ночного переедания:
- депрессия
- сезонное аффективное расстройство.
Что делать
— Нужно осмотреться по сторонам, проанализировать свою жизнь и исключить стрессовые факторы, — советует доктор.
Наладить режим дня: завтракать, даже если не хочется, обедать вовремя и вовремя ужинать.
Придерживаться правильного питания.
Физические нагрузки устраивать во второй половине дня. И тогда после душа, в комнате с прохладным воздухом – уснете и есть не захочется.
Источник: Евгений Комаровский