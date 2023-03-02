Синдром вечернего и ночного переедания — это реально существующая проблема и диагноз. Впервые он описан в 1955 году.

С тех пор собираются статистические данные проводятся научные исследования, пытающиеся объяснить что такое синдром вечернего и ночного переедания почему он возникает и что с ним делать.

— Существуют девять признаком , которые позволяют поставить такой диагноз, — говорит врач-педиатр Евгений Комаровский.

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Привычка потреблять не менее 25 % дневной нормы калорий в вечернее время. Как правило, после 19-00 Просыпаться ночью, чтобы поесть( не менее двух раз в неделю). Вы точно помните, что вставали есть и ели. Пропуск завтрака. Аппетит, который просыпается во второй половине дня, и чем ближе к ночи, тем он сильнее. Проблемы с засыпанием или сном, когда просыпаетесь, потому что хочется есть. Убежденность, что если не поесть на ночь, не уснете. Ухудшение настроения в вечернее время, если не поедите. Осознание того факти, что ем по ночам, которое давит на психику.

— Есть еще один похожий диагноз – расстройство пищевого поведения, связанное со сном, — объясняет врач. — Это другое – это специфический вариант лунатизма, когда человек просыпается по ночам и идет к холодильнику, ест, но не помнит об этом.

У кого чаще возникает синдром вечернего и ночного переедания.

Специфических особенностей этого диагноза не зафиксировано, но есть тенденция к тому, что синдром чаще возникает у людей с определенными болезнями или состояниями:

Когда есть повод просыпаться по ночам. К примеру, курение, когда покурив, человек и съест что-нибудь.

по ночам. К примеру, курение, когда покурив, человек и съест что-нибудь. Синдром возникает при дефиците жидкости в организме.

Распространенный спутник синдрома – депрессия и психические расстройства.

Диабет второго тип храп с апноэ.

Синдром беспокойных ног.

Любые варианты бессонницы.

Есть два состояния, при которых как правило развивается синдром вечернего и ночного переедания:

депрессия

сезонное аффективное расстройство.

Что делать

— Нужно осмотреться по сторонам, проанализировать свою жизнь и исключить стрессовые факторы, — советует доктор.

Наладить режим дня: завтракать, даже если не хочется, обедать вовремя и вовремя ужинать.

Придерживаться правильного питания.

Физические нагрузки устраивать во второй половине дня. И тогда после душа, в комнате с прохладным воздухом – уснете и есть не захочется.

Источник: Евгений Комаровский